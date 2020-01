Playlist: Ozzy Osbourne con Elton John, David Bowie, Mac Miller, y más

Escuchá el track que Ozzy Osbourne hizo junto a Elton John

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de enero de 2020 • 14:36

David Bowie - The Man Who Sold the World

Suena como: el brillo cromado de los clásicos

Ideal para: volver a repasar toda su obra

El pasado 8 de enero, día en el que David Bowie hubiera cumplido 73 años, el sello Parlophone anunció la publicación vía streaming de Is It Any Wonder?, un EP con material inédito y rarezas. El primer adelanto de un trabajo que se irá lanzando de a una canción por semana, es una versión acústica de "The Man Who Sold the World" grabada en 1996, mientras Bowie ensayaba para un show en el Madison Square Garden, y publicada días después como parte de un especial de la BBC con el que el propio David Bowie celebró sus 50 años, en 1997. Además, nueve de esas versiones serán editadas en vinilo y CD por primera vez para el Record Store Day, el próximo 18 de abril.

Mac Miller - Good News

Suena como: la melancolía

Ideal para: un amanecer en la playa

Duele ver el entusiasmo infantil de Mac Miller en un estudio, poco antes de su muerte, que ocurrió el 7 de septiembre de 2018. El video de "Good News", el primer adelanto de Circles, su disco póstumo que saldrá el próximo 17 de enero, lo muestra al rapero en pleno proceso de grabación del álbum, junto al productor Jon Brion. "Hay mucho más para mí esperando. Tal vez sea demasiado tarde, puedo llegar allí en otro momento...", canta Miller de modo casi susurrado, sobre un bit blando y una instrumentación de colores cálidos que define la canción, antes de perderse caminando en medio de una nube blanca.

Ozzy Osbourne - Ordinary Man (Feat. Elton John)

Suena como: una biopic de cinco minutos

Ideal para: no dar por terminado a Ozzy

Desde el primer adelanto de su nuevo disco, el número 12 de su carrera solista, Ozzy lo pone todo. Junto a un supergrupo integrado por Slash en guitarra, Duff McKagan en bajo y Chad Smith en batería, "Ordinay Man" -canción que le da nombre al álbum- lo tiene a Osbourne entablando una genial dupla junto a Elton John para una balada poderosamente épica, construida sobre el piano de Elton y una letra que suena a despedida o a grito de supervivencia por igual. "Sí, he sido un chico malo / He estado más alto que el cielo azul / Y la verdad es que no quiero morir como un hombre común", canta Ozzy, con una vitalidad intacta, antes de que el guitarrista de Guns N' Roses coloque uno de sus clásicos solos de cuerpo Les Paul.

Luca Prodan - Time Fate Love

Suena como: un diario de supervivencia

Ideal para: un fogón de camping

La proto historia de Sumo se escribe en este LP grabado por Luca Prodan en las sierras cordobesas. La remasterización de Time Fate Love, vuelve a poner en perspectiva el peso de estas grabaciones de 1981 -originalmente editadas en 1996- durante su estadía en la casa de su amigo Timmy McKern, en la que se alojó por un tiempo para superar su adicción a la heroína. En el disco, con Prodan tocando todos los instrumentos, salvo por la guitarra a cargo de Germán Daffunchio, hay versiones iniciales de canciones que luego serían grabadas junto a Sumo, como "Regtest", "TV Caliente" y "Divididos por la felicidad".

Tame Impala - Lost in Yesterday

Suena como: disco futurista

Ideal para: un trip sintético

Kevin Parker sigue obsesionado con el efecto del tiempo y sus consecuencias. Después de lanzar "Posthumous Forgiveness", un lapso melancólico en el que dialoga con su difunto padre, el productor lanza "Lost in Yesterday", el cuarto adelanto de The Slow Rush, el nuevo disco de Tame Impala que saldrá el 14 de febrero. "Vas a tener que dejarlo ir algún día / Lo has estado desenterrando como el Día de la Marmota", parece decirse a sí mismo Parker, haciendo flotar su voz aflautada sobre un track con aroma a disco de los 80.

Alicia Keys - Underdog

Suena como: world music perfumada

Ideal para: cualquier evento a beneficio

"Algunas personas pueden pensar que la palabra 'desvalido' es una palabra negativa, pero lo veo como una palabra poderosa que representa a personas que pueden estar subestimadas y aun así enfrentan el desafío y superan las expectativas", dijo Alicia Keys en un comunicado sobre la temática de su nuevo simple. "Underdog", pieza co-escrita junto a Ed Sheeran (que formará parte de su séptimo disco de estudio, titulado ALICIA, todavía sin fecha de salida anunciada), es una canción despojada, de aroma tribal y ritmo mid tempo, en donde Keys parece querer abrazar y darle ánimo a todos los que tienen que lucharla frente a las adversidades del mundo.