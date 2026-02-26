Tiene 22 años, es hijo de dos figuras consagradas de la televisión argentina y lanzó su carrera como solista

Santino Curto (22) es uno de los hijos mayores de Germán Barcelo y Denise Dumas. Si bien toda su infancia estuvo atravesada por el arte, gracias al trabajo como actor y músico de su papá, y la extensa trayectoria de su mamá en televisión, fue un viaje a Nueva Zelanda lo que reconectó con su niño interior y lo hizo decidirse a dar su gran salto a la música. El pasado 18 de febrero, el joven estrenó “Todo pasa”, una canción que escribió su padre a principios de los años 2000 y que casi 20 años después sigue uniéndolos como familia.

“Me fui a Nueva Zelanda un año y todo ese tiempo fue como una meditación de ver qué quiero hacer y siempre lo primero que estaba ahí era la música. La actuación también, pero la música primero que nada. Y cuando volví era lo único que quería hacer, así firme. Y justo mi papá me dijo de hacer una reversión de su canción y me ayudó a dar el primer paso”, reveló Santino en diálogo con LA NACION sobre su incursión en el mundo artístico.

Pero la canción no fue elegida al azar. Este sencillo representó en su momento el comienzo de una nueva etapa en la vida de Germán Barceló, quien en el año 2004 decidió escribirla para hablar sobre el camino de sanación que había atravesado. Hoy en día su letra vuelve a tomar un nuevo sentido para Santino, quien después de varios años de buscar su camino está decidido a ingresar en la escena musical.

“Esta es una canción muy especial para nosotros, por el momento que estamos viviendo. Hoy es más que una canción, porque es el comienzo de un nuevo tiempo, una nueva etapa para Santino. Entonces, no es una colaboración más, es una colaboración especial”, remarcó Germán Barceló, quien también participó de la producción realizada en los estudios de LA NACION.

—¿Cuál es el género musical que te gustaría abarcar?

Santino: En esta época en la que inundan canciones con más vulgaridades en sus letras, con mucho culo, teta y todo eso, quiero intentar ir por otro lado; no sé si más sano, pero menos atrevido. Además, me considero romántico. Casi siempre que escribo me salen letras de amor. También quiero tener canciones que motiven a otros. Siento que en la actualidad todo está pegando la vuelta y que poco a poco se va a volver a apreciar más las letras.

-Además de “Todo pasa”, ¿hay otras canciones en camino?

S: Bueno, el próximo tema, después de “Todo pasa” es una bachata que se llama “Arrepentido”. Salió una bachata porque la probamos con la letra en distintos géneros y fue la que más nos gustó. También grabé un tema que por el momento es una maqueta de un hip hop melódico. No me gusta decir ‘este es mi género’, pero me encantan las baladas.

—¿Cuáles son tus referentes en la música?

L: El primero es Justin Bieber, me encantan sus canciones. De acá de Argentina, toda mi adolescencia escuché a Duki, que hace un género totalmente opuesto a lo que busco, pero siento que es el número uno en lo suyo.

—¿Cuál es tu sueño con la música?

L: Trato de no ser resultadista. O sea, de disfrutar el proceso e ir día a día. Pero si pienso en un sueño así a lo grande, lo que se me viene es poder estar con mi guitarra en un escenario gigante y que la gente cante mis canciones a capela.

A pesar de ser hijo de dos figuras consagradas en el mundo artístico, sus padres decidieron preservar su identidad durante casi toda su infancia y adolescencia para que, ya adulto, sea su propia elección exponerse públicamente. En este sentido, aclaró que, pese a que se crió en el ambiente, es un mundo totalmente nuevo para él. “Creo que lo peor que uno puede hacer es ponerse a pensar ‘qué pensarán de mí’. Trato de hacer lo que me gusta y seguramente voy a tratar de no leer los comentarios negativos que me dejen, si los hay. Creo que solo suman aquellos que son constructivos”, remarcó el joven.

Por su parte, Germán Barceló reveló el importante consejo que le dio a su hijo en medio de este nuevo camino que transita. “Siempre trato de aconsejarlo en algunos aspectos que tienen que ver más con el cuidado personal, por una etapa de mi vida que tuve, que él la sabe”, dijo en relación a su época más oscura vinculada con adicciones.

“Que siempre tenga fe y que se aferre a Dios ante todo. Es lo único que te sostiene. La parte espiritual. Y la parte espiritual hace que crezcas emocionalmente, que crezcas mentalmente. Su viaje a Nueva Zelanda fue espiritual también y de cierta forma lo conecto espiritualmente”, indicó sobre el proceso interno atravesado por su hijo para animarse a lanzarse a la música con un propósito.

- Además de la música, ¿qué otras actividades comparten como padre-hijo?

S: Nos gusta mucho jugar a la pelota y al tenis juntos. Pero el fútbol es algo que nos conecta un montón, a veces en casa nos quedamos en el patio peloteando y ahí es cuando conversamos de la vida.

—¿Cómo recordás tu infancia?

S: La verdad es que tuve una infancia soñada. No tengo malos recuerdos de nada. Cuando era chiquito me encantaba cantar con mi papá en el auto. Mi primer recuerdo de él cantando es de cuando lo fuimos a ver a un show que dio en un bar y cantó justamente “Todo pasa”. Y en una parte del show, él decía “todo” y esperaba que el público responda “pasa, pasa”, y nadie lo decía. Solo nosotros que ya nos la sabíamos de memoria (risas).

—¿Cómo se tomó tu mamá (Denise Dumas) tu decisión de comenzar a explorar en la música?

S: Ella también estuvo en todo el proceso y lo fuimos hablando. Escuchó todos los adelantos y también tuve su apoyo desde el principio.

Una familia ensamblada marcada por el arte

Santino es parte de una familia multitudinaria. Tiene una hermana mayor, Isabella, producto de la relación de Germán Barceló y Denise Dumas. Luego, dos hermanas menores, Emma y Francesca, que concibieron Denise y Martín “Campi” Campilongo. Y dos hermanos más pequeños, Agustín y Catalina, hijos de Germán Barceló y Mavi Cerain.

A pesar de las dificultades que le supone a cualquier padre la construcción de una familia ensamblada, en el caso de Germán, la música es lo que terminó por conectarlos a todos. En la actualidad, cada uno de los integrantes pone su granito de arena para dar vida a las canciones que salen de su corazón.

“Agus, mi hijo de 15 años, es nuestro productor y nos grabó las voces de este tema. A veces prefiero esperar a que Agus aprenda a hacer algo puntual que queremos hacer y hacerlo con él que hacerlo como lo hice toda mi vida con profesionales de supernivel. Siento que hoy en casa, donde tenemos el estudio, tenemos más tiempo de repensar las ideas y probar. Es la satisfacción de hacerlo en familia. Mavi es quien nos graba y nos ayuda en la producción de los videoclips”, dio a conocer Barceló sobre el trabajo en familia que hay detrás de cada uno de sus éxitos musicales.

—¿Cómo era la relación que mantenían con Santino e Isabella tras la separación? ¿Se veían los fines de semana?

Germán: Cuando me tocaba verlos, los iba a buscar y trataba de disfrutarlos lo máximo posible. Los disfrutaba mucho en las vacaciones... Esos eran los momentos que quizás convivíamos y estábamos más días juntos. Por eso tuve que aprender a construir una relación con ellos. “Todo pasa” tiene que ver también con eso. Hoy yo ya veo en Santi un muchacho de 22 años con su propio pensamiento, su propia vida, sus propias ilusiones, y ser parte de eso, de este comienzo, es tan hermoso.

Como te decía recién, ellos eran chiquitos y a veces me costaba verlos y era poco el tiempo que compartíamos. Pero... Todo pasa, todo pasa, esto va a pasar y fue pasando. Se construyó una relación, se construyó una vida y ahí tenemos más buenos recuerdos que recuerdos negativos.