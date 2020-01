Playlist: Spinetta, Rosalía, Los Tipitos con Gieco, Iggy Pop y más

Rosalía

Spinetta - Ya no mires atrás (DISCO)

Suena como: Spinetta en estado puro

Ideal para: musicalizar la nostalgia

A medio siglo del lanzamiento del debut de Almendra, la parábola spinetteana cierra el círculo de manera perfecta. Ya no mires atrás, con siete grabaciones inéditas rescatadas de un pen-drive propiedad de Luis Alberto, resulta una obra acabada y profunda, a la altura de la leyenda. Como pasó con el lanzamiento -también póstumo- de Los Amigo, sigue sorprendiendo la justeza y lucidez creativa de Spinetta, incluso en sus últimos días. Recién es enero, pero ya tenemos uno de los discos nacionales del 2020.

Rosalía - Juro Que (SIMPLE)

Suena como: flamenco centennial

Ideal para: la versión catalana de El Marginal

Rosalía vuelve a sus raíces flamencas en este nuevo simple. Junto a la guitarra de Joselito Acedo y la producción de El Guincho, la cantante catalana de 26 años retoma la pureza del género, con una canción de corte desesperado sobre un amor que espera tras las rejas. "Juro que el tiempo que tú estés adentro yo te esperaré", canta ella, con su vibrato ardido. El video, que en sólo 20 horas ya superó los cuatro millones de vistas, cuanta con la participación de Omar Ayuso, protagonista de la popular serie española Élite.

Pearl Jam - Dance of the Clairvoyants (SIMPLE)

Suena como: grunge futurista

Ideal para: tirar esa camisa de frisa

"Dance of the Clairvoyants", el primer adelanto del próximo disco de Pearl Jam, los muestra en pleno proceso de deconstrucción sónica, entre bases cortadas con cuter, texturas sintéticas y un Eddie Vedder de voz ajustada disertando sobre el efecto ambiguo del tiempo. "Cuando el pasado es el presente y el futuro ya no es / Cuando cada mañana es lo mismo que antes", canta sobre un bit casi bailable. Gigaton, el primer álbum del grupo en siete años, saldrá el próximo 27 de marzo.

Los Tipitos Feat. León Gieco - Río (SIMPLE)

Suena como: folklore de FM

Ideal para: un paseo rural

Como un feat. tardío salido de De mi flor, disco editado el año pasado (que contó con invitados como el Chaqueño Palavecino, Peteco Carabajal, Abel Pintos y Lito Vitale), Los Tipitos relanzan la canción "Río" junto a la voz invitada de León Gieco. Dentro de un disco de corte folklórico, la voz de Gieco termina elevando la pieza de instrumentación ligera, entre guitarras acústicas, chargango y percusiones, más el inconfundible sello de su armónica pacifista.

Cage The Elephant Feat. Iggy Pop - Broken boy (SIMPLE)

Suena como: una iguana enjaulada

Ideal para: volver a creer en el rock & roll

Volviendo a su quinto disco, Social Cues -editado el año pasado y nominado a Mejor Álbum de Rock en la edición 2020 de los Grammys-, Cage the Elephant retoma "Broken Boy" junto a un Iggy Pop en estado combustión lenta. "Cage es un equipo súper enérgico que vive el sueño del rock", dijo Pop sobre participación en la canción, en donde aporta su voz cavernosa con bastante eco. "Así que durante un par de minutos divertidos fui uno más de los chicos".

La Franela - Las Raíces (SIMPLE)

Suena como: electro-chacarera

Ideal para: un festival de verano

Como nuevo adelanto de De palabras, su quinto disco, La Franela acaba de lanzar "Las raíces", un charera eléctrica y poderosa, que recuerda a La Bersuit en tiempos de Cordera, en la que Piti Fernández prueba su gola blanda de MC. Se trata de un nuevo track con la nueva formación del grupo, que ahora cuenta con el ex Piojos Roger Cardero en batería y el hermano de Tavo Kupinski, Matías Kupinski, en guitarra.