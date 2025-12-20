En la época de las Fiestas, muchas personas eligen ver películas navideñas para sintonizar con el espíritu de la temporada.

Hay una gran variedad de películas con esta temática que se han vuelto clásicos, como es el caso de El Grinch. Este film estrenado en 2000 y protagonizado por el actor cómico Jim Carrey es uno de los favoritos sobre la Navidad ideal para ver en familia, por lo que muchos pueden estar preguntando cómo verlo por streaming.

El Grinch es uno de los personajes más destacados de las películas navideñas

Cómo ver El Grinch por streaming

Esta película está disponible en diversas plataformas de streaming: se puede ver de forma online a través de Netflix o de Amazon Prime Video. Para acceder a sus contenidos, es necesario contar con una suscripción en estos sitios.

En tanto, también existe una versión animada de esta historia que se lanzó en 2018, con la voz de Benedict Cumberbatch, Rashida Jones, Pharrell Williams, Kenan Thompson y Angela Lansbury. Esta se puede encontrar en Netflix también.

Trailer de El Grinch - Fuente: Universal Pictures

Todo lo que hay que saber sobre El Grinch

Se trata de un largometraje basado en el libro infantil Cómo el Grinch robó la Navidad, escrito por el Dr. Seuss y publicado en 1957. Se trata de la primera adaptación a la pantalla grande de una de las historias de este famoso autor de relatos para niños. Fue dirigida por Ron Howard, un reconocido cineasta con films en su haber como Apollo 13, Rush y las películas del Código de Da Vinci; y su guion fue escrito por Jeffrey Price y Peter S. Seaman.

Jim Carrey es recordado por gran cantidad de papeles, uno de los más importantes el Grinch (Foto: Redes Sociales)

Cuenta la historia del pueblo de Who, donde todos los habitantes adoran la Navidad y año tras año esperan impacientes la llegada de Papá Noel. Al norte de Who, vive escondida una criatura verde que se hace llamar Grinch. Harto del espíritu alegre y festivo que reina en el pueblo, él planea una estrategia para arruinar la fiesta navideña. Sin embargo, no contaba con que una niña Cindy le tocaría la parte más tierna de su corazón.

La estrella de esta película no es nadie más que Jim Carrey, un actor estadounidense que se destaca por su labor en películas cómicas. Este es uno de sus papeles más destacados y queridos. En tanto, Cindy fue interpretada por una pequeña Taylor Momsen, quien luego saltó a la fama con la serie Gossip Girl y actualmente lidera la banda de hard rock The Pretty Reckless. Ambos se reencontraron en noviembre de 2025 en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll, 25 años después de protagonizar El Grinch.

El elenco también contó con la participación de Anthony Hopkins (el narrador), Jeffrey Tambor (Augustus May Who), Christine Baranski (Martha May Whovier), Bill Irwin (Lou Lou Who) y Molly Shannon (Betty Lou Who).

08 November 2025 - Los Angeles, California - Jim Carrey, Taylor Momsen. 2025 2025 Rock & Roll Hall Of Fame Induction Ceremony Press Room held at Peacock Theater. (Credit Image: © AdMedia via ZUMA Press Wire) EDITORIAL USAGE ONLY! Not for Commercial USAGE! Grosby Group

El film se estrenó en 2000 y fue un gran éxito, hasta convertirse en un clásico navideño. Recaudó más de 345 millones de dólares en todo el mundo y lideró la taquilla en Estados Unidos durante cuatro semanas consecutivas. Así se convirtió en la sexta película más taquillera de 2000 y en la segunda película navideña más taquillera de todos los tiempos, por detrás de Mi pobre Angelito. Eventualmente, estas fueron superadas por la versión animada 3D de El Grinch, lanzada en 2018. ​

Además del cariño del público, también recibió varios reconocimientos: ganó el premio Oscar al mejor maquillaje, además de ser nominada a mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario. Por su interpretación, Carrey fue nominado al Globo de Oro al mejor actor - Comedia o musical.