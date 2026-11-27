El eterno retorno del debate sobre lo que pasó durante los años 60 y 70 en una Argentina enloquecida por la violencia política quedó a la vista una vez más con el estreno en Netflix de la serie que tiene como protagonista a Aníbal Gordon.

La inmensa repercusión que Gordon encontró de inmediato en la audiencia (desde que se lanzó es la serie más vista de la plataforma en la Argentina) se conecta de inmediato con las discusiones interminables y todavía no saldadas sobre aquellos “años de plomo”, en los que no había manera de escapar a una tensión política que solía plantearse y resolverse de las maneras más cruentas.

El interés por la trama de la serie de Pablo Trapero, protagonizada por Rodrigo de la Serna, conecta la curiosidad de las nuevas generaciones con la memoria de quienes fueron testigos de aquella época. Las trágicas derivaciones de esa violencia incontrolable, representada de múltiples formas en la superficie (crímenes políticos, robos, secuestros, torturas, detenciones clandestinas), también tuvo su reflejo en la vida cotidiana de la época.

Todas esas capas aparecen en la serie con distinta intensidad y se encarnan en los personajes centrales, reales o inventados, que se mueven en la clandestinidad política o en los tenebrosos sótanos del terrorismo de Estado para lograr sus propósitos al margen de cualquier consenso o marco legal e institucional. Expuestas así las cosas en una serie que, en palabras del propio Trapero, se propone como una saga desplegada en cada capítulo siguiendo las premisas de los grandes géneros cinematográficos (del western al policial negro, del thriller al terror), las inevitables comparaciones entre ficción y realidad salen a la superficie para elevar todavía más la temperatura del debate.

Gordon es un protagonista decisivo de esos oscuros años. Todas las crónicas históricas y periodísticas (antes y después de la serie) lo registran como una persona que pasó buena parte de su vida al margen de la ley, primero como delincuente común (dedicado sobre todo a los robos a gran escala) y luego como figura central activa de la represión clandestina ejercida desde los sótanos del Estado. En el medio aparecen sus vínculos con organizaciones ubicadas en los extremos ideológicos, aunque siempre conectadas con la figura de Juan Domingo Perón, y opacas estructuras paraestatales.

Rodrigo de la Serna y Matías Recalt en una escena de Gordon MARCOS LUDEVID 2025

La serie abunda en detalles sobre esas experiencias auténticas de la vida de Gordon, pero a la vez configura al mismo personaje con ribetes propios de una historia de ficción, presentándolo como un psicópata de manual, cautivado por la violencia en todas sus formas. A partir de ese retrato, conectado directamente con los géneros que Trapero explora a lo largo de siete episodios, la serie matiza y recorta cada uno de los hechos de la realidad en los que interviene. Es la ficción la que termina imponiendo sus reglas.

Sin embargo, en todo este gran ejercicio de representación la historia verdadera de aquellos años se cuela por todas partes y regresa, décadas después, para sumarse a una discusión interminable.

La serie tiene un prólogo con imágenes, testimonios y referencias directas a uno de los episodios políticos más significativos del último tramo de los años 60, el Operativo Cóndor. Entre el 28 y el 29 de septiembre de 1966, un grupo de 18 jóvenes tomó a punta de pistola un avión de pasajeros que de Aeroparque se dirigía a Río Gallegos y obligó al piloto a aterrizar en las islas Malvinas. Los responsables de la acción reivindicaron la figura de Perón, exiliado en Madrid y proscripto en ese momento por las autoridades militares.

Gordon, personificado por Rodrigo de la Serna, en sus tiempos de represor clandestino MARCOS LUDEVID 2025

La serie consigna, entre otros datos de la realidad, la matrícula del vuelo (AR-648) y hasta el apellido del comandante (Fernández), pero no hace lo mismo con la identidad de todos los autores del hecho. Aquí corresponde reproducir textualmente la placa que aparece en pantalla al comienzo de cada episodio de Gordon: “Una serie inspirada en hechos reales y de público conocimiento. Las escenas mostradas no pretenden ser un reflejo fiel de la realidad. Algunos sucesos, personajes y diálogos son producto de la creatividad, la ficción y poseen propósitos narrativos”.

El principal matiz en ese sentido aparece alrededor del grupo de jóvenes personajes secundarios que acompañarán a Gordon en distintos tramos del recorrido de la serie. La única figura real de peso mencionada al lado de las andanzas del protagonista es Alejandro Giovenco (personificado por Matías Mayer), conocido dirigente en ese tiempo de la corriente ideológica nacionalista y de derecha más extrema identificada con el peronismo.

Luego fundador de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y muy vinculado con sectores sindicales, Giovenco participó en varias acciones violentas. Su trágico fallecimiento, ocurrido en febrero de 1974, cuando estalló un artefacto explosivo que llevaba en el portafolios, también forma parte de la trama de la serie.

Matías Mayer como Alejandro Giovenco en la serie MARCOS LUDEVID 2025

Además de Giovenco se mueven alrededor de Gordon otros cuatro personajes clave que son ficticios, aunque se inspiran en distintas figuras tomadas de la realidad política de la época. Los dos principales son Acosta (Matías Recalt) y Julieta Melo (Camila Peralta). El primero, a quien vemos por primera vez como parte del grupo del Operativo Cóndor, acompaña a Gordon también desde la militancia en la derecha peronista, pero con el tiempo deja a la vista que sus motivaciones son puramente ideológicas (la figura de Perón tiene para él connotaciones casi religiosas) frente a la ambición de Gordon, más cercana al poder, al delito y a su propia conducta de psicópata.

Melo es una flamante abogada que se conecta desde el primer momento con las autoridades militares y funciona como enlace entre Gordon y la conducción uniformada del área de inteligencia, además de organizar y coordinar los movimientos clandestinos del futuro represor.

Rodrigo de la Serna, Matías Mayer, Matías Recalt, Fernando Contigliani, Camila Peralta y Agustín Pardella, parte del elenco central de Gordon MARCOS LUDEVID 2025

Hay otro personaje femenino fundamental en la serie, también ficticio, que se llama Graciela Mancini, interpretada por la actriz uruguaya Fiorella Bottaioli. Es la representación individual de todo un bloque de mujeres de sólida formación intelectual y universitaria consagradas en los años 70 a la militancia política revolucionaria.

El entorno principal de Gordon se completa con El Polaco (Agustín Pardella), personaje parco y silencioso que sintetiza en su comportamiento una conexión poco explorada que llevó a personas conectadas en su origen con el activismo político a formar parte de los futuros grupos de tareas de los sucesivos aparatos represivos paraestatales.

Camila Peralta interpreta a un personaje ficticio MARCOS LUDEVID 2025

Los vínculos familiares directos de Gordon también crean una brecha entre ficción y realidad en la serie. En la serie, la esposa (Agustina Muñoz) y los hijos ocupan un lugar casi marginal en la vida de un personaje que no tarda en desprenderse de esos lazos para dedicarse casi a tiempo completo a su vida en las sombras. En la realidad, mientras tanto, se atribuye a la mujer y a los dos hijos mayores un vínculo preciso con una agencia de seguridad de la que habrían formado parte exagentes de inteligencia que fue investigada al momento de recuperar el estado de derecho.

Volviendo a Gordon, algunos de los episodios decisivos de su actividad, siempre ligada al delito, a la violencia y a los aspectos más turbios y opacos de la vida política, definen la biografía que surge de la serie. El primer momento fundamental, narrado casi en tiempo real con el nervio de un relato policial, es el asalto a la sucursal del Banco Provincia de Río Negro en San Carlos de Bariloche, ocurrido en febrero de 1971. Se trata del primer golpe a gran escala cometido por la banda liderada por Gordon. Una presentación en sociedad y un bautismo de fuego en el mismo momento.

Gordon, en el tramo durante el cual se infiltra en el pabellón de presos políticos de una cárcel MARCOS LUDEVID 2025

La trama de ficción reproduce la espectacularidad del operativo y el gigantesco botín capturado en la bóveda del banco después de reducir a varios de los funcionarios bancarios, pero se toma unas cuantas licencias. En Netflix, el robo transcurre en medio de los festejos de Carnaval, a plena luz del día y con los delincuentes ocultos detrás de algunas máscaras asociadas a aquella celebración.

Pero en la realidad todo el operativo empezó de noche y concluyó en la madrugada siguiente. Además, algunos nombres verídicos se cambiaron por otros ficticios. En la serie, la banda está integrada por cuatro personas. En la realidad fueron seis los asaltantes del banco. También es auténtico el dato de que Gordon escapó por aire: lo vemos llegar en un pequeño avión con el botín a un paraje rural de la región.

La serie confirma y desarrolla con amplitud (episodio 3) el lapso en el que Gordon permaneció alojado en el pabellón de presos políticos de la cárcel de Devoto, donde ingresó en 1971. En la serie, Gordon convence a Julieta Melo (personaje ficticio, recordemos) para que autorice su traslado a ese lugar y pueda aportar desde allí, infiltrado entre los militantes de la izquierda peronista, información encubierta al área de inteligencia del gobierno militar.

En el medio se produce el secuestro (y posterior asesinato) del directivo de Fiat Oberdan Sallustro, que en la serie lleva un apellido postizo: Edgardo Sanucci. En la realidad, el secuestro fue perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de filiación marxista. En la serie, en cambio, los responsables de esa captura responden a una organización armada de izquierda identificada con Montoneros. Este cambio resulta imprescindible, por razones dramáticas, para describir el recorrido del personaje de Graciela (una de las encargadas del secuestro) y su posterior vínculo con Gordon, que la persigue durante el resto del relato.

La actriz uruguaya Fiorella Bottaioli, a cargo de otro personaje clave Courtesy of Netflix ©2026

El cuarto episodio tiene como eje argumental clave el asesinato a balazos del dirigente gremial José Ignacio Rucci, ocurrido dos días después del triunfo electoral (septiembre de 1973) que llevó a la presidencia a Perón por tercera vez. La escenificación en la serie del crimen responde, en líneas generales, a lo ocurrido en la realidad.

La escena siguiente muestra a Perón, en los jardines de la residencia de Olivos, explicando ante su entorno la necesidad de “limpiar” de su sector político a los grupos militantes de izquierda que en su momento tomaron las armas y volverían a hacerlo pocos meses después, durante el período constitucional gobernado por su viuda.

Entre los asistentes vemos a Gordon, aunque no hay ninguna constancia histórica de que haya participado de aquel encuentro. Todo parece más bien otra deliberada licencia dramática de la serie para dejar bien claro el lugar que ocupa el protagonista de la serie en el complejo tablero político del momento.

Agustina Muñoz y Rodrigo de la Serna, Gordon y su esposa en la ficción de Netflix MARCOS LUDEVID 2025

Ese inserto parece pensado para darle lógica a lo que viene después, que sí es un hecho histórico incontrastable. El cierre de ese mismo episodio 4 muestra que no pasará mucho tiempo hasta que Gordon se integre de manera orgánica a la Triple A, la tenebrosa organización parapolicial que ya funcionaba dentro del Ministerio de Bienestar Social de ese mismo gobierno.

El séptimo y último episodio de la serie fue descripto por el propio Trapero como una pequeña película de terror. Allí vemos a Gordon como una suerte de amo y señor de un espacio en el que tortura personalmente a sus víctimas de la manera más despiadada. La puesta en escena de ese tramo se identifica directamente con títulos muy conocidos del género como Hostel o la serie El juego del miedo (Saw).

La serie concluye, al margen de cualquier ficción, con la imagen silenciosa de la fachada del lugar conocido como Automotores Orletti, en el barrio porteño de Floresta. Allí funcionó durante la última dictadura militar el centro clandestino de detención y tortura que tuvo en sus comienzos al propio Gordon como máximo responsable.