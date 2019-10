Por control, Jorge Lanata se encuentra nuevamente internado

Fuente: Archivo

El periodista Jorge Lanata se encuentra nuevamente internado, en este caso, por el tratamiento de su dolor de espalda. El jueves último había anunciado que dejaba la tele y la radio para cuidar su saludy es la tercera vez en el mes que sufre una internación.

En la tarde de ayer, Lanata fue trasladado en ambulancia a la Fundación Favaloro. Así lo informó Pia Shaw en el programa Infama, que se transmite por América. Según confirmó a LA NACION su exmujer y productora Andrea Rodriguez, la internación de este fin de semana es en relación a un control del tratamiento por el dolor de espalda que le ocasiono la caída del 26 de septiembre en las instalaciones de Radio Mitre. "Si, está internado por control de su dolor de espalda en Favaloro, que es su lugar de tratamiento", indicó la madre de Barbara Lanata, la hija mayor del periodista.

Cabe recordar que más allá de este accidente en la radio, en lo que va de este año el periodista fue internado en diversas oportunidades. En junio, tuvo el virus de la Influenza H1N1, conocido como gripe A, que le causó un cuadro de hipertensión arterial reactiva. En ese momento fue atendido en el Hospital Británico. Antes, en abril, estuvo internado en la Fundación Favaloro para tratarse de un problema en una de sus rodillas, que derivó en un dolor de cadera. Tras ello, al volver a aparecer en público, Lanata habló de su estado de salud y dijo: "Tengo que trabajar menos". Previamente, en febrero, permaneció internado por una gastroenteritis severa.

Además, arrastra de por vida los problemas que este tiene en su aparato respiratorio debido a su gran cantidad de años de adicción al cigarrillo y en la motricidad, ya que posee muchas dificultades para trasladarse por no tener una sensibilidad plena por debajo de sus rodillas a raíz de una neuropatía diabética que lo obligó a caminar en bastón y moverse en silla de ruedas durante el último tiempo.

Hace unos días, casi obligado por su entorno y sus médicos de cabecera, decidió suspender sus actividades periodísticas por lo que resta del año tanto en Periodismo Para Todos como en Lanata Sin Filtro en Radio Mitre, que quedó a cargo de Diego Leuco, y sus ciclos de entrevista en TN Hora 25. La recomendación médica fue bajar la intensidad de trabajo después del episodio que imposibilitó entrevistar a Mauricio Macri la semana pasada.

"La gente me dice que me cuide, es muy cálido e íntimo que me digan que rezan por mí, todo el tiempo en la calle me dicen 'cuidate', y les quiero decir que les voy a hacer caso, estoy bien del trasplante, ya pasaron cinco años, pero tengo un montón de enfermedades asociadas", remarcó Lanata a través del video que se difundió en el comienzo de TN Central y, luego, en Telenoche. "Este año me internaron cuatro veces, y la última vez que me caí fue horrible, me caí de espaldas, fue muy fuerte", explico el conductor en un video, donde aludió directamente a su público, el jueves pasado.