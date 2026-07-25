Por dónde pasan La Velada del Año 6 de Ibai hoy y dónde se transmite en vivo

Este sábado se vive una jornada de alto voltaje con la realización de La Velada del Año 6, el evento organizado por el reconocido creador de contenido Ibai Llanos que logró convocar a miles de seguidores en el estadio de la Cartuja, en la ciudad española de Sevilla. El evento presenta una serie de diez combates que enfrentan a personalidades destacadas del universo del streaming de España y Latinoamérica. Para los espectadores argentinos, la transmisión oficial comienza puntualmente a las 14.00.

Por dónde ver La Velada del Año 6

La plataforma elegida para la difusión global del evento es YouTube, a través del canal oficial de Ibai Llanos, que también emitirá en simultáneo mediante su perfil de Twitch. Según lo informado por la organización, el despliegue no cuenta con una duración estimada de cierre, considerando que las ediciones previas han extendido su cronograma durante gran parte de la madrugada española. Ante la enorme expectativa, medios locales españoles realizarán una cobertura minuto a minuto con comentarios pormenorizados de cada enfrentamiento deportivo y los shows musicales programados.

Ibai Llanos sobre La Velada del Año 6 - @ibaillanos

Qué streamers participan de La Velada del Año 6

Esta edición incluye diez peleas divididas equitativamente entre mujeres y hombres, con cruces que despiertan especial interés. Entre los duelos más esperados se encuentra el choque entre el periodista argentino Gastón Edul y el español Edu Aguirre. Este enfrentamiento adquiere un matiz particular al producirse una semana después de la finalización de la Copa del Mundo que dejó al equipo argentino derrotado por el combinado ibérico.

Asimismo, el cantante argentino Lit Killah se medirá frente al español Kidd Keo en otro de los momentos centrales del ring, donde ambos artistas intercambiaron mensajes provocadores previos al encuentro.

El impactante cambio físico de Gastón Edul para pelear en la Velada del año VI

La cartelera se completa con enfrentamientos internacionales de alto perfil: Fabiana Sevillana contra La Parce, Clersss frente a Natalia MX, y el duelo entre Alondrissa y Angie Velasco.

También destaca la participación de Gero Arias, quien se enfrentará al español Virzz en una pelea sin casco, mientras que Roro y Samy Rivers repetirán su experiencia sobre el cuadrilátero. Por último, Marta Díaz combatirá con Tatiana Kaer, mientras que el cierre del evento contará con los esperados enfrentamientos entre Plex ante Fernanfloo y el duelo estelar de pesos pesados entre IlloJuan y Thegref.

Qué más saber de La Velada del Año 6

Lit Killah vs. Kidd Keo en La Velada del Año - @ibaillanos

El evento alcanzó un éxito rotundo en términos de asistencia física. Las 80.000 localidades disponibles fueron vendidas en su totalidad.

Más allá del aspecto deportivo, la jornada incluye una grilla de artistas musicales de primer nivel, entre quienes se encuentran confirmados Yandel, Juanes, Lucho RK y La Pantera, además de Bad Gyal y Anuel AA, quienes subirán al escenario entre los combates para ofrecer un espectáculo musical integral que promete incluir sorpresas adicionales aún no reveladas por la organización oficial de esta velada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA