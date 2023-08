Por qué no se escuchan algunos diálogos en Oppenheimer: la explicación de Christopher Nolan

escuchar

En medio del éxito que consiguió Oppenheimer desde su estreno, algunos señalaron un problema de la película. En ciertos momentos no se escuchan con claridad los diálogos. Consultado por este tema, Christopher Nolan, director del filme, explicó que se debe a dos factores: un tipo de cámara que suele usar y una costumbre suya en la postproducción.

Desde su estreno, la producción protagonizada por Cillian Murphy consiguió un gran nivel de atención en todo el mundo. La historia de Robert Oppenheimer, todo lo que implicó la creación de la bomba atómica en Estados Unidos y las acusaciones contra el físico generaron mucho interés en el público.

Por eso, a pesar de que se estrenó el mismo día que la película de Barbie, ya superó los 400 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. En ese contexto, muchos aspectos de la producción fueron analizados en detalle.

El trailer de Oppenheimer: la película de Christopher Nolan arrasa en los cines

Uno de ellos fue la dificultad para escuchar algunos diálogos. Más allá de este caso en particular, lo cierto es que sucedió en varias películas de Nolan. Sobre esto habló el director en una entrevista con Insider y explicó los motivos que hay detrás.

De acuerdo a lo que explicó, la primera de las cuestiones que genera este problema de audio son las características de las cámaras IMAX que Nolan utiliza en muchas escenas de sus películas. Dado que estos artefactos no están totalmente insonorizadas, inevitablemente hacen algo de ruido al manipularlas. Por esa razón, muchas veces la reducción de ese ruido en postproducción genera que los diálogos no sean tan claros.

Sobre este tema en particular, el director acotó también que la tecnología de las cámaras y las herramientas de edición para este problema mejoraron notoriamente durante los últimos 15 años. Más allá de esto, este tipo de cámaras se utiliza solo en algunas escenas, por lo que no se explicaría completamente el problema con el audio.

Christopher Nolan explicó por qué en sus películas no se escuchan bien los diálogos UNIVERSAL

La otra razón por la que algunos diálogos no se oyen de manera clara es por una decisión creativa del director. Nolan elige en todas sus películas no regrabar los diálogos de la película, conocido en la industria del cine como ADR (Automated Dialog Replacement, por sus siglas en inglés). Esto consiste en que después de filmar las escenas, los actores graban sus diálogos nuevamente, generalmente en un estudio de grabación, para darle más claridad al sonido y evitar los ruidos externos que puedan afectar la calidad del mismo.

“Me gusta usar la actuación que se dio en el momento en lugar de que el actor la regrabe más tarde”, explicó el director de tres películas de Batman al mencionado medio sobre los motivos que lo llevan a tomar esta decisión. A pesar de los problemas de sonido que le puede llegar a traer en varias escenas, Nolan sostiene su elección y aseguró que el hecho de usar o no la herramienta queda a criterio de cada director: “Es una decisión artística con la que algunas personas no están de acuerdo y están en su derecho”.

LA NACION