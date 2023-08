Cillian Murphy le preguntaron si iba a interpretar a Doctor Doom para Marvel y no lo dudó

escuchar

Indiscutidamente, Oppenheimer es uno de los fenómenos cinematográficos del año: ya lleva una recaudación a nivel global de alrededor de 400 millones de dólares. Protagonizada por Cillian Murphy y un elenco estelar, el film fue uno de los más esperados del año y tuvo el visto bueno tanto del público como de la crítica: recibió una calificación del 93% en el “tomatómetro” del reconocido sitio Rotten Tomatoes.

Pero, ahora, los fanáticos se ilusionaron con la posibilidad de que el actor que le dio vida al físico Robert Oppenheimer se una a otro mundo, a uno de los favoritos tanto de grandes como de chicos. En una entrevista fue consultado sobre la posibilidad de sumarse al Universo Cinematográfica de Marvel como el Doctor Doom y su respuesta ilusionó a los fans.

A sus 47 años el artista irlandés vive un gran momento en lo profesional. Si bien su trabajo como Tommy Shelby en la serie Peaky Blinders dio la vuelta al mundo, y también estuvo en Inception, Dunkerque y la trilogía de Batman de Christopher Nolan, fue la interpretación del físico que participó en el Proyecto Manhattan para el desarrollo de armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial lo que lo llevó a lo más alto de su carrera... al menos por el momento.

Cillian Murphy como Robert Oppenheimer en la nueva película de Christopher Nolan Universal Pictures

Los fanáticos comenzaron a barajar la posibilidad -o mejor dicho a expresar su deseo- de que Murphy se sume al mundo de acción y héroes que actualmente maneja Disney. El personaje que quieren que interprete es el de Doctor Doom, conocido como el villano de Los 4 fantásticos. Si bien ya se realizaron varias películas de este grupo de superhéroes que contaron con la aparición de este personaje, en 2023 se anunció que la historia sería llevada nuevamente a la pantalla grande, pero de la mano de Marvel.

Los fanáticos nominaron a Cillian Murphy para interpretar a Doctor Doom en la película que, según se anunció, llegaría en 2025. Justamente en una reciente entrevista para el ciclo Happy Sad Confused, el conductor Josh Horowitz le comentó al protagonista de Oppenheimer sobre estos dichos y si estaría interesado en la posibilidad de convertirse en un villano de Marvel. Él dio una respuesta contundente, pero dejo un hilo de esperanza para los fanáticos.

“Siempre se trata del guion”, sostuvo el actor y agregó: “Si alguien me envía el guion, lo leeré. Y nunca se sabe lo que puede pasar. Eso es lo que me gusta de este negocio. No tenía idea de que Christopher Nolan iba a llamarme en 2021 para Oppenheimer”. Para cerrar el tema, expuso: “Ya sabes, simplemente sucede y esa es la belleza de esta industria, es tan impredecible y salvaje y no sabes lo que va a aparecer”.

Los 4 fantásticos se suma al Universo Cinematográfico de Marvel Instagram @fantasticfour

El comentario no pasó inadvertido y el protagonista de Peaky Blinders dejó en claro que está abierto a la posibilidad de desembarcar en Marvel, pero dependiendo del guion. Según informó The Hollywood Reporter, el guionista de la nueva entrega de Los 4 fantásticos estará a cargo de Josh Friedman, quien ya trabajó en Avatar: el camino del agua de James Cameron.

Robert Downey Jr. Emily Blunt, Cillian Murphy, Florence Pugh y Matt Damon, parte del elenco de Oppenheimer Vianney Le Caer - Invision

Si bien por lo pronto solo hay deseos y anhelos de los fans que llegaron a oídos del propio Cillian, quienes quieran verlo en pantalla junto a otros actores que ya forman parte de Marvel, como Robert Downey Jr. y Florence Pugh, Oppenheimer de Christopher Nolan continúa en cines.

