Premios Hugo: Billy Elliot y Hairspray, las grandes ganadoras de la noche
En el teatro Coliseo y con transmisión de la TV Pública, se realizó la ceremonia de entrega de los galardones que reconocen a lo más destacado del teatro musical
- 6 minutos de lectura'
“Hoy se celebran los primeros cien años del teatro musical en nuestro país”, dijo Ricky Pashkus al abrir la edición número 16 de los Premios Hugo, que reconocen a lo mejor del género. La ceremonia que estuvo a cargo del productor teatral y de su colega Pablo Gorlero se realizó, al igual que el año pasado, en el teatro Coliseo y fue transmitida por TV Pública. Billy Elliot fue la gran ganadora de la noche con ocho estatuillas, incluida mejor musical. Hairspray y Company, ambas dirigidas por Fer Dente, obtuvieron siete y cuatro premios, respectivamente.
En esta oportunidad, el jurado evaluó los montajes estrenados entre el 1° de agosto de 2025 y julio pasado. Además de las 43 categorías entre las que están mejor musical, dirección, dirección musical, actriz, actor y revelación, se entregaron dos placas honoríficas y los Premios Hugo Federales, que abarcaron las producciones gestadas en Córdoba, Gran Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Mar del Plata, Rosario, Bahía Blanca, Tucumán y San Juan.
Diego Reinhold y Diego Ramos fueron los encargados de la apertura que consistió en un homenaje a Judía, la primera comedia musical que se realizó en la ciudad de Buenos Aires con dirección de Ivo Pelay. “Esta noche vamos a celebrar a los que están arriba del escenario”, anunció más tarde la actriz Laura Oliva, quien acompañó a los conductores.
Uno de los momentos más emotivos fue apenas comenzó la ceremonia cuando el ex-Sin Codificar Pichu Straneo alzó su estatuilla a mejor actuación masculina de reparto por su labor en Anastasia. El actor debió contener las lágrimas: “Siempre me dediqué al humor hasta que mi hija me dijo: ‘papá, tenés que salir de la zona de confort’, así que este premio va para ella, Bianca, para Luca y a mi viejito, que se me fue hace dos meses”.
El actor y dramaturgo Gustavo “Tweety” Monje recibió una placa en reconocimiento a su trayectoria. “Era muy tímido y a los nueve años vi Annie, verla me cambió la vida y la personalidad, cuarenta años después estoy haciendo Annie”, dijo emocionado, pero debido a problemas técnicos se cortó durante unos quince minutos la transmisión. El siguiente reconocimiento fue para la profesora y directora de danza Elizabeth de Chapeaurouge.
Eluney Salazar, Juan Rodó, César Banana Pueyrredón, Iliana Calabró, Agustín Sullivan, Marisol Otero, Josefina Scaglione, Luciano Cáceres, Graciela Alfano y Pepe Cibrián, fueron algunos de los actores encargados de anunciar a los ganadores. Además, la noche se engalanó con los cuadros musicales de Hairspray, de la Compañía de Teatro Musical Infantil, de Billy Elliot y de Company.
También subieron al escenario los ganadores de los premios Hugo Federales. Interpretación masculina para Diego Duarte Conde (Drácula II, resurrección, en representación de la provincia de Buenos Aires) y para Juani Cebrián (El funeral de los objetos, por Bahía Blanca); interpretación femenina para Romina Benito (Los Monstruos en Bahía Blanca) y Andrea Bardá (Sweet Charity en Tucumán); dirección para Pepe Cibrián Campoy (Drácula II, resurrección en Buenos Aires).
“Cuando empecé era un género desvalorizado y hubo que luchar hasta que en el año ’91 conocí a Tito Lectoure y estrenamos Drácula, pasaron 35 años y veo talentos jóvenes increíbles que le darán continuidad a aquello que empezó hace tantos años”, dijo el dramaturgo que se llevó también la estatuilla a mejor libro y a mejor musical. Cuentos y canciones de María Elena Walsh se llevó el reconocimiento a mejor música.
Uno de los momentos más tensos de la noche fue cuando Fer Dente alzó su premio a mejor actor por su trabajo en Company y se dirigió a los músicos que durante la noche aseguraron que el teatro musical era sí o sí con orquesta en vivo. “El teatro musical, es teatro musical. Más allá de que haya músicos, sino díganle a los chicos de Annie o de Billy Elliot que no están haciendo un musical. Si hay algo que no necesita esta industria es una grieta. Unámonos”, sentenció.
A continuación, la lista completa de ganadores:
MEJOR MUSICAL
Billy Elliot
MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA
Alejandra Perlusky (Billy Elliot)
MEJOR MUSICAL OFF
La culpa es de la tierra
MEJOR DIRECCIÓN GENERAL
Fer Dente (Company)
MEJOR MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
El mago de Oz
MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO EN MUSICAL OFF
Agustín Iannone (¡Hostias, Isabel!)
MEJOR MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL
The ópera locos
MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA
Fer Dente (Company)
MEJOR LIBRO DE MUSICAL ARGENTINO
Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
ESPECTÁCULO MUSICAL PARA UN SOLO INTÉRPRETE
Memento mori, la forma del recuerdo (Fede Fedele)
MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
MEJOR MÚSICA ORIGINAL
Martín Bergman y Delfina Pallardó (Kilómetros)
REVELACIÓN FEMENINA
Belén Bilbao (Hairspray)
MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Emiliano Larea (El mago de Oz)
MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL
Constanza Díaz Falú (The ópera locos)
MEJOR DISEÑO DE SONIDO
Gastón Briski (Billy Elliot)
MEJOR COREOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Marina Svartzman (Remigio Verdiales, un carpincho)
MEJOR CARACTERIZACIÓN
Fabián Sigona (Pelucas de Hairspray)
MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA
Vane Butera (Company)
MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN ENSAMBLE
Belén Cabrera (Hairspray)
MEJOR DISEÑO DE LUCES ORIGINAL
Anteo Del Mastro - Sebastián Viola (Charlie y la fábrica de chocolate)
MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL OFF
Gustavo Manzanal - Luis Alberto Rivera López (La culpa es de la tierra)
REVELACIÓN MASCULINA
Damián Betular (Hairspray)
MEJORES LETRAS EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
MEJOR LIBRO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)
MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL
Duilio Smiraglia (The ópera locos)
MEJORES LETRAS DE MUSICAL ARGENTINO
Clara Christensen - Tomás Caia (Espejos marcados)
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO ORIGINAL
Gustavo Alderete para La Polilla (Hairspray)
MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Julia Morgado (El salpicón)
MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL
Club Media - Olga (Hairspray)
Diego Romay - Omar Romay (Billy Elliot)
MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN ENSAMBLE
Mariano Taccagni (Billy Elliot)
Sebastián Holz (Company)
MEJORES ARREGLOS MUSICALES
Murci Bouscayrol - Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)
MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL
Gaby Goldman (Billy Elliot)
MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Gonzalo Córdoba Estévez (El mago de Oz)
MEJOR MÚSICA ORIGINAL DE MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Fernando Nazar (Remigio Verdiales, un carpincho)
MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Javier Ponzio (Remigio Verdiales, un carpincho)
MEJOR DIRECCIÓN VOCAL
Gaby Goldman - Pilar Noseda (Billy Elliot)
MEJOR ESCENOGRAFÍA Y/O DISEÑO AUDIOVISUAL ORIGINAL
José Ponce Aragón - Maxi Vecco (Charlie y la fábrica de chocolate)
MEJOR ADAPTACIÓN Y/O TRADUCCIÓN DE LIBRO Y LETRAS
Rubén Szuchmacher - Lautaro Vilo (libro de Billy Elliot)
MEJOR COREOGRAFÍA
Vanesa García Millán (Hairspray)
MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA
Pichu Straneo (Anastasia)
MEJOR PRODUCCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL
Teatro Nacional Cervantes (El mago de Oz)