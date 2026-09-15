Premios Hugo: Billy Elliot y Hairspray, las grandes ganadoras de la noche

“Hoy se celebran los primeros cien años del teatro musical en nuestro país”, dijo Ricky Pashkus al abrir la edición número 16 de los Premios Hugo, que reconocen a lo mejor del género. La ceremonia que estuvo a cargo del productor teatral y de su colega Pablo Gorlero se realizó, al igual que el año pasado, en el teatro Coliseo y fue transmitida por TV Pública. Billy Elliot fue la gran ganadora de la noche con ocho estatuillas, incluida mejor musical. Hairspray y Company, ambas dirigidas por Fer Dente, obtuvieron siete y cuatro premios, respectivamente.

Pablo Gorlero y Ricky Pashkus, los conductores de la gala Gerardo Viercovich - LA NACION

En esta oportunidad, el jurado evaluó los montajes estrenados entre el 1° de agosto de 2025 y julio pasado. Además de las 43 categorías entre las que están mejor musical, dirección, dirección musical, actriz, actor y revelación, se entregaron dos placas honoríficas y los Premios Hugo Federales, que abarcaron las producciones gestadas en Córdoba, Gran Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Mar del Plata, Rosario, Bahía Blanca, Tucumán y San Juan.

Diego Ramos y Diego Reinhold, los encargados de la apertura Gerardo Viercovich - LA NACION

Diego Reinhold y Diego Ramos fueron los encargados de la apertura que consistió en un homenaje a Judía, la primera comedia musical que se realizó en la ciudad de Buenos Aires con dirección de Ivo Pelay. “Esta noche vamos a celebrar a los que están arriba del escenario”, anunció más tarde la actriz Laura Oliva, quien acompañó a los conductores.

Uno de los momentos más emotivos fue apenas comenzó la ceremonia cuando el ex-Sin Codificar Pichu Straneo alzó su estatuilla a mejor actuación masculina de reparto por su labor en Anastasia. El actor debió contener las lágrimas: “Siempre me dediqué al humor hasta que mi hija me dijo: ‘papá, tenés que salir de la zona de confort’, así que este premio va para ella, Bianca, para Luca y a mi viejito, que se me fue hace dos meses”.

Pichu Straneo, ganador del premio Hugo a mejor actuación de reparto por Anastasia Gerardo Viercovich - LA NACION

El actor y dramaturgo Gustavo “Tweety” Monje recibió una placa en reconocimiento a su trayectoria. “Era muy tímido y a los nueve años vi Annie, verla me cambió la vida y la personalidad, cuarenta años después estoy haciendo Annie”, dijo emocionado, pero debido a problemas técnicos se cortó durante unos quince minutos la transmisión. El siguiente reconocimiento fue para la profesora y directora de danza Elizabeth de Chapeaurouge.

Eluney Salazar, Juan Rodó, César Banana Pueyrredón, Iliana Calabró, Agustín Sullivan, Marisol Otero, Josefina Scaglione, Luciano Cáceres, Graciela Alfano y Pepe Cibrián, fueron algunos de los actores encargados de anunciar a los ganadores. Además, la noche se engalanó con los cuadros musicales de Hairspray, de la Compañía de Teatro Musical Infantil, de Billy Elliot y de Company.

Pepe Cibrián Campoy se llevó tres premios Hugo Federales por Drácula 2, la resurrección Gerardo Viercovich - LA NACION

También subieron al escenario los ganadores de los premios Hugo Federales. Interpretación masculina para Diego Duarte Conde (Drácula II, resurrección, en representación de la provincia de Buenos Aires) y para Juani Cebrián (El funeral de los objetos, por Bahía Blanca); interpretación femenina para Romina Benito (Los Monstruos en Bahía Blanca) y Andrea Bardá (Sweet Charity en Tucumán); dirección para Pepe Cibrián Campoy (Drácula II, resurrección en Buenos Aires).

“Cuando empecé era un género desvalorizado y hubo que luchar hasta que en el año ’91 conocí a Tito Lectoure y estrenamos Drácula, pasaron 35 años y veo talentos jóvenes increíbles que le darán continuidad a aquello que empezó hace tantos años”, dijo el dramaturgo que se llevó también la estatuilla a mejor libro y a mejor musical. Cuentos y canciones de María Elena Walsh se llevó el reconocimiento a mejor música.

Belén Bilbao, la revelación femenina por Hairspray Gerardo Viercovich - LA NACION

Uno de los momentos más tensos de la noche fue cuando Fer Dente alzó su premio a mejor actor por su trabajo en Company y se dirigió a los músicos que durante la noche aseguraron que el teatro musical era sí o sí con orquesta en vivo. “El teatro musical, es teatro musical. Más allá de que haya músicos, sino díganle a los chicos de Annie o de Billy Elliot que no están haciendo un musical. Si hay algo que no necesita esta industria es una grieta. Unámonos”, sentenció.

A continuación, la lista completa de ganadores:

MEJOR MUSICAL

Billy Elliot

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA FEMENINA

Alejandra Perlusky (Billy Elliot)

MEJOR MUSICAL OFF

La culpa es de la tierra

MEJOR DIRECCIÓN GENERAL

Fer Dente (Company)

MEJOR MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

El mago de Oz

MEJOR INTÉRPRETE MASCULINO EN MUSICAL OFF

Agustín Iannone (¡Hostias, Isabel!)

MEJOR MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT Y/O VARIETÉ MUSICAL

The ópera locos

MEJOR ACTUACIÓN PROTAGÓNICA MASCULINA

Fer Dente (Company)

Billy Elliot y Hairspray se llevaron el premio a mejor producción integral Gerardo Viercovich - LA NACION

MEJOR LIBRO DE MUSICAL ARGENTINO

Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)

ESPECTÁCULO MUSICAL PARA UN SOLO INTÉRPRETE

Memento mori, la forma del recuerdo (Fede Fedele)

MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

Martín Bergman y Delfina Pallardó (Kilómetros)

REVELACIÓN FEMENINA

Belén Bilbao (Hairspray)

MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Emiliano Larea (El mago de Oz)

MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL

Constanza Díaz Falú (The ópera locos)

MEJOR DISEÑO DE SONIDO

Gastón Briski (Billy Elliot)

MEJOR COREOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Marina Svartzman (Remigio Verdiales, un carpincho)

MEJOR CARACTERIZACIÓN

Fabián Sigona (Pelucas de Hairspray)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO FEMENINA

Vane Butera (Company)

MEJOR INTERPRETACIÓN FEMENINA EN ENSAMBLE

Belén Cabrera (Hairspray)

MEJOR DISEÑO DE LUCES ORIGINAL

Anteo Del Mastro - Sebastián Viola (Charlie y la fábrica de chocolate)

MEJOR DIRECCIÓN EN MUSICAL OFF

Gustavo Manzanal - Luis Alberto Rivera López (La culpa es de la tierra)

Damián Betular, Belén Bilbao y Julieta Nair Calvo Gerardo Viercovich - LA NACION

REVELACIÓN MASCULINA

Damián Betular (Hairspray)

MEJORES LETRAS EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)

MEJOR LIBRO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Francisco Ruiz Barlett (Migue y Lucy, una historia de rock)

MEJOR ACTUACIÓN MASCULINA EN MUSIC HALL, CAFÉ CONCERT y/o VARIETÉ MUSICAL

Duilio Smiraglia (The ópera locos)

MEJORES LETRAS DE MUSICAL ARGENTINO

Clara Christensen - Tomás Caia (Espejos marcados)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO ORIGINAL

Gustavo Alderete para La Polilla (Hairspray)

MEJOR ACTUACIÓN FEMENINA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Julia Morgado (El salpicón)

MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL

Club Media - Olga (Hairspray)

Diego Romay - Omar Romay (Billy Elliot)

MEJOR INTERPRETACIÓN MASCULINA EN ENSAMBLE

Mariano Taccagni (Billy Elliot)

Sebastián Holz (Company)

MEJORES ARREGLOS MUSICALES

Murci Bouscayrol - Ricardo Hornos (Invasiones I: No bombardeen Buenos Aires)

MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL

Gaby Goldman (Billy Elliot)

MEJOR DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Gonzalo Córdoba Estévez (El mago de Oz)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL DE MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Fernando Nazar (Remigio Verdiales, un carpincho)

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Javier Ponzio (Remigio Verdiales, un carpincho)

MEJOR DIRECCIÓN VOCAL

Gaby Goldman - Pilar Noseda (Billy Elliot)

MEJOR ESCENOGRAFÍA Y/O DISEÑO AUDIOVISUAL ORIGINAL

José Ponce Aragón - Maxi Vecco (Charlie y la fábrica de chocolate)

MEJOR ADAPTACIÓN Y/O TRADUCCIÓN DE LIBRO Y LETRAS

Rubén Szuchmacher - Lautaro Vilo (libro de Billy Elliot)

MEJOR COREOGRAFÍA

Vanesa García Millán (Hairspray)

MEJOR ACTUACIÓN DE REPARTO MASCULINA

Pichu Straneo (Anastasia)

MEJOR PRODUCCIÓN EN MUSICAL INFANTIL Y/O JUVENIL

Teatro Nacional Cervantes (El mago de Oz)