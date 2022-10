Coldplay canceló sus shows en Brasil por una infección pulmonar de Chris Martin

escuchar

Los shows de Coldplay en Brasil fueron suspendidos a raíz de un problema de salud que comprometió a Chris Martin. Este martes a la mañana, la banda anunció a través de sus redes sociales que el cantante fue diagnosticado con “una afección pulmonar grave” y no se celebrarán los recitales de Río de Janeiro y San Pablo. ¿Qué sucederá con la agenda del músico en la Argentina?

“Con mucha pena nos vemos forzados a posponer los shows. Chris deberá estar cuidado estrictamente por médicos durante las próximas tres semanas. Trabajamos lo más rápido posible para concertar nuevas fechas y darles información en los próximos días”, escribieron los integrantes del grupo, en un comunicado a través de Instagram.

Coldplay anunció la suspensión de sus shows en Brasil. Instagram: Coldplay

También se disculparon “por los inconvenientes” y agradecieron “la comprensión” de sus fans. Asimismo, destacaron que la prioridad es la salud del cantante. “Somos optimistas y creemos que [Chris Martin] volverá con buena salud después de este párate médico que le prescribieron. Estamos con ganas de retomar nuestro tour lo antes posible”, relataron.

Entradas agotadas y largas listas de espera. Coldplay consiguió batir el récord de nueve presentaciones en el Monumental, que ostentaba Roger Waters, al registrar diez. Pero, ¿qué sucederá con las fechas previstas en la Argentina? La noticia de la suspensión de las actuaciones en Brasil generó una gran incertidumbre y preocupación entre los fanáticos argentinos, que aguardan con gran expectativa y los tickets en su poder.

Según pudo saber LA NACION, los shows en Buenos Aires no sufrirían modificaciones y la banda retomaría su apretada agenda de presentaciones el 25 de octubre.

¿Cuándo toca Coldplay en la Argentina?

La banda agotó por completo sus entradas para las 10 fechas previstas en el estadio de River Plate. El 6 de junio se anunció la última fecha en la cancha y el mismo 7 los tickets estaban agotados. Coldplay presentará sus funciones en Buenos Aires los días 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1, 2, 4, 5 y 7 de noviembre, en el marco de su gira mundial Music of the Spheres, que atraviesa con el hit de “My Universe”.

Coldplay en su último show en Argentina, en el año 2017. TrigoGerardi

Se trata de la quinta vez que la banda liderada por el carismático Chris Martin, que escribió un tango titulado “Amor Argentina”, visita el país, luego de actuar por última vez en 2017. Y lo hará con el foco puesto en el medio ambiente. El grupo buscará contaminar lo menos posible con diferentes herramientas y mecanismos: desde el uso de unas bicicletas especiales para generar energía hasta alentar al público a que se mueva en medios de transporte sostenible para asistir al recital.

Así, Coldplay destinará el 10% de las ganancias a un fondo para causas medioambientales y de conciencia social, como ClientEarth o One Tree Planted by The Ocean Cleanup. Asimismo, ofrecerá agua potable gratuita a los asistentes al recital, para promover la eliminación de las botellas de plástico; contará con instalaciones solares, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores; para tratar de reducir en un 50% las emisiones directas en comparación con su última gira.

