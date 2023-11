Smirnoff, la marca número uno de vodka del mundo, fue sponsor del festival que celebra la mezcla de todo tipo en dos días primaverales a puro disfrute

El Primavera Sound de Buenos Aires es un festival originario de Barcelona que se presenta por segundo año consecutivo en Argentina y ya se ha consolidado como un rotundo éxito. Tanto el sábado como el domingo, el cielo estuvo completamente despejado, con el sol radiante durante el día y la noche iluminada por la luna llena.

Este festival se distinguió por presentar una mezcla de música en su máxima expresión, abarcando géneros muy diversos como rock, indie, pop, trap, jazz fusión, hardcore, entre otros. Con la participación de bandas nacionales e internacionales, desde clásicos de los 80 como Pepe Shop Boys o The Cure, y de los 90 como Blur y Beck, hasta artistas emergentes como Milo J, el cual se destacó como la revelación nacional más joven del lineup.

Goyo Degano, cantante de Bándalos Chinos, en stand de Smirnoff en Primavera Sound. Maxi Guterman

La mezcla se reflejó en la amalgama de metaleros con poperos, traperos con rockeros, y un público de distintas generaciones compartiendo la experiencia, saltando en pogo y entonando al unísono canciones que trascendieron desde “Call me maybe” de Charly Rae Jepsen hasta los éxitos de Turf como “Yo no me quiero casar y usted”. Incluso, clásicos del ícono del rock nacional, Charly García, fueron reinterpretados por artistas locales de la escena actual, como “Rezo por vos” interpretada por “El ruso” de Conociendo Rusia, y “Nos siguen pegando abajo” por Dillom. Milo J también ofreció una emotiva versión de “Los dinosaurios”.

Agus Franzoni en stand de Smirnoff en Primavera Sound. Maxi Guterman

Pero el festival no solo es un crisol musical, sino también un punto de encuentro por excelencia, donde amigos, parejas, conocidos e incluso desconocidos se unen por el amor al arte. Es un lugar que permite a todos ser quienes desean ser y vestirse con el outfit que más los representa.

Smirnoff es el vodka número uno del mundo, y su presencia fue notoria con un stand donde los asistentes podían disfrutar de varios juegos como el twister, así como un área con tatuajes temporales de diseños únicos y presentaciones artísticas en vivo. También ofrecieron un filtro de Instagram, hamacas y cómodos cubos para relajarse después de un largo día de festival.

Durante toda la jornada, el público disfrutó de juegos y distintas actividades dentro del stand de Smirnoff.

En este espacio, Smirnoff presentó sus tres nuevas bebidas: Ice Original, vodka con mezcla de limón; Ice Green Apple, con sabor a manzana verde, y Ice Red Berries, con sabor a frutilla. Bajo el lema “Mezclados somos más”, el stand de Smirnoff se integró a la perfección con el espíritu vivido en el Primavera Sound durante el pasado sábado y domingo, añadiendo un toque adicional de diversidad y deleite a la experiencia.

Evelyn Botto en stand de Smirnoff en Primavera Sound. Maxi Guterman

“En Smirnoff creemos que somos mucho más que la suma de las partes y defendemos el poder del colectivo. Festivales como Primavera Sound, bares, discotecas, juntadas con amigos, todos son momentos de conexión, diversión y disfrute donde con Smirnoff queremos compartir y celebrar la magia del ‘nosotros’ que surge cuando nos mezclamos”, comentó Leonardo Bonavita, Gerente de White Spirits de Diageo, el líder mundial en bebidas espirituosas premium y productor de Smirnoff.

Las nuevas ICE Green Apple y Red Berries de Smirnoff.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.