Punta del Este: el futuro de Zaira Nara en la televisión y cómo disfruta su verano con Wanda y su nuevo amor

PUNTA DEL ESTE (Enviada especial).- En un verano que le dio la revancha a Punta del Este, Zaira Nara pisó fuerte. La modelo y conductora devenida en empresaria emprendedora viajó a la ciudad balnearia para repartir su tiempo de temporada estival entre trabajo, familia y su nuevo romance . En una charla con LA NACION, la menor de las Nara hizo balances, recordó anécdotas y habló de sus proyectos a futuro.

“Punta del Este tiene esa combinación que permite estar trabajando y poder relajarse en la playa . Los días en el verano son eternos, a veces llega la noche y no doy más, pero trato de separar los días que estoy con los chicos, así estoy 100% con ellos y no acepto ningún compromiso de trabajo. Mientras que los días que estoy trabajando me dejo un rato para descansar, pero es una agenda corta y muy intensa”, detalló Nara sobro cómo pasa estas primeras semanas del año.

Además contó que llegó al Este de la mano de su proyecto personal relacionado con productos de belleza y de una marca de indumentaria con la que tiene una cápsula de ropa. “Entonces con eso estamos haciendo un montón de eventos: días de yoga, de clases de cocina”, indicó.

Después de haber pasado años al frente de programas televisivos, su regreso a la pantalla chica no parece estar en el horizonte cercano, al menos no en las condiciones en las que estaba antes. “Lo veo como un cambio rotundo desde que fui mamá” , dijo dando a entender que ahora sus prioridades son otras. Y explicó: “A mí me pasaba que decía cómo voy a hacer para estar tan expuesta en cuanto a mi imagen porque para estar en un programa de tele tengo una previa de por lo menos dos horas”. Ese tiempo –explicó Zaira- la llevó a buscar una alternativa que le permitiera equilibrar mejor su trabajo con su rol de madre. “Llegó un momento en que empecé a pensar que necesitaba algo que no requiriera mi imagen al 100%, es decir, hacer algo que sea propio, pero que yo pueda estar atrás. Así fue como surgió mi marca de maquillajes, que ya lleva a cuatro años”.

Zaira Nara es una de las caras de la movida de Punta del Este. Esta semana se la pudo ver en el evento organizado por Campari, Red Passion Night gentileza Campari

En este sentido, siguió: “Es algo que me apasiona, que quiero que crezca, que quiero llevarlo a otros países, por eso estamos acá en Uruguay como primera instancia, pero al mismo tiempo me habilita estar con mis hijos si, por ejemplo, un día están enfermos”.

“En la tele no hay feriados, no hay cumpleaños, no hay actos de colegio. Yo sufría mucho cuando me pasaba eso, si bien siempre tuve equipos de trabajo que me recontra comprendían, soy muy responsable y me costaba, sobre todo cuando tuve a Viggo”, señaló.

De esta manera, Zaira Nara subrayó que el estilo de vida que requiere la vida en pantalla no coexistía bien con sus necesidades para maternar. “Pero seguramente va a haber algún proyecto que se adapte más a esta nueva modalidad. Por ahora nada seguro, aunque tengo propuestas para hacer las mañanas de un canal y las tardes de otro, pero me está costando esa decisión”.

Negocios y vacaciones, en familia

Wanda y Zaira Nara en Punta del Este RS Fotos

En términos de negocios, Zaira y Wanda Nara tienen respectivamente sus líneas de maquillaje, que a su vez están hermanadas porque la producción es conjunta, aunque se venden por separado. Al ser consultada al respecto, la modelo y emprendedora detalló: “Siempre tenemos en mente hacer cosas, pero los lanzamientos llevan un montón de tiempo. Seguramente va a llegar el momento en el que hagamos alguna fusión”.

Junto a sus hijos, la dupla de hermanas veranea en Punta del Este . “Veranear con Wanda es intenso, ella me arenga mucho, yo soy mucho más tranquila” , señaló y agregó: “A mí me cuesta mucho arrancar, pero es muy lindo poder conectar con los chicos y conectar en familia. Nos extrañamos mucho cuando estamos lejos y nos disfrutamos un montón cuando podemos compartir”.

Respecto de su sonado romance, la modelo y conductora prefiere por ahora el silencio y que las imágenes que se han visto de ella y el polista Facundo Pieres hablen por sí solas.

Zaira Nara y Facundo Pieres fueron captados por los paparazzi esta semana, en una de las playas esteñas RSFotos

Los veranos de la infancia

-¿Qué recordás de tus veranos de la infancia?

-Me acuerdo mucho de estar acá en Punta del Este. Mi papá tenía un auto descapotable y me acuerdo de estar por la rambla con Wanda con los pelos al viento. Tengo la imagen de un recuerdo re lindo. Me parece que las vacaciones son un momento para compartir en familia, es el momento en el que los papás estamos más presentes porque compartimos más tiempo con los hijos. Eso lo viví mucho con mi mamá y mi papá.

-¿Lugar preferido para vacacionar en el mundo?

-A mí me gusta mucho Punta del Este, es uno de mis favoritos. Cualquier lugar en el que se vea el atardecer.

-¿Qué te gusta leer, ver o escuchar cuando estás de vacaciones?

- Trato de no mirar tanto las noticias, si es que hay alguna que hable de mí. Hago el ejercicio para no mirar tanto, pero uno lo termina mirando . Me gusta leer libros sencillos, de lectura fácil para estar en la playa y escuchar música con amigas.