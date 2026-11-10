Qué dice el parte médico de Carmen Barbieri, que sigue internada a los 71 años en Belgrano

La conductora Carmen Barbieri permanece internada en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, tras detectarse un resultado positivo en el último análisis de Covid-19 que los médicos realizaron.

La artista, de 71 años, cumple con un estricto protocolo de aislamiento dentro del establecimiento sanitario, motivo por el cual el personal de salud utiliza elementos de protección personal, como cofias, barbijos y trajes especiales, para evitar contagios durante la asistencia. Si bien la paciente transita esta etapa en soledad, el parte médico preliminar indica que se encuentra consciente y con capacidad de comunicación a través de su teléfono celular.

Barbieri permanece internada y en aislamiento mientras se recupera del coronavirus DIEGO SPIVACOW / AFV

La novedad sobre el estado de salud de Barbieri fue difundida inicialmente por la periodista Laura Ubfal. En paralelo, su hijo, Federico Bal, confirmó el diagnóstico desde Costa Rica, donde cumple con compromisos laborales. El actor había aclarado días atrás que la internación respondía a una infección urinaria, descartando en una primera instancia el cuadro de coronavirus. Sin embargo, el panorama cambió con los resultados de los nuevos estudios. “Tuvo también. Hace una semana. Viene de una mala racha, pobre”, manifestó Bal sobre la situación médica de su madre ante la consulta de la prensa.

Los antecedentes de salud de Carmen Barbieri

Este nuevo diagnóstico se suma a una serie de complicaciones físicas que la figura de El Nueve afrontó durante el último mes. A finales de octubre, la conductora presentó cuadros de gripe, meningitis y broncoespasmo, con picos febriles de 40 grados.

En declaraciones a Infama, ciclo de América TV, Barbieri recordó: “Estoy en la cama desde el domingo pasado y me quisieron internar el lunes”. Tras un breve periodo de mejoría, intentó retomar sus compromisos laborales, pero el 28 de octubre sufrió una descompensación severa al intentar dirigirse al canal. En ese momento, un fuerte mareo y un descenso en su presión arterial la obligaron a desistir y solicitar asistencia médica de urgencia. “Estoy débil, con baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé tanto que se me nubló todo”, escribió la conductora en un mensaje enviado al periodista Sebastián Perelló Aciar, difundido luego en Puro Show.

A finales de octubre, Barbieri presentó dificultades en su salud y por ello se ausentó de la conducción de Con Carmen Prensa eltrece

La salud de Barbieri genera especial atención por su historial clínico, marcado por su internación en enero de 2021. En aquel entonces, permaneció varias semanas en la misma clínica de Belgrano tras desarrollar una neumonía bilateral a causa del Covid-19. La gravedad del cuadro requirió su traslado a terapia intensiva y el uso de un coma farmacológico. Recibió el alta el 20 de febrero de ese año.

En la actualidad, Bal busca llevar tranquilidad a sus seguidores y aseguró que los médicos controlan de cerca la evolución de su madre. Aunque estimó que ella podría recibir el alta médica en los días venideros, aún no existe una fecha oficial para su salida de la institución. Por ahora, el equipo médico no brindó precisiones sobre si la infección urinaria sigue vigente o si el virus detectado es una nueva reinfección o un resto de aquel episodio anterior.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA