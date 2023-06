Qué dice la letra de la Session #56 de Bizarrap y Rauw Alejandro, con un guiño a Rosalía

escuchar

Tras el flamante éxito de la BZRP Mussic Session #53 del productor argentino junto a Shakira, que rompió distintos récords mundiales del mundo de la música, Bizarrap lanzó dos canciones más junto a Arcángel y Peso Pluma. En las últimas horas, al coincidir con el inicio del invierno y la entrada al verano europeo, el artista sacó a la luz su nuevo tema, de la mano de Rauw Alejandro, y su letra contiene un guiño a Rosalía: de qué trata.

“Oficialmente, empieza el verano”, escribió el cantante puertorriqueño en sus redes sociales, a modo de promoción de la Music Session #56 que salió a la luz el 21 de junio, al coincidir con el solsticio de esta estación en Europa. A través de un peculiar video promocional, que se desarrolló en un probador de la tienda Bershka de Madrid, Bizarrap compartió con fanáticos desconocidos un adelanto del tema, que en apenas unas horas ya promete ser otro de sus grandes éxitos.

Bizarrap y Rauw Alejandro lanzaron su nueva colaboración Instagram: bizarrap

“Me mata lo que tienes puesto / Pero, en verdad, lo que está debajo quiero ver”, dice uno de los primeros fragmentos de la Music Session #56, entre Bizarrap y Rauw Alejandro. Y sigue: “Yo estoy solo y tú estás sola / Tú me quieres probar, yo comerte toda / Podemos chingar y que pasen las horas / Y por la mañana no tiene que haber boda”.

Bizarrap lanzó la Session #56 de la mano de Rauw Alejandro

El artista puertorriqueño, intérprete de hits como “Todo de ti” o “Te felicito” junto a Shakira, hizo un guiño a Rosalía en su letra, con quien mantiene una relación desde hace tres años y viven juntos en España. “Que Dios la bendiga, está en otra liga / Si estás despecha’, yo te hago un rehab / pa’ darte figa”, se escucha en otro fragmento de la esperada colaboración. Así, Alejandro mencionó uno de los éxitos de la cantante española, “Despechá”, que lanzó en 2022.

Rosalía y Rauw Alejandro comparten una relación desde hace tres años Sony Music

Asimismo, algunos fans se asustaron con la frase “Y por la mañana no tiene que haber boda”, después de que la pareja de artistas anunciara su compromiso en marzo pasado. Y que ella contara en el programa El Hormiguero que apenas concluya su gira se pondrá con todos los preparativos.

En diálogo con Pablo Motos, Rosalía aseguró que habrá una boda, pero que será algo sencillo. Según adelantó, solamente asistirá la familia y amigos de ambos. “Siempre empiezas así y luego vas sumando”, bromeó el conductor. “Vamos a ver cómo termina esto”, respondió la cantante, dando a entender que se lo estaba tomando con tranquilidad.

Asimismo, la artista confirmó que ya tiene preparado el atuendo que quiere lucir ese gran día. “Tengo por ahí un vestido guardado”, contó y agregó que se trataría de una pieza exclusiva de la diseñadora de modas, Vivienne Westwood. Finalmente, adelantó: “De momento tengo que terminar la gira”.

A continuación, la letra completa de la Music Session #56

Me mata lo que tienes puesto

pero en verdad lo que está de bajo quiero ver

“Vayámonos” dicen tus gestos

y yo puesto pal bellaqueo

Pa´qué dormir solo?

Si tú estás sola

Tú me quieres probar, yo comerte toda

Podemos chingar y que pasen las horas

Y por la mañana no tiene que haber boda

Yo estoy solo y tú estás sola

Tú me quieres probar, yo comerte toda

Podemos chingar y que pasen las horas

Y por la mañana no tiene que haber boda

Ra´ Rauw

Dime mami ¿qué necesitas?

Sol y playa con la neverita

Mariguana con sus amiguitas

Ahora es mala, con maldadades

A ese cora le pone curita

Me gusta que se queme, pa´que desnuda se le vea blanquita

Que dios la bendiga, está en otra liga

Si estás despecha’ , yo te hago un rehab

pa’ darte figa

Otras poses pide, sigue y no le da fatiga

La noche es nuestra y pasarla bien es la meta

¿Dónde más quieres que te lo me-ta?

Entrégate (mami)

Sin sentimientos, todo quítate (pa mí)

poco fumado ya me arrebate (por tí)

Y si otra noche nos volvemos a ver

no va a ser… nada serio

Entrégate (mami)

Sin sentimientos, todo quítate (pa mí)

poco fumado ya me arrebate (por tí)

Y si otra noche nos volvemos a ver

no va a ser… nada serio

Se le nota el gistro por fuera de los cargos

tú eres una bellaca y yo un palgo

Llégale que de los demás yo me encargo

Después que le dí, en la cama me dejó un charco

Lego el finde, hora de ponerse los tacos

Con sus amigas planea el atraco

Quiere un caco que le de contacto

Métele bellaco en el acto

Métele bellaco en el acto

Métele bellaco en el acto

Métele bellaco en el acto

Pa´qué dormir solo?

Si tú estás sola

Tú me quieres probar, yo comerte toda

Podemos chingar y que pasen las horas

Y por la mañana no tiene que haber boda

Yo estoy solo y tú estás sola

Tú me quieres probar, yo comerte toda

Podemos chingar y que pasen las horas

Y por la mañana no tiene que haber boda

Ra´ Rauw

Un video promocional muy peculiar

Gonzalo Julián Conde, el nombre real bajo el pseudónimo de Bizarrap, saltó a la fama con sus producciones a través de las sesiones que protagoniza con personalidades de la música de todo el mundo. Entre sus lanzamientos más recientes, destacaron la número #53 junto a Shakira, la #50 con Duki o la #52 con Quevedo. Numerosos artistas argentinos desfilaron por el estudio del productor: Nicki Nicole, Paulo Londra, Louta, Nathy Peluso y L-Gante, entre otros.

El video promocional de la Session #56 de Bizarrap con Rauw Alejandro

“¿Quieren escuchar el próximo tema?”, expresó el productor argentino, a los ciudadanos de Madrid que desfilaban por el probador de un local de ropa en la capital española. Allí, las cámaras tomaron las imágenes de varios jóvenes que eligieron distintas prendas para probarse e, interceptados por una empleada, accedían a un “probador especial de Bizarrap”.

Una vez dentro, se encontraban con el artista oriundo de Ramos Mejía a través de una cámara, donde les consultaba si estaban interesados en escuchar un adelanto de su nuevo lanzamiento. “¡Es con Rauw Alejandro!”, exclamó una de las fanáticas, visiblemente emocionada. Así, tuvieron la oportunidad de escuchar la nueva colaboración previo a su lanzamiento oficial.

LA NACION