Revelan la propuesta que le hicieron a Andrea Taboada para seguir en LAM

escuchar

La repentina salida de Andrea Taboada de LAM (América) generó un cimbronazo en redes sociales, cuando el pasado fin de semana se filtró la información. Lejos de tratarse de un rumor, la propia panelista - con dolor y sorpresa- confirmó en su cuenta de Instagram que los próximos días serían los últimos ocupando su silla como angelita. Con el comienzo de la semana laboral, fue el propio Ángel de Brito quien ratificó la información y en las últimas horas se dio a conocer el futuro laboral de la reconocida periodista.

“Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM”, fue la confirmación de Andrea Taboada el sábado al hablar de su desvinculación del ciclo, del que formó parte desde sus comienzos, en 2016. Así las cosas, en el inicio de la semana, el conductor informó que tanto su amiga como la segunda angelita despedida, Estefi Berardi, se despedirían del programa el 30 de junio. Además, aseguró que se trataba de un recambio de panel, una medida común en el formato.

Andrea y Ángel mantiene una gran amistad (Foto Instagram @antaboada)

Sin embargo, la sorpresa radica en que De Brito y Taboada tiene una amistad de larga data y un recorrido laboral juntos, por lo que este despido marca un antes y después en su relación. Asimismo, el conductor expresó en vivo que la panelista recibió una propuesta laboral para continuar vinculada con el canal. Mientras ella se resguardaba en lágrimas, decidió no responder si aceptaría esta oferta y remarcó que no podía disimular la tristeza que le generaba su despido. “Serán nuevos tiempos. Aquí estoy, así. No la careteo”, aseguró.

El pedido de Andrea Taboada a la producción de LAM

Fue la propia Marina Calabró quien brindó detalles sobre este aspecto, en el que se definiría el futuro laboral de la panelista. “Lo que le ofrecieron a Andrea es ser parte de la producción o quedarse en la productora en otro proyecto”, reveló en Lanata sin Filtro (Radio Mitre) y afirmó que desde la productora Mandarina están “preocupados por la reinserción laboral” de la periodista, que por el momento aún se encuentra bajo la sorpresa de la determinación que tomaron las autoridades del ciclo.

“Lo cierto es que pregunté si había posibilidades de que se revise esta decisión y me dijeron que no, que tiene que ver con necesidades del programa y con algunas cuestiones que quieren ajustar”, agregó Calabró y destacó, de acuerdo a su experiencia en ser su compañera, que es “una profesional impecable”.

Andrea Taboada analiza su futuro laboral (Instagram @antaboada)

Mientras define su futuro, Andrea recibe una gran cantidad de mensajes en redes sociales en apoyo a su situación, ya que se ganó el cariño del público, que en general coincide en que se trata de una decisión desafortunada. “Nuevamente muchas gracias a todos por sus comentarios y buena energía. Gracias”, escribió en su última publicación en la que se mostró en los estudios de LAM.

Por su parte, Estefi Berardi ya aceptó una propuesta para ser parte de Pasaplatos (eltrece), el nuevo reality de cocina en la que los famosos muestran sus dotes gastronómicas.

LA NACION