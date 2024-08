Qué dice la nueva canción del exnovio de Ángela Torres que estaría dedicada para ella y Rusherking

Escuchar

Ángela Torres y Thomas Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking, están disfrutando a pleno de su noviazgo y no tienen inconvenientes de mostrarlo. Mientras la pareja paseaba por las calles de Japón, Franco Rizzaro, el exnovio de la artista, estaba esperando el lanzamiento de “Cínica”, la cual aseguran que estaría dedicada a ella y a su actual pareja.

Ángela Torres y Rusherking acaramelados en Japón (Foto: Instagram/@angelatorres)

Los rumores sobre las indirectas que tendrían las estrofas de la canción comenzaron a circular este viernes 16 de agosto en LAM (América TV), donde brindaron información sobre el escandaloso triángulo amoroso de la sobrina de Diego Torres. “La ‘cínica’ es Angelita Torres y su ex, Fran Rizzaro, es quien escribió esta canción. Ellos cortaron, pero después de que ella blanquea con Rusherking publica este tema”, comenzó diciendo Fernanda Iglesias.

En ese sentido, la panelista agregó: “Es tremendo cómo están todos conectados. Ella (por Ángela) declaró que tenían una relación abierta (con Franco) y fue ahí cuando empezó con Rusherking. Ellos tenían un vínculo con esos códigos y, según lo que me cuenta gente muy cercana, lo sabían todos menos el pibe”.

El cantante acusó al ex de María Becerra y la China Suárez de “robarse todos los flashes”. Además, lanzó varias críticas contra Torres, dando a entender que ella aún sigue enamorada de él.

“La vi saliendo pateando la calle, tan cínica. Con ese gil que le encantan los flashes superficiales. Pero yo sé cómo estás, esa sonrisa detrás esconde una lluvia, mami me quieres buscar, dímelo tú. Pero esta vez no voy a estar, ya me vi esa película, dice que todo lo hice mal, pero miente”, dice.

En menos de 24 horas, Cínica obtuvo miles de visitas y cientos de comentarios de fanáticos en YouTube. “¿Viste cuando el tema tiene nombre y apellido? ¡Bueno, es este”; “Obvio va a volver, si mira lo que sos!!! ¡Mira tu voooz, este video, estás en tu mejor momento!! Me encantó”; “Ya todos sabemos para quién es”; “La rompés toda hermano” y “Decime que es para Ángela y Rusher, sin decirme que es para Ángela y Rusher”, fueron solo algunos de ellos.

Cínica causó furor por su letra (Foto: Instagram/@franrizzaro)

Cabe recordar que después de la ruptura, la misma Ángela anunció que la relación había llegado a su fin, pero que todo “quedó en buenos términos”. “Convivimos un tiempo. A él lo amo, nos separamos en súper buenos términos, entendiendo que era el momento de tomar un poco de distancia. Pero nos queremos mucho y somos grandes amigos y compañeros”, contó en aquel momento en diálogo con Implacables (elnueve).

También se había referido a la relación abierta que mantenían, donde cada uno podía estar con otras personas, pero sin contarse detalles. “En mi caso, no nos contamos nada sobre con quién estamos y preferimos evitar esa información. A mí no me entra en la cabeza eso de reprimir el deseo al otro. No entiendo por qué, si a todos nos pasan cosas con un montón de personas, hay que privarse de eso y que a eso se lo llame ‘amor’. Me lo cuestiono y trato de ponerlo en práctica”, sostuvo.

