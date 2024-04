El enojo de Rusherking tras ser cuestionado por su actitud con Ángela Torres

Escuchar

El cantante Thomas Nicolás Tobar, más conocido como Rusherking, ha estado en el ojo de la tormenta en varias oportunidades por sus relaciones amorosas, desde sus comienzos con María Becerra, hasta su polémico noviazgo con María Eugenia “La China” Suárez. Ahora, el compositor es vinculado con la actriz y cantante Ángela Torres, hija de Gloria Carrá, nieta de Lolita Torres y sobrina de Diego Torres.

Desde que comenzaron a mostrarse juntos en redes sociales, los cantantes tuvieron que salir a aclarar que son solo amigos, pero, en más de una oportunidad, fue Ángela Torres quien dejó entrever que podría estar sucediendo algo más que una simple amistad. Ahora, un nuevo video en TikTok los mostró compartiendo una cena; pero lo que llamó la atención fue un comentario de Rusherking, que habría sido interpretado por la audiencia como violento.

Ante esto, el cantante se pronunció por medio de un video, en el que comenzó diciendo: “Es increíble y hasta triste la cantidad de odio que hay hacia la gente, a mis colegas, personas, hacia mí. Es terrible el odio que hay acumulado y de personas que no conocen ni siquiera un pedacito de la realidad”. Sobre cómo le afecta la situación que atraviesan los famosos y artistas que están expuestos, dijo: “Hoy me levanté totalmente bajado, triste. Sé que esta historia no va a cambiar nada, creo que ya está todo totalmente podrido en la sociedad en ese sentido, pero bueno, por lo menos saben lo que pienso”.

“Otra cosa que me pasa a mí, es lo de las noticias falsas que inventan y dicen, que yo no me puedo defender. Que ando con una, que le soy infiel a otra, que ando con la mejor amiga, pero a su vez ando con cuatro más”, continuó sobre las especulaciones en torno a su situación sentimental y la exposición que ganó tras vincularse con la China Suárez.

Luego, siguió con lo sucedido a partir del viral que publicó junto a su amiga: “Ayer fuimos con Angelita a comer una hamburguesa, y siempre subimos tiktoks probando cosas en cualquier lugar (...) Yo le digo a ella en una parte ‘¿me dejás terminar de contar?’ Obviamente, como chiste, porque nos boludeamos todo el día, y la gente ya empezó con que ‘no es por ahí’, que soy un agresivo y un violento”.

De esta manera, trató de esclarecer los prejuicios de los fanáticos sobre las actitudes que tiene en privado con sus parejas: “Yo jamás sería violento con nadie, porque no son los valores que me enseñaron ni la educación que me dieron. Pero son cosas de las que no me puedo defender, entonces si alguien ya piensa eso sobre mí, es como que ya soy un violento. Me da mucha bronca”.

El mensaje lo compartió a través de sus historias de Instagram, red social en donde reúne más de 4,4 millones de seguidores. En el video también escribió: “Ocupen su tiempo en cosas que sumen”. Además, tanto Rusherking como Ángela Torres comentaron el TikTok en cuestión aclarando la situación. “Me hace mierda que piensen que la traté mal. Literalmente nos cagamos de risa todo el video, siempre boludeamos así”, aseguró él, mientras que ella le respondió que “era muy lindo y que la trataba como una reina siempre”.