Qué dicen los rumores de separación entre la China Suárez y Mauro Icardi: “Ella le encontró mensajes”

Después de que saliera a la luz el comentario que le hizo Mauro Icardi a Ekaterina Ojeda, --una joven de 22 años oriunda de Garín- en el boliche Tequila mientras se encontraba acompañado por María Eugenia ‘la China’ Suárez, se conoció que la pareja habría decidido hacer un impasse. La información fue revelada por Yanina Latorre en SQP (América TV), quien dio a conocer la información que tenía al respecto. A raíz de esto, algunos periodistas que se hicieron eco de la noticia aseguran que la primicia es real, mientras que otros excusan que se trataría de una fake news difundida por Wanda Nara para perjudicar a los enamorados.

“Creíamos que el Wanda Gate se había acabado pero no, resurgió y con algo impensado”, comenzó diciendo Yanina Latorre, quien generó intriga a sus espectadores. Luego de un breve silencio y los gritos de sus panelistas que pedían que contara más detalles, agregó: “Hoy subimos a las redes un video de Mauro Icardi caminando solo con sus hijas por Nordelta y todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca. Van a todos lados juntos. No se dejan un minuto”.

“Él se fue de compras y por fin las chicas pudieron estar con el padre. Pero, ¿qué pasó? Hace cuatro días la China Suárez abandonó la Casa de los Sueños. No se llevó la ropa, solamente se fue con un bolso, sus dos hijos pequeños y un perro. Se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado por un millón cien mil dólares“, reveló la conductora, quien confirmó la supuesta separación.

Ekaterina, la supuesta tercera en discordia entre Mauro Icardi y La China Suárez (Foto: Instagram/@ekaojed.a @mauro.icardi)

Acto seguido, pasó a contar los motivos por los que se habrían distanciado Icardi y la China Suárez y cómo estaría anímicamente la actriz tras este duro golpe en su vida amorosa. “Está sola ahí, saca al perro, almuerza en el house con sus hijos y el perro todos los días, es muy simpática con los vecinos, sale a caminar. Se fue porque tuvieron una fuerte discusión. La discusión se llama Eka, la niña esta que apareció en Tequila. Venía todo mal desde lo que pasó lo de Tequila y le encontró unos mensajes ella a Mauro hablando con una tercera persona de Eka”, recapituló sobre la fuerte pelea que habría llevado a Suárez a abandonar la propiedad que compartían en Zona Norte.

En estos supuestos mensajes, Icardi le pedía a un contacto que le hiciera “gancho” con Ekaterina. Y ante la insistencia del deportista, la jovencita habría recibido el número personal de él para que pudiera contactarse cuando ella quisiera. Muy arrepentido por sus actos, Mauro se acercó hasta la casa de la China e intentó persuadirla para que vuelva con él. “Por ahora, ella no quiere volver. Me dijeron que Mauro está con una tristeza porque esto no es lo único que le pasa. Está con una depresión tremenda”, indicó Latorre.

Ekaterina Ojeda confirmó que recibió un mensaje de Mauro Icardi

A los pocos minutos de lanzar esta bomba, Yanina Latorre se puso en contacto con Ekaterina Ojeda, quien le confirmó que Mauro Icardi le envió un mensaje a su número personal. “Él me escribió. Pero bueno, no me quería colgar. Me escribió ayer, pero con esos mensajes que duran 24 horas. Me dijo: ‘Hola Eka, ¿te puedo llamar?’. No le contesté nada, que se esfuerce", dijo picante la joven de 22 años.

Ekaterina Ojeda contó qué le dijo Mauro Icardi al contactarla por WhatsApp

Pocos minutos después de que saliera a la luz esta data, desde las redes sociales del streaming La Posta (TV Pública) desmintieron la información y aseguraron que Mauro y la China no estarían separados, sino que se trataría de una operación mediática llevada adelante por Wanda Nara para desprestigiarlos. “Mauro y la China Suárez no están separados. Wanda Nara le sacó información a sus hijas de por qué la China Suárez no dormía en la Casa de los Sueños”, afirmaron para generar un cruce de información sin confirmación oficial.

La información compartida por La Posta TV (Foto: Captura de pantalla de Instagram @lapostatv)

“Wanda Nara pidió permiso al juez para llevarse a sus hijas a Milán. Justo hoy corrió el rumor de la separación. Las abogadas de Mauro se sorprendieron por este pedido de viaje que no estaba en los planes. Por otra parte, Mauro Icardi no llegó a un acuerdo con el Galatasaray. Hoy está sin club. En las próximas horas su representante emitirá un comunicado de cómo está la situación futbolística del delantero”, resumieron.

Desde el canal de streaming aseguraron que Wanda Nara habría solicitado un permiso para sacar a sus hijas del país, en medio de los rumores de separación de Mauro y la China (Foto: Captura de pantalla Instagram @lapostatv)

Mauro Icardi pagó la deuda alimentaria después de que Ana Rosenfeld asegurara que seguía como deudor

Ana Rosenfeld aseguró que Mauro Icardi no había pagado su deuda alimentaria

Otro de los episodios más impactantes de la jornada relacionados con este escándalo ocurrió en la pantalla de LAM (América TV), donde Ana Rosenfeld, la abogada de Wanda Nara declaró que Mauro Icardi seguía siendo deudor alimentario, pese a que Yanina Latorre había asegurado minutos antes que la deuda estaba pagada. “Hoy no pagó. No nos mandaron ningún comprobante de absolutamente nada y tampoco entró en la cuenta bancaria. O sea, de un lado o del otro, ojalá que esto pase, pero todavía no pagó. ¿Saben cuándo paga alguien? Cuando el deudor paga y el acreedor cobra. Todavía no se dio esto", remarcó la letrada.

El comprobante de pago de Mauro Icardi (Foto: X)

Al instante, Ángeles Balbini, periodista de Puro Show (eltrece) y cercana al entorno de Mauro Icardi y la China Suárez, compartió una foto del comprobante de pago por 398.500 dólares, que fue depositado el 1 de julio de 2026. De esta forma, el delantero buscó dejar constancia de que sí cumplió con su deber.

Mauro Icardi denunció a Wanda Nara por haberle frustrado su negociación con el Galatasaray

Pero el mayor problema de Mauro Icardi no estaría vinculado a su vida personal, sino profesional, ya que el delantero del Galatasaray estaría sumamente enojado con Wanda Nara por haberle truncado su renovación de contrato con el club turco. “Se cayó la negociación del Galatasaray a raíz de la filtración de los chats que Wanda Nara mostró y contó con las declaraciones de Mauro en los que estaba en contra de Turquía. Y tengo malas noticias para Wanda porque las abogadas de Mauro la denunciaron por haber filtrado esos chats porque dice que están adulterados”, destaparon horas más tarde en Pasó en América (América TV) sobre la nueva interna judicial que enfrenta a la expareja y que no da paz al escándalo.