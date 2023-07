Soñaba con conocer a Lali, se la encontró en Madrid y lo que la artista le dijo lo dejó sin palabras

escuchar

“¿Dónde estás?”, fue la pregunta que más hicieron Joaquín y Nicolás a través de sus redes sociales, en las últimas semanas. Sus palabras iban a un solo destinatario: Lali Espósito. Es que la pareja de argentinos se volvió viral luego que se propusiera la misión de conocer personalmente a la artista al saber que, al igual que ellos, estaba en Madrid, España, y consideraron que sería la oportunidad ideal para cumplir su sueño. Luego de un largo trayecto de búsquedas, el objetivo se logró a medias, pero los protagonistas dejaron al descubierto la cariñosa reacción de la cantante. En diálogo con LA NACION, uno de ellos reveló los detalles del encuentro.

Nicolás Barcia ama a Lali Espósito desde aquel primer recital al que pudo ir. Su amor data del 2015 y, desde entonces, la vio en el escenario al menos 15 veces, y en cada una de ellas confirmaba la gran admiración hacia la cantante, a quien considera una gran representante de la Argentina. A su fanatismo sumó a su novio, Joaquín Doval, a quien -según sus propias palabras- “obligó” a acompañarlo a un show y, desde entonces, ambos comparten la admiración por la ex Casi Ángeles. De inmediato, soñaron con conocerla en persona, debajo del escenario, e interactuar con ella, como lo han hecho otros fans que fueron recibidos con tanto cariño.

Lali Esposito se encuentra en Madrid. Guido Adler - Sony

En mayo de este año, la pareja migró desde la ciudad de Buenos Aires a España, puntualmente a Madrid, para estudiar la carrera de tripulante de cabina y vivir nuevas experiencias; y Nico desea impulsar su imagen en las redes sociales, donde cuenta sus días en el nuevo país que adoptó como hogar. Y uno de los primeros pensamientos del joven apenas pisó suelo europeo fue que sería el lugar donde podría encontrarse personalmente con Lali, a sabiendas de que la cantante brindaría shows allí, que comenzarían días después que ellos se instalaran en el país.

Y así fue, la intérprete de “Disciplina” volvió a instalarse en España, como lo hace frecuentemente, ya que vive parte del año allá por sus proyectos laborales. Esta información animó a la pareja a comenzar su búsqueda por las calles de Madrid y, aunque creían que se trataba de algo medio imposible que ocurriera con rapidez, decidieron registrarlo en las redes sociales. Es así como empezaron a destinar su tiempo libre para encontrarla. “Todos los días nos dábamos vueltas por el centro a ver si la veíamos, pero no teníamos mucha información. Porque se la ha visto, pero era difícil”, contó el joven.

Las esperanzas aumentaron cuando la argentina fue una de las asistentes a la celebración del Día del Orgullo LGBTIQ+ -el 28 de junio pasado- que tuvo lugar en las calles madrileñas, pero si bien pudieron estar cerca de ella, no lograron hablarle. Pero con la certeza de que en algún momento el encuentro se iba a concretar, continuaron atentos caminando por la ciudad. Y fue este 9 de julio que sucedió.

“Lo manifesté y el destino nos cruzó”, escribió Nico en sus redes sociales junto a un video en el que se muestra con la mismísima Lali Espósito. “Fue una locura. No estaba nada planeado. Fue el destino, una locura. Salimos de cursar y Joaco tenía una entrevista de trabajo en el centro. Lo acompañé y para hacer tiempo me puse a caminar a los alrededores”, recordó sobre el incipiente encuentro.

En ese entonces, se frenó frente a un semáforo y fue en ese momento que del otro lado de la calle detectó a una chica que le llamó la atención y poco tardó en darse cuenta de que era su ídola. “No entendía nada, no sabía que estaba pasando. No tenía idea que estaba ahí”, relató sobre aquel momento en el que los nervios se hicieron carne en él; sin embargo, no dudó en actuar y cruzó la calle hacia el auto en el que se estaba por subir la artista, que estaba acompañada por dos chicas que forman parte de su equipo.

Fue una de sus acompañantes la que vio al joven y con un gesto con la mano lo llamó. Hasta ese momento, la cantante no se había percatado de la situación. Una vez que Nico estuvo en la puerta del auto, Lali, ya sentada en el vehículo, lo vio. “La saludo todo nervioso y apenas levanta la mirada, me dice ‘No, jodeme. Vi todos tus videos que me estuviste buscando’”, recuerda, aún sin creer que ella veía sus publicaciones. Acto seguido, se fundieron en un abrazo y rápidamente ella le preguntó por Joaco, por lo que le explicó la situación y la charla se extendió por unos minutos. El encuentro terminó con el pedido de la artista para grabar un video y mostrar que finalmente se encontraron.

“Fue súper lindo. Me fui chocho. Fue shockeante y fue de esos momentos de la vida que pensás que no van a pasar y pasan. Ahí empecé a llamar y mandarle audios a Joaco. Él estaba en una entrevista y cuando salió no entendía nada. Se puso re contento por mí, pero él se preguntó por qué justo ocurrió cuando estaba en la entrevista”, reveló. Por supuesto que ahora queda pendiente una reunión en la que su novio esté presente.

Aun sin salir de la grata sorpresa, Nico confirmó todo lo que pensaba de Lali. Si bien fue breve su encuentro con la protagonista de Sky Rojo, se dio cuenta de que lo que trasmite en el escenario es cierto: es buena persona y humilde. “Es exactamente igual que en los escenarios: buena onda, carismática, humilde y eso suma para admirar a una persona”, indicó el joven.

En su cuenta de TikTok (@nico_barcia), el video del esperado encuentro con la intérprete de “Soy” supera los 80 mil “Me Gusta” y, como suele suceder, los halagos hacia la artista fueron cientos. “Siempre tan simpática Lali. En todo este tipo de videos la veo re buena onda”; “¿Todo bien va a hacer Lali? Tan diosa humilde, generosa y regia”; “Adorable Lali. Única una estrella con los pies en la tierra”; “La amamos”; “No sabés el privilegio que tuviste”; “Siempre linda. La famosa más querida de argentina”, fueron algunas de las frases que se pueden leer junto al clip.