Coscu cuestionó a María Becerra por su nuevo tema y la respuesta fue tajante: “Escuchan una barra buena y piensan que la escribió un hombre”

El jueves por la noche, los tuiteros se sorprendieron por las fuertes palabras que tuvo María Becerra contra el streamer Martín Pérez Disalvo, conocido popularmente como Coscu. El ida y vuelta tuvo lugar en la red social, donde la artista tomó la palabra para responder públicamente y “evacuar las dudas” sobre su trabajo.

Con su dulce sonrisa e inmenso talento, María Becerra es considerada una de las artistas del momento y representa a la Argentina en el mundo. En lo más alto de la escena, la joven oriunda de Quilmes disfruta de los logros que le da su trabajo, el que soñó desde que era apenas una niña y comenzó en su canal de YouTube para demostrar sus ganas de ser escuchada.

María Becerra utilizó Twitter para responderle a Coscu, ante una crítica por su nueva canción

Pero también, en el camino hacia su sueño, debió mostrar su carácter más firme al ser parte de una industria tan exigente como criticada, y a pesar de ya ser una artista consagrada, no pierde oportunidad para contestar a quienes ponen en duda su labor. Este fue el motivo de su último tuit -realizado el jueves por la noche- en el que no dudó en responderle a Coscu, quien en una transmisión en vivo por Twitch reaccionó al último lanzamiento de “La nena de Argentina” -“Corazón Vacío”- cuyo estreno. con video incluido. fue en Miami.

Una performance en alza en Twitch se trata realizar reacciones a lanzamientos musicales o videos populares. Coscu es uno de los referentes de esta moda y usualmente lo realiza, sobre todo con los artistas argentinos. La última transmisión fue realizada sobre la canción de María Becerra y cuestionó que ella sea la autora de toda la composición. “‘Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que’, reconozcamos que esa barra la hizo Litkillah o Duki. No me la cuenten. Es un motón”, expresó en primera instancia en un recorte de la transmisión que se viralizó en redes sociales.

María Becerra le contestó a Coscu ante un fuerte cuestionamiento del streamer

No conforme con su duda, el streamer desafió a la artista: “Escribe María. ¿Habrá sido FMK? ¿Podemos preguntar públicamente? ¿Nos contestará si preguntamos quién escribió ese barrón? ¿Lo escribiste vos? No mientas”. Por supuesto que la respuesta de la cantautora no tardó en llegar y con altura y soltura evacuó las dudas del joven.

“Contestó públicamente a @Martinpdisalvo que preguntó si la barra ‘Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que’ la escribí yo. La respuesta es sí, la escribí yo, como casi todo el resto de la canción, exceptuando el segundo verso que lo escribimos entre Xross y yo”, escribió la cantante. Y continuó con un contundente cuestionamiento: “No entiendo por qué aún les sorprende o dudan si yo escribo. Escuchan una barra buena y automáticamente confirman que la escribió un hombre. Y por si tienen dudas, también participo en la producción musical y vocal de mis canciones”.

María Becerra estalló en Twitter contra Coscu (Captura Twitter)

Con sus palabras, la joven apuntó directamente hacia quienes ponen en lo más alto el trabajo realizado por artistas hombres. Se trata de un asunto que desde su gran popularidad no dudó en ubicar como eje de discusión, debido a que la escena musical argentina generalmente está conformada en su mayoría por el género masculino, aunque el femenino pisa fuerte y ya cruzó las fronteras. Aún así, con grandes exponentes como lo son ella, Nicky Nicole, Lali Espósito, Tini Stoessel, Cazzu, La Joaqui, entre otras, aún muchos hombres las cuestionan.

La respuesta pública de Becerra tuvo una catarata de halagos, y superó los más de 70 mil “Me gusta”. Las repercusiones llegaron hasta Coscu, quien recogió el guante y esbozó una larga respuesta: “No puedo creer lo que escaló esto, siempre dije que María es mi artista favorita. Sé que escribe como una bestia, simplemente me sonó a Litkillah, me hizo acordar a él y quise meterle onda a la reacción. Si se malinterpretó pido disculpas a todo su fandom y sobre todo a ella. Que es una artista que admiro desde antes de que saque su primer tema y que siempre apoyé y apoyaré. Porque la vi crecer desde 0″.

Coscu le respondió a María Becerra (Captura Twitter)

En la misma línea, Coscu describió el trabajo de la artista con halagos pero destacó que esa parte de la canción la relacionó con los productos de otros artistas. “No dudo del talento ni de la capacidad de María, tengo post en Twitter y Instagram defendiéndola del hateo. Yo soy y seré siempre fan de ella”, afirmó.

“Mis reacciones han llegado a un punto donde cualquier cosa se puede malinterpretar o sacar de contexto y parece que estoy tratando de descalificar o atentar contra la carrera de un artista. Cuando el propósito de las reacciones y lo que las convirtió en lo que son y siempre fueron todo lo contrario. Impulsar talentos y difundir la buena música que tenemos en nuestra región… Argentina, Uruguay y Chile sobre todo”, expresó y reiteró el pedido de disculpas para María y sus fanáticos, que se sintieron ofendidos.

