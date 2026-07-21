Qué dijo Samuel L. Jackson sobre la Argentina y por qué sus dichos generaron polémica

El actor Samuel Leroy Jackson utilizó su cuenta de Instagram para difundir una dura crítica contra la Argentina durante el desarrollo del Mundial 2026. La figura de Hollywood compartió una captura de pantalla de un posteo original de la organización SEC Black Alumni Network, una agrupación de graduados afroamericanos de universidades estadounidenses y eso encendió la polémica en las redes sociales.

El contenido incluyó un montaje fotográfico del personaje Stephen Warren, interpretado por el propio Jackson en la película Django Unchained, vestido con la camiseta oficial del seleccionado argentino.

La contundente publicación de Samuel L. Jackson contra los argentinos Captura Instagram (@samuelljackson)

Según el mensaje, la Argentina figura como uno de los países más racistas del mundo. El texto sentenció: “Si sos una persona negra e hinchas por Argentina, así es como te veo”. Esta acusación alimentó una fake news recurrente que circuló con fuerza durante la competencia futbolística realizada en Estados Unidos, la cual sostiene que la sociedad argentina discrimina de forma sistemática a las personas por el color de su piel.

El actor, de 77 años, decidió replicar este contenido en sus redes tras asistir al MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde ocurrió la final del Mundial entre Argentina y España, con victoria por 1-0 de los europeos.

La crítica de Samuel L. Jackson Julio Cortez - AP

La difusión del mensaje por parte de una personalidad de su trayectoria reavivó una polémica sobre los valores sociales de nuestro país frente a la audiencia internacional. La acusación se basa en la interpretación del personaje mencionado, quien en la ficción encarna un rol vinculado al racismo histórico, para proyectar una visión negativa sobre la selección nacional y sus seguidores.

La reacción de los argentinos no tardó en llegar

Al emitir semejante acusación en las redes sociales, los usuarios, que no pudieron contestar la historia de Instagram, descargaron su bronca en otras plataformas digitales. El denominador común de las críticas procedieron de personas argentinas que, en primer lugar, descartaron que así sea y, además, lamentaron que los improperios lleguen de parte de un actor de una dilatada trayectoria en la industria cinematográfica.

La reacción de los usuarios en las redes sociales Captura Instagram (@samuelljackson)

Entre los comentarios con más ‘Me gusta’, se destacaron los siguientes: “No puedo creer que alguien tan inteligente y talentoso como tú se enamoró de la desinformación y decidió difundirla. Estoy realmente decepcionado”; “Estás gagá viejo. Fijate la historia que subiste porque es insólita”; “¿Es ilegal informarse en Estados Unidos?” y “Rompiste mi corazón con tu publicación sobre Argentina. Te admiré toda mi vida”.

El tema en cuestión escaló en la agenda por la crítica despiadada del actor, quien no volvió a pronunciarse, pero recibió fuertes contragolpes por parte de diferentes colegas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA