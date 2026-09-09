Qué edad tenía Chiche Gelblung

Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre. El reconocido periodista estaba internado en el sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio y falleció en las últimas horas. Tenía 82 años.

Murió Chiche Gelblung a los 82 años

A comienzos de esta semana, Gelblung había sido trasladado de urgencia al nosocomio de Palermo por problemas respiratorios. Esta afección se desprendía de su patología de base y no revestía mayores complicaciones, a punto tal que el periodista continuaba trabajando con normalidad y hasta proyectaba el inicio de un programa de streaming.

La salud de Chiche Gelblung

Durante el mes de abril, Gelblung había sido hospitalizado por una descompensación y debieron colocarle dos stents. Una vez superada la operación, la recuperación le demandó tres días de reposo en el Sanatorio Los Arcos.

En mayo, sufrió un accidente doméstico en su casa y terminó con una herida en su rostro, cerca del ojo izquierdo. Esta situación se profundizó con una descompensación en horas posteriores que lo llevaron a ser internado, de urgencia, con un pronóstico reservado.

Chiche Gelblung murió a los 82

“Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito”, llegó a decirle el periodista a Ángel de Brito en LAM (América TV). Y, agregó: “Pero ya está, ya pasó, se superó”.

El historial médico registró otro episodio en junio cuando permaneció un mes internado en terapia intensiva en el Sanatorio Mater Dei. Por ese entonces, una trombosis en el tobillo derivó en otros problemas severos vasculares. A raíz de ello, los médicos debieron colocarle dos stents en una de sus piernas.