De qué murió Chiche Gelblung

A los 82 años, murió Samuel “Chiche” Gelblung y la noticia generó una fuerte conmoción en el mundo del periodismo y el espectáculo. El conductor estuvo internado en terapia intensiva desde el lunes en el Sanatorio Mater Dei de Palermo porque presentaba dificultades para respirar. Este miércoles 9 de septiembre, pasadas las 7, desde Crónica TV anunciaron su fallecimiento.

Según pudo saber LA NACION, el conductor fue internado de urgencia “por un problema respiratorio” que se desprende de su patología de base y desde su entorno aclararon que no se trataba de una complicación nueva. Incluso contaron que hasta el día anterior el periodista se encontraba trabajando con normalidad y “armando un nuevo programa de streaming”.

El periodista estaba internado en el sanatorio Mater Dei Rodrigo Néspolo

La salud de Gelblung estuvo especialmente comprometida en el último año. En junio permaneció casi un mes en terapia intensiva y debió afrontar una larga recuperación luego de sufrir una trombosis en el tobillo.

En mayo, sufrió una caída en su casa que le provocó una herida en el rostro, cerca del ojo izquierdo. Horas después volvió a descompensarse y debió ser internado de urgencia en terapia intensiva. Esta hospitalización ocurrió menos de un mes después de una descompensación que sufrió el 20 de abril y por la cual debieron colocarle dos stents. Luego de esa intervención, permaneció tres días internado en el Sanatorio Los Arcos.

En abril el conductor sufrió una descompensación y debieron colocarle dos stents

Al recibir el alta, regresó a su trabajo, tanto en Hola Chiche, por Radio del Plata AM 1030, como en Chiche en vivo, por Net TV. “Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito”, le dijo el periodista a Ángel de Brito en LAM (América TV). “Pero ya está, ya pasó, se superó”, insistió y desmintió haber tenido un infarto. “Si hubiera tenido un infarto, no estaría acá”, bromeó. “Siempre recomiendan reposo y trabajar lo menos posible, pero yo trabajo igual. Estoy bien, ahora solo estoy disfónico, nada más”, cerró.

Asimismo, en octubre de 2024 fue internado por un cuadro febril con 39 grados de temperatura y, un año antes, había sido hospitalizado de urgencia por una insuficiencia renal.

Sin lugar a dudas, la noticia de su fallecimiento generó una profunda conmoción y no tardó en multiplicar las reacciones. De a poco, colegas, amigos, figuras del medio y seguidores empezaron a publicar sinceros mensajes de despedida, reflejando el fuerte impacto que produjo su partida y el lugar que ocupó en el periodismo a lo largo de su extensa trayectoria.