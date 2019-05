Qué es una brida abdominal, la razón por la que operaron a Mirtha

Mirtha Legrand se encuentra internada en el Mater Dei Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de mayo de 2019 • 00:58

Anoche operaron a Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei por una obstrucción del intestino producida por una brinda intestinal. Según explicó a LA NACION Lorenzo Padín, el presidente de Endoscopistas Digestivos de Buenos Aires (ENDIBA) y médico gastroenterólogo y encoscopista del Sanatario Las Lomas San Isidro (Matricula Nacional 80.005), "la brida es una adherencia que rodea y 'aprieta' al intestino".

En general, este tipo de complicaciones se generan como una reacción a una cirugía previa en el abdomen o a una inflamación. Tal como aclaró el especialista, si bien "la edad siempre influye", en estos casos no es un factor determinante sino que la generación o no de bridas depende del organismo. "Cada uno reacciona distinto después de la cirugía pero en esto no tiene tanta importancia la edad", señaló, y agregó: "Sin minimizar lo que es una cirujía, es una operación simple".

Además, Padín destacó que "la única manera de solucionar una obstrucción intestinal por brida es la quirúrgica", aunque resaltó que no es una operación invasiva. Según el médico, rara vez esta intervención genera complicaciones y si la brida no lleva mucho tiempo de evolución en general se recomienda tres días de reposo aunque "se espera que, ya en las primeras horas, el intestino vuelva a funcionar normalmente".