Qué es de la vida de Hugo Weaving y por qué no participará de la nueva entrega de Matrix

El nombre de Hugo Weaving sin dudas tiene un peso gigante en la industria cinematográfica. Su paso por grandes películas le valió una reputación y, lejos de pensar en retirarse, sigue activo y con muchos proyectos en mente. Salas de teatro llenas, secuelas y precuelas de sus antológicas películas y el desafío de sumarse a arriesgadas filmaciones lo hacen una figurita difícil pero no imposible. Para aquellos que no lo conozcan de nombre, alcanza con mirar alguna película de la saga Matrix (1999) o El señor de los anillos (2001) y buscarlo como el agente Smith o Elrond, respectivamente.

Sus inicios datan de 1981 cuando participó de películas y miniseries poco reconocidas. Maybe This Time y The City’s Edge (1983) fueron sus primeros pasos frente a una cámara. Pero el joven Weaving ya mostraba un talento poco visto hasta el momento. Sin embargo, tardó casi 20 años en llegar a la gran pantalla cuando, tras haber doblado uno de los personajes de Babe: Pig in the City (1999) fue convocado para formar parte del elenco de Matrix junto a Keanu Reeves. El resto es historia.

La saga completa de la película antes mencionada, los tres filmes de El señor de los anillos, la voz de Megatron en Transformers y su aparición en Capitán América: el primer vengador (2011) son apenas algunos de los éxitos en su lista. Sin embargo, desde su papel en Mortal Engines (2018) no volvió a filmar una película y su cara desapareció de los cines. Se dedicó al teatro, a la fotografía y a estar con sus hijos y sobrinos.

Hugo Weaving personificó a Elrond en la saga de "El señor de los anillos" y "El Hobbit" AFP PHOTO / WARNER BROS - Archivo

Su ausencia en la nueva entrega de “Matrix” y la serie de “El señor de los anillos”

Cuando se anunció una cuarta entrega de la película protagonizada por Reeves, todos los fanáticos esperaban que el agente Smith estuviera en el elenco. Sin embargo, la negociación no llegó a buen puerto y no se pudo concretar su presencia. “Leí el guion y recibí una oferta. Respondí que sí y empezamos a negociar pero estaba haciendo una obra de teatro. Empezamos a arreglar fechas y cosas para poder hacer ambas cosas pero Lana [Wachowski, directora del proyecto] decidió que no quería cambiar las fechas así que no pude hacerlo”, indicó Weaving en diálogo con Collider. Sus ganas estaban pero el cronograma no pudo concretarse.

La cuarta entrega de Matrix se quedó sin el histórico enfrentamiento entre Neo (Keanu Reeves) y el agente Smith (Hugo Weaving) REUTERS/Melinda Sue Gordon/Warner Bros - Archivo

Caso contrario fue lo que ocurrió para la serie que Amazon Prime está preparando de El señor de los anillos. Si bien traerá un elenco renovado, algunas figuras fueron contactadas para que personificaran a sus históricos personajes, entre ellos Weaving. En diálogo con Variety, el actor fue contundente: “No, absolutamente no. No estoy interesado, me encantó estar en Nueva Zelanda con toda esa gente y fue como volver a ver a mi familia pero creo, honestamente, que la gente ya tuvo suficiente”.

Vale aclarar que sí formó parte del elenco de El Hobbit, precuela de la obra de J.R.R. Tolkien y que tuvo tres películas estrenadas en 2012, 2013 y 2014.