Netflix reveló cuándo se estrenará la película que será su gran apuesta, con Leo DiCaprio como protagonista

Netflix se prepara para cerrar el año con una de sus apuestas más esperadas, ya que contará con Leonardo DiCaprio como la gran estrella. ¿De qué se trata? De Don’t Look Up (No miren arriba, en español).

Luego de tantas expectativas, se puso fin al misterio y la plataforma de streaming reveló la fecha de cuándo se podrá disfrutar de esta película prometedora. Si bien estaba pensada ser lanzada hacia finales de 2020, la producción tuvo que modificar la agenda por la pandemia. Pasado un tiempo y tras las nuevas flexibilizaciones, finalmente confirmaron que se podrá ver en cines este 10 de diciembre, mientras que en la plataforma Netflix estará disponible desde el 24 de diciembre.

¿De qué trata? De una comedia cuyo argumento se centra en dos astrónomos de reputación dudosa que intentan convencer a la población de que el planeta será destruido por un meteorito en tan solo seis meses. El problema es que nadie les cree, y por esa razón emprenden una gira mediática y campañas en las redes sociales que los lleva a comunicarse con los altos cargos de Gobierno, quienes tampoco los toman en serio.

Tráiler de No miren arriba, la nueva película de Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio para Netflix

“¿Qué es lo que hay que hacer para que el mundo mire hacia arriba?”, describe hacia el final la sinopsis del film que promete ser la nueva joya de Netflix.

El productor de la película es una figura importante de Hollywood. De la mano de Adam McKay, conocido por películas como El vicio del poder y La gran apuesta, las expectativas son altas y esperan romper nuevos récords de audiencia.

El ambicioso elenco también luce repleto de celebridades como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Jonah Hill, Kid Cudi, Ariana Grande, Mark Rylance, Matthew Perry, Chris Evans y Rob Morgan.

Cómo fue la experiencia de Jennifer Lawrence al rodar la película

La actriz contó su experiencia en el set y no se calló nada. En una conferencia de prensa organizada para Yahoo! Movies, Lawrence reveló que la nueva película tiene una escena de 16 minutos totalmente improvisada.

La foto de portada de Netflix con dos de sus protagonistas, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence Netflix

Con gran honestidad, la estrella de Hollywood confesó que “grabó la escena bajo los efectos de las drogas“ con la excusa de que su personaje también lo estaba durante la secuencia en cuestión.

Según contó el productor de la película, la actriz le pidió permiso para fumar un cigarrillo de marihuana en una escena junto Meryl Streep, debido a que su personaje “se encontraba drogado de verdad”.

“Claro, podés drogarte’”, fue la respuesta de McKay, quien también reveló más detalles de la película. Sin explicar el contenido de la escena, ambos explicaron que el protagonismo en ese momento recae sobre Lawrence, que hace un monólogo de varios minutos.