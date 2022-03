Qué es de la vida de Ivonne, la ex Bandana que va a tocar con L-Gante

Ivonne Guzmán pisó los escenarios por primera vez cuando tenía apenas 16 años y, desde ese momento, nunca se detuvo. Fue a esa edad que se anotó en el reality Popstars (El Nueve) para probar su suerte y, tal fue su talento, que terminó como miembro de una de las bandas de pop más reconocidas de Argentina: Bandana. A pesar de que las cinco integrantes decidieron seguir caminos separados tras un par de años juntas, la artista colombiana nunca abandonó la música. Hoy en día, no solo tiene una gran carrera como solista, sino que forma parte de un reconocido grupo de cumbia junto al que dará un show con L-Gante.

Bandana nació en el 2001 gracias al reality Popstars Archivo

Nacida en Bogotá, Ivonne pasó los primeros años de su infancia de mudanza en mudanza debido al trabajo de su padre. Así, pasó de Colombia a Camerún hasta que, eventualmente, terminó en el norte argentino. El paisaje de la hermosa Salta y las cálidas costumbres de la provincia fueron suficientes para enamorar al clan Guzmán, quienes eligieron la Provincia como su hogar definitivo. En ese momento, la artista de la familia tenía 15 años. Un año después, su vida cambiaría para siempre.

Con 16, Ivonne tuvo la oportunidad de demostrar su inmenso talento y logró ganarse el amor del público gracias al concurso del 2001. Codo a codo con Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha formaron Bandana y, de la noche a la mañana, se ubicaron entre las más escuchadas del país. Estadios llenos, gigantes tours, hordas de fanáticos que las seguían a todas partes y hasta álbumes de figuritas fueron solo algunas de las experiencias que atravesaron durante esos años de fama.

Sin embargo, la plata y los contratos confusos comenzaron a desgastar el vínculo de las artistas y, a menos de cinco años de haber nacido, Bandana se disolvió. Ese triste hecho fue un momento decisivo para Ivonne, que convirtió el inesperado final en la oportunidad de un nuevo comienzo. Decidida a triunfar, trabajó en su carrera solista y, años después, se unió a una de las bandas tropicales más reconocidas del país.

Tras el final de Bandana, Ivonne continuó su carrera solista instagram @ivonnemusica

En el 2015, la cantante principal de La Delio Valdez, orquesta de cumbia, decidió abandonar el conjunto y, para ocupar su lugar, convocaron a Ivonne. A pesar de que su estilo era totalmente diferente a lo que hacía, aceptó la propuesta. Ese mismo año, Bandana realizó su regreso triunfal que se tradujo en una decena de shows agotados y la colombiana fue la única que no se sumó.

“Yo empecé a construir mi camino artístico confiando en mi instinto. Eso me llevó a que yo hoy pueda plasmar mi voz en un CD auténticamente y de una manera verdadera, genuina. Cuando se dio la oportunidad de volver con Bandana, simplemente no era un lugar donde me llevase mi instinto, que siempre me lleva hacia adelante. En algún momento me senté a pensarlo, mismo cuando me reuní con Gustavo Yankelevich. Las chicas creo que lo entienden, porque son artistas y comprenden lo que es perseguir tu propia voz”, expresó un año más tarde.

L-Gante anunció un show en México instagram @lgante_keloke

Hoy en día, Ivonne continúa como cantante líder de La Delio Valdez, con quienes viajará a México a finales de marzo para realizar un show con L-Gante. Fue el autor de “Malianteo 420″ quien dio la noticia a través de las redes sociales al compartir el póster junto a la frase: “Querétero al ritmo”. Por su parte, la ex Bandana sigue su proceso de incorporación a los escenarios luego de ser madre por primera vez a finales del 2021.