Como nunca se lo vio: Esteban Lamothe compartió la desopilante foto con la que se lanzó como actor

En 2011 y con 34 años, Esteban Lamothe tuvo su primer gran papel en la actuación con el protagónico en el film El Estudiante de Santiago Mitre. A partir de ese momento, su carrera fue en alza y se convirtió en el galán de la época. Sin embargo, su camino nunca fue fácil y en medio de la felicidad por el exitoso presente el actor compartió en Instagram la imagen casera con la que se lanzó en el mundo de la actuación, que calificó cómo “épica”.

Con nostalgia, Lamothe abrió el baúl de los recuerdos y ante el hallazgo no dudó en compartir con sus seguidores la postal con la que decidió que su realidad iba a cambiar. “Una foto de mi primer book para conseguir trabajo de actor, ahí estoy con mi hermano Christian Francucci; habíamos decidido no trabajar más de mozos y ser actores para siempre”, explicó previamente al mostrar la imagen. Además, indicó que no eran épocas para ambos, desde lo económico, emocional, laboral, espiritual o conyugal.

“Esa noche estábamos en cualquiera y nos creíamos mil. Y pensamos que con estas fotos íbamos a patear el tablero y romperla toda, lo demás es historia y no se puede contar acá”, reveló sobre el contexto en el que posaron frente a la cámara con una actitud desafiante.

El actor contó cómo fue el momento que decidió dedicarse a la actuación (Foto Instagram @estebanlamothe)

Acto seguido, el protagonista de La 1-518, somos uno (eltrece) compartió la foto en la que se lo puede ver junto a su amigo. Ambos con un look particular, en el que el actor posa con un sweater a rayas negro y rojo, jean oscuro tiro bajo y cinto de tachas, la tendencia furor de principios de los 2000. Por su parte, Christian Francucci tiene un estilo similar a su amigo, con un mismo abrigo pero en la combinación de verde y negro.

Además de los looks, detalles de la imagen llamaron la atención a los seguidores. La producción para el book fue muy pensado por los protagonistas según refleja la imagen. Para ello taparon un sillón con una tela azul oscura y este fue el centro de la imagen. Mientras Lamothe mira fijo a cámara, su amigo prefirió hacerse el distraído para lucir natural, con una escena muy pensada y en busca de demostrar sus dotes de actorales.

La foto con la que Esteban se lanzó a la actuación (Foto Instagram @estebanlamothe)

A pesar del esmero que le puso la dupla en esta producción casera, no obtuvieron el resultado esperado. “Las repartíamos por las productoras. Nunca nadie nos llamó”, contó el ahora actor. Si bien en aquel entonces fue el momento que decidió dedicarse a la actuación, hasta el momento que llegó su gran debut en la pantalla continuó con sus trabajos como mozo, delivery, pintor y basurero.

Con humor, el actor detalló cómo comenzó su carrera (Foto Instagram @estebanlamothe)

Actualmente, cuenta en su carrera con 23 películas en las que participó y, hasta el momento, formó parte de 12 novelas argentinas y es productor audiovisual, inclinándose en el detrás de los videoclips de emergentes bandas argentinas. Con 44 años y una popular carrera de más de una década se convirtió en el galán de la década y un gran influencer en las redes sociales, donde comparte divertidos momentos de su vida, con los que muestra su faceta de humorista.