Qué es KPop Demon Hunters: esto es lo que hay que saber del éxito de Netflix

Netflix logró un hito en su historia cuando KPop Demon Hunters se posicionó como la más taquillera en Estados Unidos y Canadá. La película, una producción que combina la música pop coreana con elementos de fantasía y acción, superó las expectativas de la industria y le otorgo al gigante de streaming un nuevo éxito. Este estreno generó un debate sobre el futuro de los estrenos cinematográficos.

¿Qué es KPop Demon Hunters?

La pelicula es una producción animada que mezcla el mundo del K-Pop con la caza de demonios. La historia sigue a Huntr/x, un trío de estrellas del K-Pop que, en secreto, protegen a sus fans de amenazas sobrenaturales. Protagonizada por Rumi (Arden Cho), Mira (May Hong) y Zooey (Ji-young Yoo), la película ofrece una trama llena de acción, música y efectos visuales atractivos para el público joven. Su popularidad se basa en la originalidad y en la combinación de elementos que atraen a la audiencia juvenil, como el K-Pop y la fantasía.

Tráiler de KPop Demon Hunters

¿Cómo llegó KPop Demon Hunters a la pantalla grande?

Luego de un estreno exitoso en Netflix a fines de junio, donde se convirtió en la película animada original más vista, la compañía decidió llevar KPop Demon Hunters a los cines. La película se proyectó en 1750 salas, con funciones especiales de karaoke durante el fin de semana. Esta estrategia, inusual para la plataforma, que suele priorizar los estrenos en streaming, resultó ser un éxito.

Estudios rivales estimaron que la película animada surcoreana lideró la taquilla del fin de semana en Estados Unidos y Canadá, con una recaudación entre 16 millones y 18 millones de dólares, con algunas estimaciones que alcanzaron los 20 millones de dólares. David A. Gross, director de la consultora cinematográfica FranchiseRe, la calificó como “un evento musical de dos días” completamente único. “Puede resultar ser más alto”, sostuvo. “Los propietarios de cines son rápidos y pueden aumentar la capacidad según la demanda”, agregó.

La película logró una recaudación entre 16 millones y 18 millones de dólares Netflix

El éxito de Netflix

Además de KPop Demon Hunters, otras películas tuvieron un buen desempeño en la taquilla del fin de semana. Weapons, una película de terror, recaudó 15,6 millones de dólares a nivel nacional y superó los 100 millones de dólares a nivel mundial desde su estreno. Por otro lado, Freakier Friday de Disney se ubicó en tercer lugar, con una recaudación de 9,2 millones de dólares en los cines de América del Norte. Paul Dergarabedian, analista senior de medios para la firma de datos Comscore, señaló que ambas películas son “verdaderos puntos brillantes” en un verano que se dirige a un “final bastante tranquilo”.

Weapons es uno de los éxitos de Netflix Quantrell Colbert - Warner Bros. Pictures

Las diez películas más taquilleras del fin de semana

Según Comscore, las diez películas más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos y Canadá fueron las siguientes:

Weapons , 15,6 millones de dólares.

, 15,6 millones de dólares. Freakier Friday , 9,2 millones.

, 9,2 millones. The Fantastic Four: First Steps , 5,9 millones

, 5,9 millones The Bad Guys 2”, 5,1 millones.

Nobody 2 , 3,7 millones

, 3,7 millones Superman , 3,4 millones

, 3,4 millones Honey Don’t! , 3 millones

, 3 millones The Naked Gun , 3 millones

, 3 millones Jurassic World Rebirth , 2,1 millones

, 2,1 millones Relay 2 millones de dólares

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.