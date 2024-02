escuchar

Un suceso traumático, generalmente, marca un antes y un después en la persona que lo vive, y esto le ocurrió a Penélope Cruz. La actriz sufre amaxofobia y es algo bastante común, ya que según datos de la Fundación del Club Europeo de Automovilistas, el 30% de los españoles lo tiene. Pero, ¿de qué se trata?

La amaxofobia es el pánico a conducir y la actriz española lo padece desde que vio cómo atropellaban a su hermana Mónica. “La atropelló un coche delante de mí cuando yo tenía ocho o nueve años. Recuerdo que llevaba un abrigo rojo. ¡Hablando de rojo!”, reveló en una entrevista a la revista Elle con motivo del estreno de la película Ferrari (2023), de la cual forma parte.

Penélope y su hermana Mónica EFE

Desde aquel hecho, la modelo nunca pudo manejar un vehículo. “El tiempo se detuvo en ese instante. Es un gran trauma, la vi perder el conocimiento. Estaba paralizada en el hospital”, añadió.

Los síntomas físicos de la amaxofobia van desde la transpiración hacia el nerviosismo, el aumento de la frecuencia cardíaca y mareos, los cuales pueden derivar en un ataque de pánico. Desde el punto de vista psicológico, la ansiedad puede manifestarse en insomnio, pesadillas y pensamientos negativos relacionados con la conducción.

Aunque padecerla suele ser un impedimento para la cotidianeidad, esta puede superarse con la ayuda de un psicólogo. Las personas que comiencen el tratamiento tendrán que hacerle frente a las situaciones que más miedo les provocan, y una vez que el paciente esté avanzando en el proceso, la relajación será una de las principales técnicas para ir hacia el siguiente paso y el más importante: enfrentarlo.

Uno de los grandes consejos para terminar con esta fobia es realizar un curso de conducción para incrementar la confianza y la autoestima, además de mejorar y perfeccionar la técnica al volante.

La sensibilidad de Penélope Cruz y su carrera como actriz

En la misma entrevista, la cuñada de Eva De Dominici explicó que, en general, es dueña de cierta hipersensibilidad en todos los sentidos, ”visualmente, al sonido, a los sentimientos de la gente”, algo que en cierta manera es “afortunada de tener” para su carrera como actriz, pero que también la hace “sentir o sufrir más las cosas”.

“Esa ha sido una de las principales cosas de las que me ocupo en terapia: cómo lograr un equilibrio para poder seguir sintiendo esas cosas sin hacer míos esos sentimientos”, añadió. Con respecto a su último papel, el de Laura Ferrari, explicó que debía reflejar el “dolor” de aquella afligida madre en todos los detalles, incluso en la ropa: “Ella tiene esta tragedia de la que nunca se recuperará, la muerte de su único hijo Dino, y también es lo que hizo que su matrimonio se rompiera, porque ambos sienten que no lograron salvarlo”.

Penélope Cruz, izquierda, y Javier Bardem, se casaron en 2010. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

En este sentido, se refirió a su rol de mamá. La actriz y su esposo Javier Bardem, con quien se casó en 2010, son padres de Leo, de 12 años, y Luna, de 10. “A mi edad, el 80 por ciento de los personajes que interprete serán acerca de la maternidad o divorcio o abandono o personajes que no querían tener hijos o no podían o que perdieron hijos. He interpretado a madres desde que era muy joven [...] Desde que era una niña pequeña, sabía que quería tener hijos. Pero sabía que los quería cuando fuera mayor. Quería esperar hasta sentir que estaba lista. Estaba segura de que sería lo más importante que haría en mi vida”, recordó.