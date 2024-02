Escuchar

Si pensás en Steve Jobs, probablemente lo recuerdes vestido con un pulóver de cuello alto. El genio informático acostumbraba a llevar prendas diseñadas con un estilo muy similar y que compartían un preciso requisito, basado en una fobia que presenció desde niño. El fundador de Apple contó años atrás que padecía un tipo de ansiedad poco común.

Steven Paul Jobs, popularmente conocido como Steve Jobs, falleció el 5 de octubre de 2011, a los 56 años en California, a causa de un cáncer de páncreas. El talentoso informático dejó un legado que marcó un antes y un después en el mundo de la tecnología y su nombre aún continúa presente en muchas conferencias y textos de referencia. Además, la marca que cofundó cuenta con sucursales en casi todo el planeta.

La koumponofobia es la fobia a los botones Unsplash

En 2007, se conoció que Jobs padecía una extraña fobia, que en la actualidad comparten una de cada 75 mil personas en el mundo. Se trata de la koumponofobia, una fobia específica hacia los botones, que se incrementa especialmente hacia los que se usan en la ropa y de material de plástico. El hecho de presenciar este accesorio generaba una sensación de ansiedad que le producía un miedo que no era capaz de racionalizar.

Fue el diario The Wall Street Journal quien tuvo la primicia en revelar la poco común fobia que tenía Steve Jobs, en 2007. Una afección que está muy relacionada con el miedo a los objetos con forma redonda o circular, incluidos en ocasiones los agujeros, y que presenta una mayor intensidad cuando se trata de un accesorio hecho con plástico. El concepto de koumponofobia proviene del griego koumpi, que significa la acción de abotonar, y phobos, de fobia.

Así, el cofundador de Apple solía lucir pullovers de cuello alto o remeras cerradas, pero es difícil recordarlo en una imagen con una camisa de botones. Por ello, también se explicaría su increíble afinidad por las pantallas táctiles y no tanto por el teclado físico de una computadora, por ejemplo.

Otros famosos que padecen koumponofobia

Esta fobia volvió a situarse en la agenda mediática debido al comentario que realizó recientemente la artista española Alaska, en una entrevista con la radio Onda Cero. “Lo siento, pero es que es un tema...”, señaló, visiblemente nerviosa, al ser preguntada sobre sus sensaciones ante estos accesorios. Y alegó: “No puedo hablar de eso. Parece que ya desde bebé y en brazos, tenía este problema”.

La cantante española Alaska y la modelo argentina Giulana Caramuto también padecen esta fobia Instagram: giulicaramuto / alaskaoficial

Otra de las celebridades que contó que padece koumponofobia fue la modelo argentina Giuliana Caramuto. En diálogo con Filo News, expresó: “Ya de bebé, reaccionaba raro ante los botones. Mi mamá me contó, por ejemplo, que cuando me daba el pecho, si ella tenía puesta una camisa con botones, yo lloraba y no quería tomar. Y ella no entendía por qué”.

Posteriormente, la modelo precisó que solo siente este miedo que definió como “irracional” cuando se trata de botones que presentan cuatro agujeros. “Cuando tenía 6 años, estaba en la casa de mi abuela y se me cayó un costurero lleno de botones viejos. Empecé a llorar desesperada, como si fueran ratas o cucarachas”, puntualizó.