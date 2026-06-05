Qué es un ACV hemorrágico, lo que causó la muerte del Indio Solari

Los resultados de la autopsia al cuerpo de Carlos Alberto Solari revelaron que murió en horas de la madrugada a causa de un accidente cerebro vascular (ACV) hemorrágico mientras se encontraba en su pileta interior climatizada en su domicilio en Parque Leloir.

El cuerpo de la artista fue encontrado por su cuidadora, que se dirigió al sector de la pileta al no hallarlo en el hogar. “Junto con la esposa de Solari, sacaron el cuerpo y llamaron a la emergencia médica”, detallaron fuentes judiciales a LA NACION. Aunque realizaron maniobras de reanimación, no tuvieron éxito.

Qué es un ACV hemorrágico

El accidente cerebrovascular tiene lugar cuando se pierde el flujo sanguíneo a una parte del cerebro. Así, las células cerebrales no pueden obtener el oxígeno y los nutrientes que necesitan de la sangre. Esa anomalía puede causar daño cerebral permanente, discapacidad a largo plazo o incluso la muerte.

Según el sitio especializado MedlinePlus, hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares: isquémico y hemorrágico. “El accidente cerebral hemorrágico es el tipo menos común. Ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe, lo que provoca un sangrado en el cerebro o a su alrededor”. Fue lo que le pasó a Solari.

ARCHIVO - El cantante argentino Indio Solari actúa en Olavarría, Argentina, el 11 de marzo de 2017. (AP Foto/Hernan Leonardi, Archivo) Hernan Leonardi - AP

Ese sangrado aumenta la presión dentro del cráneo y daña el tejido cerebral, por lo que “en cuestión de minutos, las células del cerebro comienzan a morir”.

Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos se clasifican según el lugar donde se produce el sangrado: “Hemorragia intracerebral, cuando el sangrado se produce directamente en el tejido cerebral, y “hemorragia subaracnoidea”, cuando “el sangrado se produce en el espacio entre el cerebro y las capas delgadas de tejido que lo recubren”.

Qué genera un ACV hemorrágico

Las causas más comunes incluyen aneurisma, que consiste en una “protuberancia o ‘abultamiento’ en una pared arterial debilitada, malformación arteriovenosa, que consiste en un grupo enredado de vasos sanguíneos anormales que puede romperse dentro del cerebro y presión arterial alta”.

Fans del Indio Solari se acercaron a Plaza de Mayo en Capital Federal para despedirlo. Hernán Zenteno

También puede ocasionar “traumatismo craneal”, por lo que no se descarta que esa lesión cerebral ocasione sangrado.

Carlos Alberto ‘Indio’ Solari falleció este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir. Sufría mal de Parkinson desde hacía 10 años.

Parkinson, la enfermedad que aumenta a un ritmo sin precedentes

La muerte del Indio Solari, que tenía Parkinson desde hace más de una década, puso el foco sobre una enfermedad que aumenta a un ritmo sin precedentes.

Los especialistas advierten que la cifra de afectados podría crecer hasta convertirse en una de las principales preocupaciones de salud pública a nivel mundial.

En 2021, los casos registrados alcanzaron los 12 millones en todo el mundo, y las proyecciones indican que esta cifra podría superar los 25 millones para 2050. Según estimaciones de la OMS, la prevalencia de la enfermedad de Parkinson se duplicó en los últimos 25 años.

Se trata de una enfermedad neurodegenerativa en la que el principal riesgo de incidencia es la edad, que además se dispara en el rango de más de 65 años, por lo que el aumento progresivo de la expectativa de vida pone a esta patología en el centro de la escena.