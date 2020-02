Streaming: ¿Qué están mirando nuestros críticos?

Fuente: LA NACION

Natalia Trzenko SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de febrero de 2020

Gentefied

1 temporada. Disponible en Netflix

La identidad, el lugar de pertenencia y la discriminación racial forman parte esencial de la propuesta de esta serie. La comedia dramática está ambientada en Boyle Heights, uno de los barrios de Los Ángeles predominantemente habitados por inmigrantes latinos y sus descendientes nacidos en los Estados Unidos. Pero como también muestra Vida, la ficción disponible en Starz que transcurre en el mismo lugar, la zona está en pleno proceso de cambio. El interés de las empresas de bienes de raíces y la llegada de inversores dispuestos a transformar Boyle Heights en la próxima joya inmobiliaria de la ciudad pone en alerta a sus viejos habitantes. Entre ellos están los primos Morales: Erik (Joseph Julian Soria), Ana (Karrie Martin) y Chris (Carlos Santos). Ellos intentarán salvar el restaurante de tacos de su abuelo y, cada uno a su modo, lidiarán con cuestiones como la preservación de su cultura de origen y lo que significa integrarse a la del país en el que nacieron, pero que los trata como ese otro tan "exótico" como la vieja taquería del abuelo.

Our Boys

1 temporada. Disponible en HBO Go/Flow/ DirecTV Go

Esta serie israelí comienza cuando la tragedia que catalizará su relato ya está en marcha. Basado en hechos reales -el secuestro de tres jóvenes estudiantes judíos de Jerusalén, asesinados por la organización terrorista Hamas, y el deseo de venganza además de la violenta represalia que provocó en un sector de la población de país-, el drama está construido sobre la tensión política y cultural que define a la región. Los creadores de la serie, dos productores israelíes judíos y un árabe, utilizan al personaje de Simón (el excelente Shlomi Elkabetz), un agente del servicio secreto israelí que intenta evitar el estallido que parece estar siempre a punto de ocurrir-y ocurrió en aquel momento en la Franja de Gaza-, como punto de equilibrio entre dos puntos de vista irreconciliables.

En el desarrollo narrativo de Our Boys, los matices culturales y sociales, las divisiones internas y los borrosos límites éticos que provocan resultan en una serie impactante que obliga a la reflexión.

Esta mierda me supera

1 temporada. Disponible en Netflix

Puede que a algunos esta serie los empalague. Demasiadas referencias ochentosas pueden derivar en un exceso si más allá de ellas no hay un guion que sostenga el andamiaje retro. Por suerte, esta ficción lo tiene más allá de su conexión con los relatos de superhéroes, las comedias dramáticas sobre adolescentes y Stranger Things. De hecho, Esta mierda me supera comparte productores con la exitosa serie de Netflix y origen con The End of The Fxxxing World. Ambas son adaptaciones de las novelas gráficas de Charles Forsman y fueron musicalizadas por Graham Coxon, de Blur. En este caso, la tumultuosa vida interior de una adolescente y su enojo constante por, entre otras cosas, el suicidio de su padre, se manifiesta en un poder de destrucción que rompe paredes, tira abajo árboles y hace sangrar la nariz de sus enemigos. Sydney Novak, interpretada por la fantástica Sophia Lillis (It, Sharp Objects), es uno de esos personajes que producen empatía con una mirada, una sensación que crece con el correr de los siete episodios.