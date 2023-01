“¿Qué me pegás?”: un cronista vivió un tenso momento cuando se acercó a los padres de los acusados por el crimen de Fernando

escuchar

El periodista de Crónica TV, Diego Moranzoni, fue agredido este miércoles cuando cubría la salida de los padres de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa del Tribunal N°1 de Dolores. En un intento por obtener la palabra de los familiares, fue empujado contra una pared en medio del tumulto, lo que provocó que intercambiara insultos con uno de ellos.

El periodista de Crónica TV se encontraba en las inmediaciones del Tribunal cuando la policía escoltó a los padres de los acusados. Fue allí cuando se acercó hasta uno de ellos y le preguntó: “Disculpame, ¿qué sentís cuando mirás a tu hijo a la cara?”. En medio de la pregunta, se hizo visible la dificultad del cronista de poder acercarse hasta los familiares de los imputados.

En ese instante, Moranzoni comenzó a forcejear y pidió: “Despacio, despacio. Estamos laburando chicos”. Hacía referencia a los empujones que recibió por parte de los policías que rodeaban a los padres de los acusados. “Hay bastante provocación”, pronunció el periodista en referencia a la multitud que gritaba en memoria de Báez Sosa.

En medio del camino, Moranzoni recibió un golpe por parte de una persona, por lo que gritó: “Ehh. Él me golpeó. ¿Qué me pegás?”. En ese instante se acercó un acompañante de la familia y le recriminó: “Escuchame, ¿Qué te pasa? Nosotros también estamos laburando”. Ante la respuesta de esa persona, el periodista insistió frente a cámara en que recibió un ataque.

Más tarde y luego de separarse del conjunto de policías que acompañaba a los padres de los acusados, Moranzoni expresó: “Me acaban de pegar dos policías. No pude llegar más de ahí. No lo puedo creer”. Sin embargo, esto que él primero dijo como hipótesis, luego se corrigió. Es que una vez que el cronista comentó lo sucedido a sus compañeros del piso, abandonó el micrófono y corrió en busca del agresor, con el objetivo de identificarlo. Al retornar con la transmisión en vivo, Moranzoni contó: “El loquito me decía que me iba a matar. La mayoría de la gente que estaba alrededor vio todo. No salté de la nada. Salté porque me golpearon, me insultaron y me faltaron el respeto. Y después me dicen que trabajan con Tomás y con Thomsen, que son los custodios personales”.

En tanto, Moranzoni reveló las repercusiones del hecho y advirtió que recibió amenazas en las redes sociales. “Hace minutos me llamó mi mujer, que en Twitter ya están poniendo mi dirección, a qué colegio van mis hijos. Chicos, yo voy a seguir trabajando de esto acá en Crónica, voy a seguir caminando por la calle. Le digo a mi mujer que no le va a pasar nada a la familia. Quedate tranquila”.

Los incidentes en los que quedó envuelto Diego Moranzoni no fueron los únicos que se registraron al finalizar la audiencia del juicio contra los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa. También se registraron una serie de enfrentamientos entre los vecinos que pedían justicia y los padres de los acusados.

Fue difícil para los padres de los acusados hacer el recorrido hasta los autos que los esperaban. Se los podía ver tratando de caminar y protegerse en el medio de los empujones y de los objetos que se revoleaban. “¡Asesinos, asesinos!”, eran los gritos que se escuchaban desde afuera de la sala del Tribunal.

