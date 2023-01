Juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa: Mauro Pertossi, padre de Luciano y Ciro: “Mis hijos no son asesinos”

escuchar

En el día número 12 del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a golpes frente al boliche Le Brique de Villa Gesell el 18 de enero de 2020, el primero de los familiares de los acusados en declarar fue Mauro Pertossi, padre Luciano y Ciro, tío de Lucas, y tío y padrino de Blas Cinalli.

En el inicio de su exposición, el abogado defensor, Hugo Tomei, le preguntó al hombre cuáles eran las actividades de sus hijos. “Luciano había terminado el secundario. Ciro había empezado el CBC para la carrera de Arquitectura. No nos alcanzaba el dinero para ayudarlos para irse de vacaciones y, entonces, hicieron changuitas”, indicó. Detalló también que los jóvenes fueron a Villa Gesell en el auto del padre de Máximo Thomsen, Marcial, y en el de Matías Benicelli. En medio de la declaración, Pertossi comenzó a llorar cuando recordó lo que pasó después.

“Después de 25 años de trabajo me desligaron, empecé de chico a trabajar. Ahora tengo otros problemas, no consigo trabajo, el sostén de la familia es mi esposa. Las cosas no salen bien, he recibido amenazas”, contó .

Sin embargo, el fragmento más relevante de su declaración tuvo lugar cuando hizo referencia a las acusaciones que pesan contra Luciano y Ciro, las cuales rechazó por completo. “Mis hijos no son asesinos. No puedo creer de lo que se los está acusando”, sostuvo. Desde el banco de madera donde estaban sentados junto al resto de los imputados, ambos jóvenes lloraban al escucharlo. Con esa frase, Pertossi terminó su exposición y fue a sentarse al lado de su esposa.

La declaración de Ciro

Antes de la intervención de su padre y en línea con las exposiciones aclaratorias que ya vienen realizando algunos acusados desde la semana pasada, Ciro Pertossi pidió declarar en el que fue uno de los momentos más salientes de la jornada.

Ciro Pertossi Télam

Apenas se inició la audiencia, Tomei anticipó que el imputado quería hablar para aclarar un video. Ya sentado frente al estrado, Pertossi comenzó a rever una grabación y sostuvo, mientras señalaba la pantalla con un puntero: “Este chico soy yo. Esa patada no la doy. Cuando me doy cuenta de que el chico [por Báez Sosa] está en el piso, me freno antes”.

Después se refirió también a un audio enviado la madrugada del homicidio, a las 6.06, en el que se lo escucha decir “chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”. Sobre eso indicó: “Ya había gente de Zárate que decía que nos habíamos peleado, yo digo eso porque no quería que mis padres se enteraran que nos habíamos peleado. Esto todo lo que voy a declarar”.

Una vez que Pertossi finalizó, el fiscal Juan Manuel Dávila empezó con las preguntas, pero el imputado marcó que no iba a declarar más. “¿Por qué frena la patada?”, interrogó por su parte el fiscal Gustavo García. “Ya respondí eso”, replicó el joven, que concluyó: “Lo que tenía que decir, ya lo dije”. De esta manera, fue a sentarse.

LA NACION