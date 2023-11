escuchar

El actor Luciano Castro se presentó este jueves 2 de noviembre en un programa televisivo en Paraguay para una entrevista sobre su gira teatral con la obra El Divorcio, y en la charla con las conductoras se produjo un momento tenso cuando una de las entrevistadoras le tocó el hombro y él reaccionó con una frase que, luego, despertó polémica en las redes sociales.

Tras ingresar al estudio televisivo donde lo recibieron las presentadoras Dallys Ferreira y Dora Ceria, una de ellas, Ceria, se inclinó sobre Castro y aprovechó para tocar su hombro con el dedo índice. En ese momento, la conductora miró a cámara y dijo: “¡Es de verdad, señora! ¡Es de verdad!”.

El momento en que la conductora toca a Luciano Castro Pombinho Victor (Contenidos Digitales)

La situación incomodó al actor, quien ante la pregunta de Ferreira de si estaba acostumbrado a que le pasaran episodios similares, no dudó en responder, visiblemente molesto: “Lamentablemente sí”.

Fue entonces que el actor de El Divorcio se explayó sobre la igualdad de género y dejó algunas declaraciones que causaron revuelo. “No, no me molesta. Pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda”, manifestó Castro y brindó un ejemplo al aire. “Si yo te digo ‘a ver si es de verdad’, vamos todos presos”, aseguró mientras señalaba la cintura de Ferreira.

“Vamos todos presos. Lo hacés vos y es gracioso. Lo hago yo y voy preso”, remarcó el actor y expresó lo que piensa ante la igualdad de géneros “Hablo por la igualdad que supuestamente existe. No vendamos humo. No me molesta porque me sienta prostituido. Me molesta la desigualdad”.

Luego del episodio, Castro y las conductoras del programa continuaron con la entrevista con normalidad. Incluso, en el programa LAM hablaron respecto de lo sucedido y Maite Peñoñori reveló qué sucedió tras la respuesta de rechazo que tuvo Castro. “Él me marcaba esto: ‘fue un buen disparador para después tener una charla sobre el tema y sobre los estereotipos, de la mujer y el hombre’. De por qué a él siempre lo pueden cosificar y que si hiciera un comentario al revés, sería repudiado”. Además, la periodista agregó: “Lo que me decía Luciano es que sí, después se pudo dar una charla piola. Me dijo que la pasó re bien en el programa, que se viralizó eso, pero no se mostró el resto”.

Las repercusiones de los dichos de Luciano Castro

El fragmento compartido en redes sociales generó cientos de mensajes de personas que criticaron al actor, diferenciando el episodio de Castro de las situaciones de acoso en las que, en su mayoría, las mujeres son víctimas, y que escalan a situaciones de abuso, violencia e incluso a femicidios.

Alguien que le explique a Luciano Castro, que no, que no van presos por tocar el hombro, imagínate que por femicidios en muchos casos siguen libres.

RIDÍCULO pic.twitter.com/XxSnPrndxz — Vintage Reciclado (@VintageReciclad) November 2, 2023

En X (ex Twitter) los usuarios remarcaron que la incomodidad de Castro no se podía comparar con lo que viven a diario miles de mujeres en situación de acoso.

Asimismo, también hubo usuarios que apoyaron las declaraciones de Castro y manifestaron sus ideas acompañadas de las frases del actor o del fragmento preciso donde da sus explicaciones en la televisión paraguaya.

Excelente lo de Luciano Castro acá dandole una lección al feminismo actual.

"No me molesta, pero si yo lo hago al reves tengo una demanda" pic.twitter.com/HMpwMs7DvZ — Caminista (@Camicaminista) November 2, 2023

Allí, quienes avalaron al actor, hablaron de una “supuesta igualdad hipócrita” y justificaron sus dichos por el momento incómodo.

LA NACION