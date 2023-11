escuchar

Este jueves, se viralizó en las redes sociales un video en el que se mostró a Luciano Castro en el magazine paraguayo La mañana de Unicanal, adonde acudió como invitado especial para promocionar la gira de su obra de teatro: El Divorcio. Tras una dura reacción que tuvo el actor frente a una actitud que se la tildó de “cosificación”, aclaró su cometido y reveló qué pasó detrás de escena.

Todo surgió cuando Castro ingresó al estudio del programa y una de las periodistas le tocó el hombro y pronunció: “¡Es de verdad, señora!, ¡es de verdad!”, exclamó mientras el resto de la producción reía, al tiempo que su colega le preguntó: “¿Estás acostumbrado?”. Como respuesta, el actor señaló en un tono firme: “Lamentablemente, sí (...) No, me molesta. Pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda”. Y concluyó: “Si yo te digo ‘a ver si es de verdad’ y vamos todos presos. Me molesta la desigualdad”.

A causa de la controversia que generó el momento incómodo frente a la televisión paraguaya, Maite Peñoñori reveló desde LAM (América) qué sucedió tras la respuesta de rechazo que tuvo Castro. “Él me marcaba esto: ‘fue un buen disparador para después tener una charla sobre el tema y sobre los estereotipos, de la mujer y el hombre’. De por qué a él siempre lo pueden cosificar y que si hiciera un comentario al revés, sería repudiado”.

Por su parte, Ángel de Brito opinó: “Lo escuché en otra nota que dio después, que las chicas le andan tocando las tetillas y los abdominales cada vez que lo ven”.

“Lo que me decía Luciano es que sí, después se pudo dar una charla piola. Me dijo que la pasó re bien en el programa, que se viralizó eso, pero no se mostró el resto”, agregó Maite, quien ofició como conductora desde el estudio de LAM debido a que Ángel acudió como cronista a la fiesta de El Personaje del Año que organizó la revista Gente.

Antes de concluir con el tema, Nazarena Vélez apoyó el pedido del actor sobre “más igualdad” entre ambos sexos. “No quita que fue interesante lo que dijo Luciano. A mí me pareció bien desde el lado de la igualdad, no podemos negar todo lo que sufrimos hasta el día de hoy las mujeres. Estuvo bien el debate, a mí me gustó”.

Durante el corte del programa, el actor llamó a Peñoñori y le pidió aclarar al aire que disfrutó de su paso por la televisión paraguaya y reiteró que se generó un clima “copado”. “Me dijo: ‘Yo soy cabrón, pero la charla estuvo buena porque no era por el lado feminismo y no feminismo’”, explicó la periodista de espectáculos y cerró: “Iba por el lado de lo que les pasa a muchos, de poder romper el prejuicio que él tuvo, de poder demostrar que era actor bueno en otras cosas”.

Cabe recordar que durante una entrevista que el novio de Florencia Vigna ofreció a Catalina Dugli en febrero de 2023 a Agarrate Catalina, se refirió a este tema, ya que no siempre las “muestras de cariño” que recibe por parte del público son sanas y respetuosas, y que algunas veces termina siendo “toqueteado”.

Luciano Castro vivió diferentes situaciones de acoso por parte del público (Foto: Mauro V. Rizzi) Mauro V. Rizzi

Dlugi quiso saber, en medio de la entrevista, cuál es la reacción del actor cuando eso sucede. Y él no anduvo con rodeos a la hora de responder: “Les digo. Cuando me dicen: ‘Uh, que tetas’ y me las tocan, les digo ‘Y si yo te las toco a vos, ¿qué pasa?’, refiriéndome al cambio social y cultural que estamos viviendo. Ahí me dan la razón y me piden disculpas. ‘Perdoname. Es con cariño’, me dicen. Pero yo se los digo. Yo hablo con la gente, no soy político; no tengo que esconderme y no le debo nada a nadie. Si la gente me habla, yo también les puedo hablar. Yo voy y me saco una foto con cada uno de los que me lo pide, porque aprendí que eso también es parte de mi trabajo”.