Qué pasó con Luis Landriscina

Durante las últimas semanas, la salud del actor Luis Landriscina generó mucha preocupación entre aquellos que siempre rieron con sus cuentos e historias. A mediados de junio, el humorista ingresó a la Fundación Favaloro por un malestar. Inicialmente, iba a ser intervenido quirúrgicamente por una hernia de disco, pero, luego de realizarle los estudios pertinentes, los profesionales de la salud tomaron la decisión de cancelar la operación e internarlo para hacerle todos los chequeos. Unos días después recibió el alta y luego se sometió al procedimiento quirúrgico que tenía programado.

Sin embargo, en los últimos días y en medio de la preocupación por su internación, en las redes sociales se hicieron eco los rumores de que el artista de 88 años había muerto; no obstante, rápidamente esto fue desmentido por su familia. De igual manera, lo cierto es que a raíz de todo lo sucedido, sus fanáticos estuvieron todo el tiempo pendientes de su estado de salud.

El humorista estuvo internado en la Fundación Favaloro Captura de TV/ América TV

A mediados de junio, tras ser internado en la Fundación Favaloro, Landriscina habló con LA NACION para aclarar la situación y llevarle tranquilidad a su público. “Fue solo un susto”, dijo luego de recibir el alta. “Entré por una posible hernia inguinal y, como se confirmó, comenzamos con los estudios para operar. El electro cantó un problema en el corazón y el doctor Klein, que es mi clínico desde hace años, suspendió la operación y me internó para saber de qué se trataba y encontrar la causa, y lo hicieron”, sostuvo el humorista.

En este sentido, explicó que le dieron la posibilidad de estar en su casa y notificarle a su médica cardióloga cómo estaba de la presión, regresar después, terminar con los estudios y llevar adelante la operación. “Así que, como dice mi hijo Dino: ‘Fue una entrada a boxes para cambiar gomas. Cuando levantaron el capot, vieron un problema en el motor, y se iba a complicar la carrera’”, aseguró con su humor característico.

Sin embargo, unos días después, en redes sociales empezó a circular el rumor de que el actor de 88 años había fallecido. Esta información llegó oídos de Favio, su hijo menor, fruto de su relación con su esposa Guadalupe Mancebo, quien se ocupó de desmentirla. “Hoy 20 de julio envasando Gancia casero. Gracias a todos por los mensajes”, expresó en su cuenta de Facebook. Sus palabras estuvieron acompañadas por una foto de su papá en la cocina vestido con un suéter y una boina y manipulando la bebida.

El hijo de Luis Landriscina compartió una foto de su padre para desmentir cualquier tipo de rumor (Foto: Facebook Favio Landriscina)

Ahora, el actor chaqueño se pronunció sobre su salud para llevar tranquilidad y acallar cualquiera tipo de especulación. En diálogo con Infobae, Luis Landriscina dijo: “De salud estoy bien, me mataron, pero no me morí”. Asimismo, aseguró que la operación que se realizó en la Fundación Favaloro “ya está cicatrizada”. Si bien actualmente continúa con los cuidados necesarios, después de la intervención quirúrgica, aclaró que salió “a flote”.

En este sentido, también destacó el gran trabajo del equipo médico que lo atendió en la Fundación Favaloro y destacó -en broma, pero en serio- que su médico clínico desde hace años, el doctor Klein, “quiere que me muera sano, entonces me cuida mucho”.

