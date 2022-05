La Peña de Morfi: Luis Landriscina se quebró al aire y expresó: “Me duele la Patria”

Luis Landriscina fue uno de los invitados de lujo este domingo a La Peña de Morfi, el programa de Telefe que combina música con gastronomía y que ahora es conducido por Jey Mammon tras el fallecimiento de quien fuera el hacedor y conductor del ciclo, Gerardo Rozín.

En la segunda emisión con el ex Los Mammones al frente, se vivió un momento muy especial con la presencia en el piso del humorista de 86 años, con quien Mammon tuvo un emotivo mano a mano (si bien no faltaron los pasos de comedia, como podía preverse) que no tardó en viralizarse. Mate mediante, ambos hablaron sobre la realidad del país y Landriscina se quebró.

Luis Landriscina La peña de morfi con Jey Mammon Captura de TV

“Me duele la Patria porque no se la nombra”, expresó el famosos cuentista. “Entonces, hay muchos jóvenes que saben que tienen país porque miran el DNI pero no tienen Patria. No se les explica lo que costó hacer esta Patria y quiénes la hicieron. Nos estamos olvidando de nuestros próceres. No los nombramos y no sentimos las canciones patrias para homenajearlos”, manifestó, muy conmovido.

Un lujo en #LaPeña ☺️ El gran Luis Landriscina junto a Antonio Tarragó Ros en un musical imperdible 🙌 pic.twitter.com/1bl8vYlZ3p — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) May 8, 2022

En cuanto a la conexión del país con sus raíces, Landriscina destacó un paso importante que se dio. “Hay una cosa que conseguimos que es que se enseñe folclore en las escuelas públicas del país. Para el 2024, estaría en todas las provincias”, pronosticó.

Luis Landriscina se emocionó al aire Captura de TV

Luego de la charla con Mammon, Landriscina se unió al músico Antonio Tarragó Ros para un gran musical -en el que también estuvo presente el conductor al piano- en el que interpretaron el clásico “Eleuterio, un correntino de ley”.

Recordemos que en diciembre del año pasado, Landriscina ya había emocionado a Jey en su programa de América TV, donde también se presentó Tarragó Ros .

“Le doy gracias a Dios que me ha dado el don que tengo, yo lo único que hago es hacer lo que él me enseñó. Y le agradezco la vida que tuve, a pesar de que tuvimos problemas los Landriscina. Nos queríamos mucho igual”, comenzó diciendo el poeta. Conforme iba hablando, se le complicaba más continuar su discurso entre recuerdos. “Gracias a mis hermanos mayores, a mi hermano mayor... y ahora quedé solo, el último Landriscina”, manifestó entonces el humorista.

El emotivo momento de Luis Landriscina con Jey Mammon

Mammon, quien lo admira y quiere mucho, lo tomó de la mano y le dijo: “No estás solo. Te voy a decir algo, una frase que me dijo alguien hace poco que vos por ahí lo conocés: ‘Te quiero más que mucho’. Gracias”. Esos dichos fueron el detonante y quebrado en llanto, el humorista respondió con un “yo también”. Luego, se fundieron en un fuerte abrazo.