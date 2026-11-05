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Qué pasó con Russell Brand

El Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, lo declaró culpable de violación y agresión sexual; los delitos por los que fue investigado ocurrieron entre 1999 y 2009

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El Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, lo declaró culpable de violación y agresión sexual; los delitos por los que fue investigado ocurrieron entre 1999 y 2009
El Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, lo declaró culpable de violación y agresión sexual; los delitos por los que fue investigado ocurrieron entre 1999 y 2009Alastair Grant - AP

Casi un mes después de que comenzara el juicio contra Russell Brand, el actor y cómico británico fue declarado culpable este jueves por el Tribunal de la Corona de Southwark. El tribunal lo halló responsable de tres de los cargos que se le imputaban, que incluían acusaciones de violación, agresión sexual y agresión indecente.

El tribunal halló a Russell Brand responsable de tres de los cargos que se le imputaban, que incluían acusaciones de violación, agresión sexual y agresión indecente
El tribunal halló a Russell Brand responsable de tres de los cargos que se le imputaban, que incluían acusaciones de violación, agresión sexual y agresión indecente

Tras conocerse el veredicto, por el que el intérprete quedaría en prisión preventiva, el juez Joel Bennathan le dijo: “Usted ha sido declarado culpable de varios delitos, entre ellos violación”. Y continuó: “La consecuencia de ello es inevitablemente una pena de prisión significativa. Mi opinión actual es que, por lo tanto, debo ordenar su ingreso en prisión”.

En ese sentido, el magistrado comentó que el caso estaba “muy bien preparado” y que la audiencia con la que se dictará la sentencia será el lunes 9 de noviembre.

El cómico y actor Russell Brand en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres (Foto: AP Foto/Alberto Pezzali)
El cómico y actor Russell Brand en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres (Foto: AP Foto/Alberto Pezzali)Alberto Pezzali - AP

El primer día del juicio, la fiscalía expuso los detalles de los presuntos delitos cometidos contra las seis mujeres, los cuales ocurrieron entre 1999 y 2009. El fiscal describió a Brand como un “depredador sexual” cuyo “fuerte deseo de algún tipo de contacto sexual era indiscriminado y voraz”. Asimismo, señaló que el intérprete declaró ante la policía en 2023 que “nunca había participado en actividades sexuales sin consentimiento”.

Tras escuchar el testimonio de las denunciantes y de varios testigos, Brand subió al estrado el 28 de octubre, donde declaró ante el jurado que las acusaciones habían sido “profundamente traumáticas” y que habían tenido un impacto “devastador” en él, al mismo tiempo en el que afirmó que para él el consentimiento sexual es “fundamental”. En su alegato final, la defensa sostuvo que “no había pruebas de que fuera una especie de psicópata que viola a la gente y piensa que es normal”.

Russel Brand declaró ante el jurado que las acusaciones habían sido “profundamente traumáticas” y que habían tenido un impacto “devastador” en él
Russel Brand declaró ante el jurado que las acusaciones habían sido “profundamente traumáticas” y que habían tenido un impacto “devastador” en él

Sin embargo, la situación legal del cómico podría complicarse aún más. En simultáneo a la resolución de este proceso, la Policía Metropolitana confirmó que la investigación sobre las denuncias presentadas por otras dos mujeres “sigue en curso”. A través de un comunicado, las autoridades precisaron que “el sospechoso ya ha sido interrogado bajo advertencia en relación con las acusaciones” y confirmaron la remisión de los expedientes al Servicio de la Fiscalía de la Corona.

Asimismo, la fuerza policial remarcó que “los detectives permanecen en estrecho contacto con los fiscales mientras continúan las investigaciones y se llevan a cabo nuevas pesquisas”, e hizo un llamado para que cualquier persona que desee hablar con las autoridades o presentar una nueva denuncia se ponga en contacto con el equipo a cargo.

Las acusaciones contra Russell Brand

  • Primera denunciante (1999): Sostiene que conoció a Brand en una conferencia del Partido Laborista antes de que él fuera famoso y que el actor la violó tras el encuentro. Brand declaró a la policía no recordar a la mujer ni el episodio.
  • Segunda denunciante (etapa en MTV): Afirma que el actor la sujetó del brazo e intentó meterla por la fuerza a un baño, forcejeando con ella, al tiempo que le insistía desesperado que entrara.
  • Tercera denunciante (2004): Reportó dos episodios tras conocerlo en una fiesta: primero, que Brand le apretó los pechos con ambas manos y la llevó por la fuerza al baño para violarla; segundo, que durante un viaje en auto él se exhibió e intentó obligarla a realizarle sexo oral.
  • Cuarta denunciante (2004): Señala que la agredió en las instalaciones de Capital Radio, donde la empujó contra una pared, la besó de forma agresiva y la sujetó violentamente de sus partes íntimas.
  • Quinta denunciante (2009): Explica que conoció a Brand ese año y mantuvieron una relación sexual inicialmente consentida, pero que en un encuentro posterior él la violó.
  • Sexta denunciante (2009): Lo acusa de agresión sexual en el marco de un proyecto laboral, tras exigirle un masaje y arrodillarse apoyando la cabeza en la ingle de la mujer.
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