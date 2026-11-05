Qué pasó con Russell Brand

Casi un mes después de que comenzara el juicio contra Russell Brand, el actor y cómico británico fue declarado culpable este jueves por el Tribunal de la Corona de Southwark. El tribunal lo halló responsable de tres de los cargos que se le imputaban, que incluían acusaciones de violación, agresión sexual y agresión indecente.

El tribunal halló a Russell Brand responsable de tres de los cargos que se le imputaban, que incluían acusaciones de violación, agresión sexual y agresión indecente

Tras conocerse el veredicto, por el que el intérprete quedaría en prisión preventiva, el juez Joel Bennathan le dijo: “Usted ha sido declarado culpable de varios delitos, entre ellos violación”. Y continuó: “La consecuencia de ello es inevitablemente una pena de prisión significativa. Mi opinión actual es que, por lo tanto, debo ordenar su ingreso en prisión”.

En ese sentido, el magistrado comentó que el caso estaba “muy bien preparado” y que la audiencia con la que se dictará la sentencia será el lunes 9 de noviembre.

El cómico y actor Russell Brand en el Tribunal de Magistrados de Westminster, en Londres (Foto: AP Foto/Alberto Pezzali) Alberto Pezzali - AP

El primer día del juicio, la fiscalía expuso los detalles de los presuntos delitos cometidos contra las seis mujeres, los cuales ocurrieron entre 1999 y 2009. El fiscal describió a Brand como un “depredador sexual” cuyo “fuerte deseo de algún tipo de contacto sexual era indiscriminado y voraz”. Asimismo, señaló que el intérprete declaró ante la policía en 2023 que “nunca había participado en actividades sexuales sin consentimiento”.

Tras escuchar el testimonio de las denunciantes y de varios testigos, Brand subió al estrado el 28 de octubre, donde declaró ante el jurado que las acusaciones habían sido “profundamente traumáticas” y que habían tenido un impacto “devastador” en él, al mismo tiempo en el que afirmó que para él el consentimiento sexual es “fundamental”. En su alegato final, la defensa sostuvo que “no había pruebas de que fuera una especie de psicópata que viola a la gente y piensa que es normal”.

Russel Brand declaró ante el jurado que las acusaciones habían sido “profundamente traumáticas” y que habían tenido un impacto “devastador” en él

Sin embargo, la situación legal del cómico podría complicarse aún más. En simultáneo a la resolución de este proceso, la Policía Metropolitana confirmó que la investigación sobre las denuncias presentadas por otras dos mujeres “sigue en curso”. A través de un comunicado, las autoridades precisaron que “el sospechoso ya ha sido interrogado bajo advertencia en relación con las acusaciones” y confirmaron la remisión de los expedientes al Servicio de la Fiscalía de la Corona.

Asimismo, la fuerza policial remarcó que “los detectives permanecen en estrecho contacto con los fiscales mientras continúan las investigaciones y se llevan a cabo nuevas pesquisas”, e hizo un llamado para que cualquier persona que desee hablar con las autoridades o presentar una nueva denuncia se ponga en contacto con el equipo a cargo.

Las acusaciones contra Russell Brand