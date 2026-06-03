Qué pasó entre Florencia Peña y Laura Ubfal y por qué terminó en escándalo

La actriz Florencia Peña se defendió de la críticas de la periodista Laura Ubfal que había aludido a un video protagonizado por el hijo de ocho años de Peña en el que cuenta sus vivencias en el aula con una compañera suya.

Florencia Peña respondió a los dichos de Laura Ubfal

El menor supo decir en tono anecdótico que tiene novia y que la niña gusta de otros compañeros. Ante este comentario, Ubfal señaló que la actriz está criando a un “incel”, concepto que se usa para describir a hombres que desarrollan resentimiento hacia las mujeres.

La escena que generó la polémica se dio en El Show del Verano, el programa que Peña y Marley conducen en el streaming de Luzu TV. El miércoles estuvo presente Felipe, el hijo de la actriz y, al ser consultado por Marley sobre si tenía novia en el colegio, el niño respondió que no estaba seguro del todo debido a una serie de situaciones que lo tenían muy sorprendido.

Pipe, el hijo de Flor Peña, habló sobre su novia de la escuela

“No sé, porque la verdad fue literalmente novia de toda un aula. Porque un rato gusta de alguien y después le gusta otro. Así que nosotros no entendemos nada”, expresó el pequeño y desató risas en el estudio.

Posteriormente, la panelista de espectáculos Laura Ubfal se refirió al tema e hizo hincapié en la crianza vinculada a los casos de femicidios en el país. “Ahí empieza todo, Flor. No te diste cuenta. Eso dicen los incels, que las minas son todas unas put...Esa nena tiene derecho a tener cuantos novios quiera”, manifestó la panelista.

Laura Ubfal habló de la crianza y descalificó los dichos del hijo de Florencia Peña

Además, Ubfal dijo: “Todo empieza cuando un varón piensa que una mujer y los hijos de esa mujer son de él, y que con esa mujer y esos chicos él puede hacer lo que se le cante porque son su propiedad. Es muy difícil erradicar esto porque tiene que ver con lo cultural y la educación.”

Peña, luego de conocer los dichos de Ubfal remarcó: “Es un niño. No estaba adjetivando, estaba contando una experiencia sin ningún tipo de juicio de valor. Además, imaginate cómo están criados mis hijos,(...) tienen una madre loca, libre y que banca a las minas fuertes”.

En declaraciones a TN, Peña dijo que no iniciará acciones legales a la periodista, y descartó que la periodista se haya comunicado con ella para ofrecerle disculpas por mencionar al menor.