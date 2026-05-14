Pipe, el hijo de Flor Peña, mandó al frente a su novia del colegio y se volvió viral

Felipe y Mirko, los hijos de Florencia Peña y Marley, fueron por primera vez a El Show del Verano, el programa que sus padres conducen en el streaming de Luzu TV. Pero quien se robó todas las miradas este miércoles, sin lugar a dudas, fue Pipe (como le dicen cariñosamente al hijo de Peña). Todo comenzó cuando el menor fue consultado por Marley sobre si tenía novia en el colegio; a lo que, muy suelto, el niño respondió que no estaba seguro del todo debido a una serie de situaciones que lo tenían muy sorprendido.

“No sé, porque la verdad fue literalmente novia de toda un aula. Porque un rato gusta de alguien y después le gusta otro. Así que nosotros no entendemos nada”, confió Pipe e hizo estallar de risa a los adultos presentes en el estudio.

Mirko y Pipe fueron parte de Luzu (Foto: Luzu Tv)

Fue entonces que la productora del ciclo le consultó al niño si, además de su compañera mencionada, existía otra chica del grado que le gustara. “Y... no”, dijo aún enamorado. Y recordó con picardía sobre su exnovia: “Yo le gustaba, pero ya no le gusto. Así que estoy soltero”. En ese momento Mirko se sumó a la charla y dijo: “Yo también estoy soltero”.

Sin poder dar crédito a las palabras de los infantes, Marley acotó con humor: “Son dos de los solteros más codiciados de la Argentina”. Rápidamente, la anécdota del hijo de Flor Peña se volvió viral en redes sociales como Instagram y X, donde cientos de usuarios dejaron sus comentarios al respecto. “Pipe es tan hijo de Flor que asusta. Te robaste mi corazón”; “Reírte así con tus hijos es lo más lindo que hay” y “Necesitamos a Pipe en LuzuKids”.

Las reacciones en redes sociales a la aparición de Pipe y Mirko en Luzu Tv (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

Flor Peña también reveló un dato sobre su hijo menor y contó que él no tendría novias en su grado porque le gustan las chicas más grandes. “¿No te gustan las de cuarto o quinto?“, le preguntó la actriz al menor, quien respondió entre risas: ”Bueno, bueno...“; de esa manera, dio a entender que no quería que su madre diera más detalles que pudieran delatarlo en este aspecto.