El durísimo trance de Hayden Panettiere tras la muerte de su hermano, Jansen: “Simplemente me volví un globo”

Hayden Panettiere está de vuelta. La actriz, cuya última aparición en pantalla fue Scream 6, se prepara para regresar a los cines con Amber Alert a fines de septiembre. “Es agradable estar de vuelta. Esperé un tiempo para asegurarme de que estaba tomando la decisión correcta sobre qué proyecto iba a hacer primero. Conseguí un equipo nuevo increíble al que amo y pude recrear lo que quería que fuera mi carrera profesional”, confesó la intérprete, que estuvo alejada de los sets un largo tiempo.

Es que no fueron meses fáciles para Panettiere. El año pasado, su hermano Jansen murió repentinamente debido a un agrandamiento del corazón no diagnosticado. El actor tenía 28 años y era el único hermano de la actriz. “ Era mi único hermano y mi trabajo era protegerlo. Cuando lo perdí, sentí que perdí la mitad de mi alma... Siempre estaré desconsolada por él, nunca podré superarlo. No importa cuántos años pasen, nunca superaré su pérdida ” , confesó en una entrevista con People.

Los hermanos Hayden y Jansen Panettiere eran súper compiches; los actores se llevaban apenas cinco años Michael Tran - FilmMagic

Esta sorpresiva pérdida le causó un dolor y una tristeza tal que se empezó a reflejar en su propio cuerpo. “Simplemente me volví un globo” , reveló la intérprete de 35 años que, en cuestión de días, comenzó a hincharse y se volvió irreconocible. “No importaba lo que hiciera ni lo que comiera. Sé que el estrés y el cortisol que corre por el cuerpo pueden hacer eso. Ahora creo que mi cuerpo se estaba protegiendo, escudándose del mundo ”, explicó, además de confesar que llegó a aumentar casi 18 kilos.

Ese sobrepeso no sólo reflejaba la angustia que Hayden sentía sino que reflotó un viejo trastorno del pasado: la agorafobia. “ Apenas podía salir de casa . Tuve que ver imágenes horribles de paparazzi saliendo del funeral de Jansen, que tuvo lugar en un lugar muy privado, y fue impactante. No me reconocí. Mi agorafobia salió a la luz, algo con lo que he luchado en el pasado ”, se sinceró sobre este trastorno de ansiedad que implica tener miedo y evitar lugares o situaciones que podrían provocar pánico y sensación de estar atrapado, indefenso o avergonzado.

Panettiere ya había hablado de esta situación y de lo difícil que fue crecer frente a las cámaras, especialmente en 2006 cuando interpretó a la animadora superheroína Claire Bennet en la exitosa serie Heroes. “Como crecí en esta industria, te da miedo no tener un aspecto decente cuando sales por la puerta. Eso empezó a pasarme a los 16 años, cuando ya estás en una edad en la que no te sientes bien con los cambios en tu cuerpo, y ciertamente no necesitas que los hombres adultos comenten sobre nuestras inseguridades”, recordó.

Este sentimiento se incrementó cuando tuvo que regresar a los sets luego de ser mamá. “ Ninguna mujer debería aparecer ante una cámara a menos que así lo desee tres meses después de dar a luz. Yo me ponía fajas, y eso aumentaba mi depresión y afectaba mi opinión sobre mí misma . Dicen que debes hablarte a ti misma como lo harías con tus amigas, pero yo era muy, muy culpable de hablarme a mí misma de forma horrible”, reveló quien por ese entonces era parte del elenco de Nashville.

Hayden Panettiere en la entrega de los Globo de Oro de 2014 Reuters, AP y EFE

Sin embargo, conocer a la entrenadora de celebridades Marnie Alton la ayudó a salir de esa depresión y angustia. “Dábamos largos y hermosos paseos para desahogarnos y hacíamos una sesión de terapia. Ella me dio poder”, dijo sobre esta mujer que la ayudó a recuperar el control de su salud y su cuerpo. “Mi cuerpo empezó a reaccionar no solo por el ejercicio. Me permitió liberar el estrés, las altas expectativas que siempre había puesto sobre mí misma”, agregó orgullosa de sus logros en aquel momento.

A medida que sus inseguridades se desvanecían, también lo hacía su agorafobia. “ No hay nada como mirarse al espejo y sentir que te ves lo suficientemente bien como para salir por la puerta ”, aseguró.

Si bien todavía está aprendiendo a convivir con el dolor de la pérdida de su hermano, la rubia contó la nueva perspectiva que obtuvo tras la muerte de Jansen. “ Cuando te ha pasado algo tan grave, aprendes a elegir tus propias peleas y a no dejar que las pequeñas cosas te alteren, porque una vez que algo tan horrible, tan profundo, tan catastrófico sucede en tu vida, no hay mucho que pueda realmente sacudirte ”, advirtió.

Si hablamos de peleas, Hayden ha tenido las suyas a lo largo de los años. La exestrella juvenil ha luchado contra las drogas y al alcohol; adicción que la llevó a estar en rehabilitación a principios de 2020. “ Estaba en la cima del mundo y lo arruiné ”, confesó quien comenzó a consumir “pastillas de la felicidad” a los 15 años, antes de caminar por las alfombras rojas. “Eran para animarme durante las entrevistas”, admitió Panettiere que, con el tiempo, comenzó a beber alcohol y ocasionalmente tomaba opioides. “A medida que fui creciendo, las drogas y el alcohol se convirtieron en algo sin lo que casi no podía vivir”, reconoció.

A sus adicciones, se sumaron una depresión postparto luego de tener a su hija Kaya y una relación abusiva con un exnovio. “Me esforcé mucho y tuve que estar dispuesta a ser increíblemente honesta”, se sinceró quién cuando parecía recuperarse sufrió la inesperada muerte de su alma gemela.

