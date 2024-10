Qué se sabe de la muerte de Liam Payne, el ex cantante de One Direction

Escuchar

En medio de la conmoción por el fallecimiento de Liam Payne, el excantante de la banda de One Direction, se dieron a conocer los datos preliminares sobre la muerte del joven de 31 años que esta tarde cayó de un tercer piso del hotel Casa Sur al patio interno del establecimiento, situado en Costa Rica 6092, en el barrio porteño de Palermo. “Tenía lesiones incompatibles con la vida”, señaló el titular del SAME, Alberto Crescenti, sobre el estado en el que fue encontrado el músico.

“Hubiéramos querido tener una chance para él, pero las lesiones que presentaba eran gravísimas”, precisó Crescenti, en diálogo con LN+. “Creo que la caída que sufre es de casi 14 metros. El equipo no puso hacer nada, no hubo posibilidad de reanimación. Todo el cuerpo presenta lesiones gravísimas”, apuntó el especialista.

Según pudo saber LA NACION, el encargado del hotel llamó esta tarde al 911 para alertar acerca de un huésped agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol.

“Cuando los oficiales arribaron, el encargado afirmó que sintió un fuerte ruido en el pulmón interno trasero del hotel, y constataron el fallecimiento de un hombre que se había arrojado del balcón de su habitación”, se precisó en el parte policial. Tras ello, personal del SAME llegó al lugar y constató la muerte del artista, que luego fue identificado por medio de su pasaporte como Liam Payne. “Hasta que no tuvimos el pasaporte con sus datos fehacientes no queríamos dar ninguna información”, admitió Crescenti.

“A las 17.04, a través del 911, el Sistema Integrado de Seguridad Pública, fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de la dirección del hotel Casa Sur. A las 17.11 arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento del hombre”, relató Crescenti durante una entrevista con TN.

El hotel Casa Sur, donde encontraron muerto al músico Liam Payne, excantante de One Direction Santiago Oroz - LA NACION

“Después nos enteramos que era el cantante de un conjunto musical”, indicó Crescenti. Aunque el titular aseguró que hay que esperar a los resultados de la autopsia, señaló que “de acuerdo a lo que vio el equipo, aparentemente tenía una fractura de base de cráneo, una lesión muy grave”. El fiscal y la jurisdicción de la zona trabajan en el caso. También se encuentra la Policía de la Ciudad. El caso está bajo la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N.º 14 a cargo del fiscal Andrés Esteban Madrea y la secretaria María Florencia Lavaggi.

Media hora antes de la noticia, el cantante había publicado una serie de fotos en la red social Snapchat junto a su novia. El cantante y compositor británico, cuyo nombre original es Liam James Payne, había nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido. Su ascenso en la industria musical se produjo en 2010.

Tras su paso por el programa de talento The X Factor, una de las juezas del programa Nicole Scherzinger le sugirió formar una banda. De allí surgió el afamado grupo One Direction, integrado por Payne, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson. En 2011 lanzaron su álbum de estudio Up All Night, el primero en debutar como número uno en Billboard en Reino Unido.

En agosto el cantante había cancelado su gira por Sudamérica debido a problemas de salud. Iba a tocar en la Argentina el 9 de septiembre, pero debido a una grave infección en su riñón, se tomó un descanso para preservar su estado de salud.

LA NACION