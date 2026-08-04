Qué se sabe de la salud de Denisse González

La salud de Denisse González, exparticipante de la edición 2023-2024 de Gran Hermano, generó una profunda preocupación entre sus fanáticos y en la comunidad del espectáculo tras confirmarse su internación en una clínica privada. La joven oriunda de Trelew reveló en sus redes sociales que, luego de someterse a un chequeo médico de rutina la semana pasada, debió quedar bajo estricta observación médica debido a un cuadro severo de trombocitopenia, caracterizado por un nivel alarmantemente bajo de plaquetas en sangre.

Denisse González dio detalles sobre cómo sigue su salud (Foto: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

Si bien en los primeros días tras su ingreso al centro de salud se percibía una evolución favorable que transmitía cierta tranquilidad, las últimas novedades en torno a su estado revelaron que la situación todavía es delicada. A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió un reporte sincero sobre el estado actual de su tratamiento y el resultado de los análisis más recientes.

“Paso a contarles cómo vengo. Hoy las plaquetas bajaron a 6000 (ayer estaban en 8000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo”, expresó la exparticipante con total honestidad. Las cifras encendieron la alarma al considerarse que los valores normales en un adulto sano oscilan entre las 150.000 y las 450.000 plaquetas por microlitro de sangre. Según relató la propia Denisse, en el punto más crítico de su cuadro llegó a registrar apenas 3000, un nivel crítico que motivó su inmediata internación preventiva.

Denisse González reveló que su estado de salud continúa siendo delicado y que seguirá internada (Foto: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

A pesar del panorama adverso y del impacto emocional que supone la estadía hospitalaria, la joven mantiene una actitud resiliente y enfocada en su recuperación. “Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza. Gracias por preocuparse tanto por mí”, agregó, al mismo tiempo que destacó la constante labor del cuerpo médico que busca determinar las causas subyacentes de la drástica caída en sus valores sanguíneos.

El apoyo de la gente y el mensaje de su novio, Bautista Mascia

Durante estos días de aislamiento y monitoreo permanente, la respuesta de sus seguidores y de su entorno cercano fue masiva. La exparticipante del reality mostró en sus plataformas los diversos presentes que le hicieron llegar al sanatorio para acompañar sus jornadas: desde cartas emotivas redactadas a mano hasta juegos de mesa, pijamas y pantuflas.

La influencer agradeció por los mensajes, regalos y muestras de cariño recibidos (Foto: Instagram @denisse_belen_gonzalez)

Profundamente conmovida por las muestras de afecto, Denisse dedicó un extenso mensaje de agradecimiento a su comunidad virtual: “No era necesario que me trajeran cartas, regalos o que se acercaran hasta acá, y aun así, lo hicieron. En un momento tan difícil, sentir tanto cariño me emociona muchísimo. Capaz ustedes piensen que es un detalle, pero para mí significa un montón. Me hacen sentir acompañada, querida y me recuerdan por qué amo tanto la comunidad que construimos. Nunca voy a poder agradecerles lo suficiente”.

Bautista Mascia y un emotivo posteo para su novia (Foto: X/@BautiMascia)

A esta red de contención se le suma la presencia incondicional de su novio, Bautista Mascia, ganador de la anteúltima edición de Gran Hermano. El joven uruguayo permanece a su lado en el sanatorio y también utilizó sus redes sociales para manifestar su agradecimiento al público y llevar tranquilidad. A través de una publicación acompañada por postales de la cotidianeidad en la habitación de la clínica—tomando mate juntos, leyendo y compartiendo los obsequios recibidos—, Bautista dedicó unas cálidas palabras: “Qué suerte tenerlos siempre al firme con nosotros. En los momentos lindos, y más todavía en los que no tanto. Más allá de todo, estamos haciéndonos compañía y sobrellevándolo de la mejor manera posible. Denu ya tiene los regalos que le mandaron y yo estoy contento con el libro que me regalaron también. Manden su energía y a esperar que todo salga bien. Toca tener paciencia y recuperarse”.

Un llamado a la concientización sobre los controles preventivos

Más allá de compartir las novedades sobre su estado de salud, Denisse tomó la iniciativa de transformar esta difícil experiencia personal en un mensaje educativo hacia sus cientos de miles de seguidores. A través de un video reflexivo, la joven contrapuso el cambio repentino en su rutina diaria: pasó en cuestión de horas de una agenda repleta de viajes, entrenamientos físicos y eventos a estar internada por tiempo indefinido en una habitación de sanatorio.

Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, debió ser internada

“A veces estamos tan ocupados que nos olvidamos de escuchar a la única persona con la que vamos a vivir toda la vida: nosotros mismos. Cuiden su cuerpo”, reflexionó la entrerriana sobre la necesidad de no postergar las consultas médicas.

Asimismo, detalló cuáles son los síntomas o señales de alerta a los que la población debe prestar atención en el día a día para detectar anomalías sanguíneas a tiempo. “Si notan moretones, puntos rojos o sangrados sin lógica, háganse chequeos generales, escuchen al cuerpo. Yo no me sentía mal, solo me hice mis chequeos anuales y, gracias a un ángel, llegué justito para poder recuperarme”, remarcó. Por el momento, el equipo interdisciplinario que la atiende continúa realizando baterías de estudios específicos para diagnosticar la causa exacta de la afección y estabilizar sus valores sanguíneos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA