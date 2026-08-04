Así se habría enterado La Joaqui de la supuesta infidelidad de Luck Ra: “No me podés mentir”

A casi una semana de que La Joaqui y Luck Ra confirmaran su separación presuntamente por “deseos de un futuro y etapas distintas”, siguen saliendo a la luz datos que advierten que en realidad la relación de dos años no habría terminado de una manera tan amena. Tuli Acosta, íntima amiga del cordobés, fue apuntada como la supuesta tercera en discordia y de hecho trascendió que habrían tenido encuentros íntimos que llegaron a oídos de la intérprete de “Muñecas”. Ahora, en medio del revuelo y las especulaciones, se conoció cómo ella se habría enterado de la infidelidad.

La semana pasada Pepe Ochoa dijo en LAM (América TV) que una persona de confianza le habría dicho a La Joaqui que Tuli Acosta y Luck Ra habrían tenido encuentros íntimos y que estuvieron juntos en un hotel. “No le sorprendió porque para ella Tuli Acosta es lo peor del mundo. La odia. Se lo fue a preguntar a Luck Ra y él le dijo: ‘Sí, bueno, dormimos juntos, estuvimos en la misma cama, pero nada de lo que te contaron pasó’”, advirtió.

Tras varios rumores y especulaciones, La Joaqui y Luck Ra confirmaron su separación a través de un posteo en redes sociales (Foto: Instagram/@luckra)

En este sentido, comentó que a partir de esta situación Acosta “empezó constantemente a dar señales para que La Joaqui enloquezca”. “Me cuentan que no hay amor, pero lo de Tuli y Luck Ra siempre fue raro y La Joaqui nunca le creyó a Luck Ra cuando le aclaró la situación”, sostuvo el panelista y dijo que, según le hicieron llegar, Acosta “es la amiga pesada metida que llena cabezas” y que “en el ambiente la odian, pero no se animan a decirlo”.

A partir de esto, en la emisión del lunes 3 de agosto del programa conducido por Ángel De Brito, Ochoa explicó en detalle cómo se habría hecho público el presunto affaire de Acosta y Luck Ra. “Tuli se lo confiesa a su peluquero, Alejo, y él también es peluquero de La Joaqui”, sostuvo y explicó el rol que tuvo Valentín, por entonces pareja y compañero de trabajo del estilista: “Cuando Tuli le cuenta a Alejo, se entera Valentín y, como él la quería mucho a La Joaqui, le contó: ‘Luck Ra te está metiendo los cuernos’”.

Según Pepe Ochoa, la pareja del peluquero que compartían La Joqui y Tuli Acosta fue quien le dijo a la intérprete de "Muñecas" sobre la infidelidad (Video: Instagram @lajoaqui / @tuli_acosta / @luckra)

“Alejo se entera por Tuli, se lo cuenta a su novio y él le va con el cuento a La Joaqui”, insistió. A partir de esto, comentó que La Joaqui le habría recriminado a su peluquero el hecho de que no haya sido él quien le reconociera la situación. “Me lo contó Valentín, no me podés mentir”, le habría dicho e incluso cuando ella fue a encarar a Luck Ra para que le dijera la verdad, habría nombrado a todos los involucrados. De acuerdo con el panelista, tras el escándalo, Alejo y Valentín se separaron.

La Joaqui habló entre lágrimas de su separación de Luck Ra

A pesar de todo el ruido alrededor de su ruptura, tanto La Joaqui como Luck Ra compartieron un discurso similar. Entre lágrimas, ella dijo en PLP (Luzu TV) que sus “idiomas de amor estaban hablando distinto” y que, aunque estaba muy enamorada y quería casarse, remarcó que el cordobés fue el mejor novio que tuvo. Él, por su parte, le admitió a Ángel de Brito que fue quien tomó la decisión de “terminar la relación porque no quería que empeorara” y que, aunque “estaban bien”, sentía que “ya no daba para más”.