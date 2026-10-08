Qué se sabe del Lollapalooza Argentina 2027: line-up, horarios, días y dónde será esta edición
La duodécima entrega del festival promete tres jornadas eclécticas en el Hipódromo de San Isidro; la grilla oficial incluye diez nombres principales de la escena global
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El Lollapalooza Argentina confirmó su regreso para el año 2027: la cita musical ocurrirá durante los días 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Según la información oficial de la organización, el evento mantiene su ADN ecléctico con una programación que combina figuras consagradas y artistas actuales del rock, pop, hip hop y música electrónica.
La grilla de esta edición destaca a diez figuras principales: Travis Scott, Charli xcx, The Killers, Tini y David Guetta encabezan la nómina de artistas. También integran este grupo de jerarquía Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr. Estos nombres lideran tres jornadas que buscan captar a audiencias diversas bajo una propuesta técnica integral.
La oferta musical se extiende a través de una lista extensa de músicos confirmados. El line-up incluye a The Prodigy, Dillom, Malcolm Todd, Dominic Fike, Cage The Elephant, Geese, RAYE, Lola Young y Slayyyter. La grilla continúa con nombres como Adéla, Un Poco de Ruido, Marlon Hoffstadt, Four Tet, Angine de Poitrine, Tomora, K4OS y Leon Bridges. La diversidad sonora se completa con Usted Señalemelo, Boys Noize, Snow Strippers, Carlita, Sammy Virji, Ninajirachi, Julia Wolf, Die Spitz, Yorghaki, The Avalanches y Rivo.
Los tickets disponibles ofrecen categorías con servicios diferenciados. El pase general garantiza acceso a los cinco escenarios y áreas comunes. Las opciones Plus Rino y Lolla Lounge brindan comodidades extras tales como baños preferenciales, Wi-Fi y sectores exclusivos de descanso.
- La organización habilitó la venta de abonos por tres días con valores que inician en $350.000 para la entrada general, sin contemplar el cargo por servicio.
- El sector Lolla Lounge alcanza los $875.000.
- La experiencia Plus Rino tiene un precio de $610.000.
El festival permite opciones adicionales para mejorar la estadía. La propuesta Lolla Dine ofrece mesas reservadas con menú a la carta y vistas panorámicas. El costo de estas mesas varía según la capacidad y el sector, entre los $330.000 y $1.320.000. El festival también dispone de un servicio de transporte gestionado por Bondit. Este servicio de traslado tiene un valor de $103.500 y conecta puntos específicos con el predio.
La organización advierte sobre el cupo limitado de estos traslados y sugiere la reserva temprana. Los menores de diez años ingresan gratis al predio siempre que un adulto responsable posea su entrada. El evento garantiza puestos de carga para sistemas cashless y estaciones de hidratación gratuita. Cada detalle operativo busca facilitar la permanencia del público en el Hipódromo durante el desarrollo de los conciertos.
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