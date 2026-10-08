Qué se sabe del Lollapalooza Argentina 2027: line-up, horarios, días y dónde será esta edición

El Lollapalooza Argentina confirmó su regreso para el año 2027: la cita musical ocurrirá durante los días 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Según la información oficial de la organización, el evento mantiene su ADN ecléctico con una programación que combina figuras consagradas y artistas actuales del rock, pop, hip hop y música electrónica.

La grilla de esta edición destaca a diez figuras principales: Travis Scott, Charli xcx, The Killers, Tini y David Guetta encabezan la nómina de artistas. También integran este grupo de jerarquía Queens of the Stone Age, The Neighbourhood, Rawayana, Fontaines D.C. y Sombr. Estos nombres lideran tres jornadas que buscan captar a audiencias diversas bajo una propuesta técnica integral.

Travis Scott, la gran figura del Lollapalooza Argentina 2027 Richard Shotwell - Invision

La oferta musical se extiende a través de una lista extensa de músicos confirmados. El line-up incluye a The Prodigy, Dillom, Malcolm Todd, Dominic Fike, Cage The Elephant, Geese, RAYE, Lola Young y Slayyyter. La grilla continúa con nombres como Adéla, Un Poco de Ruido, Marlon Hoffstadt, Four Tet, Angine de Poitrine, Tomora, K4OS y Leon Bridges. La diversidad sonora se completa con Usted Señalemelo, Boys Noize, Snow Strippers, Carlita, Sammy Virji, Ninajirachi, Julia Wolf, Die Spitz, Yorghaki, The Avalanches y Rivo.

El esperado line-up completo del Lollapalooza Argentina 2027

Los tickets disponibles ofrecen categorías con servicios diferenciados. El pase general garantiza acceso a los cinco escenarios y áreas comunes. Las opciones Plus Rino y Lolla Lounge brindan comodidades extras tales como baños preferenciales, Wi-Fi y sectores exclusivos de descanso.

La organización habilitó la venta de abonos por tres días con valores que inician en $350.000 para la entrada general, sin contemplar el cargo por servicio.

con valores que inician en para la entrada general, sin contemplar el cargo por servicio. El sector Lolla Lounge alcanza los $875.000 .

. La experiencia Plus Rino tiene un precio de $610.000.

Los diferentes paquetes para el Lollapalooza Argentina 2027 Captura All Access

El festival permite opciones adicionales para mejorar la estadía. La propuesta Lolla Dine ofrece mesas reservadas con menú a la carta y vistas panorámicas. El costo de estas mesas varía según la capacidad y el sector, entre los $330.000 y $1.320.000. El festival también dispone de un servicio de transporte gestionado por Bondit. Este servicio de traslado tiene un valor de $103.500 y conecta puntos específicos con el predio.

La organización advierte sobre el cupo limitado de estos traslados y sugiere la reserva temprana. Los menores de diez años ingresan gratis al predio siempre que un adulto responsable posea su entrada. El evento garantiza puestos de carga para sistemas cashless y estaciones de hidratación gratuita. Cada detalle operativo busca facilitar la permanencia del público en el Hipódromo durante el desarrollo de los conciertos.