Qué se sabe del robo a la casa de Wanda Nara en Italia y por qué se piensa en alguien cercano al entorno

El domingo 19 de julio, Wanda Nara debió abandonar el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde estaba viendo en vivo la final de la Copa del Mundo entre la Argentina y España, por una angustiante situación que había ocurrido en Italia. Delincuentes ingresaron a su casa de campo ubicada en Galliate mientras sus cinco hijos estaban allí al cuidado de su abuela Nora Colosimo. Además de organizar un viaje urgente para reunirse con ellos, en las últimas horas se conocieron nuevos detalles del robo y se conoció la pista en la que estaría trabajando la policía: que alguien de su entorno pudo haber estado involucrado en el hecho.

“Wanda Nara —y la policía— sospechan de alguien que ya conoce la casa”, dijo Guido Záffora en la emisión del lunes 20 de julio de DDM (América TV). Contó que se comunicó con la conductora, a quien notó “muy angustiada”, y que la policía está trabajando en la casa y con las cámaras de seguridad que ella entregó. Esta hipótesis de que alguien del entorno pudo haber estado involucrado surgió a partir de las filmaciones, puesto que aparentemente los delincuentes sabían a dónde estaba lo que buscaban.

Durante la final del Mundial, delincuentes ingresaron a la casa de Italia de Wanda Nara y se llevaron pasaportes, bolsos, relojos y objetos de valor (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

“Los chicos ven a estos malecheros y se encierran en un baño. Los ladrones fueron directo a la habitación. Es difícil de llegar, porque la casa es muy grande y tiene muchas habitaciones”, le dijo Nara al panelista e indicó que se llevaron pasaportes, bolsos, relojes, ropa, permisos de viaje y objetos de valor. “Sabían perfectamente dónde estaban las cosas y por las cámaras se ve cómo estos hombres, que entraron encapuchados, controlaban y miraban a mis hijos, que estaban viendo el partido a los gritos. Fue todo organizado y premeditado”, le aseguró la conductora.

Delincuentes ingresaron a la casa de Wanda Nara en Italia durante la final del Mundial

Hace un par de semanas, Wanda Nara viajó con sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto —fruto de su matrimonio con Maxi López— y Francesca e Isabella —sus dos hijas con Mauro Icardi— a París y luego se trasladaron a su casa de campo en Italia, ubicada a 40 kilómetros de Milán. El pasado fin de semana ella voló a los Estados Unidos por motivos laborales para presenciar la final del Mundial y los menores se quedaron a cargo de su madre, Nora Colosimo. Sin embargo, en pleno partido, se enteró de que tres delincuentes ingresaron a su propiedad.

“Mis hijos están bien a pesar del gran susto. Me retiré antes por el aviso de mi mamá, que está con ellos”, explicó a través de sus historias de Instagram y le agradeció a la policía y a su madre por cuidar de los niños. “Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo. Orgullosa de lo valientes que fueron mis hijos varones y mis chiquitas, entre todos se tranquilizaban”, agregó más tarde.

A través de sus redes sociales, la conductora advirtió sobre el hecho de inseguridad que sufrió su familia (Foto: Instagram @wanda_nara)

Por su parte, Maxi López, que también se encontraba trabajando en el Mundial, se hizo eco de lo sucedido y explicó que, al igual que su exesposa, estaba por viajar a Italia para reunirse con sus hijos y ocuparse de realizar nuevamente toda la documentación que se llevaron. Asimismo, agradeció “a los Carabinieri italianos por la pronta respuesta” y a todos aquellos que se comunicaron con ellos.