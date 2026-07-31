Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar el primer fin de semana de agosto

Se acerca el fin de semana y, entre los planes que la mayoría de las personas priorizan, se encuentra el de quedarse en casa para retomar esa serie o película que quedó en pausa o empezar eso que tanto recomendaron. Ante una gran cantidad de ofertas, Netflix prepara todos los viernes el ranking de lo más visto en Argentina para que decidir qué ver no se convierta en un dolor de cabeza.

A continuación te presentamos el ranking de las mejores producciones que podrás disfrutar en la plataforma de streaming; pero antes, agarrá un lápiz y un papel para que no se te escape ninguna.

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Elize: Sombras de una mujer (2026)

Suspenso/Crimen. Una antigua escort trata de ignorar las infidelidades de su rico marido. Pero esa traición envenena su matrimonio. Duración: 1 h 33 min. Ver Elize: Sombras de una mujer.

Elize, sombra de una mujer

2. Contrato para matar (2023)

Acción/Suspenso. Charlie, un sicario de la mafia, pretende vengar el asesinato de todos sus compañeros por parte de una organización criminal rival. Para lograrlo, se alía con Marcie, la viuda de un hombre al que él mismo mató. Duración: 1 h 30 min. Ver Contrato para matar.

Contrato para matar, tráiler

3. 72 horas (2026)

Comedia. Un ejecutivo de 40 años se ve incluido, por accidente, en el chat grupal de un grupo de veinteañeros que planean una despedida de soltero desenfrenada en Miami, y termina asistiendo al viaje. Duración: 1 h 45 min. Ver 72 horas.

72 horas, tráiler

4. Kung Fu Panda 4 (2024)

Comedia/Aventura. Po está entrenando a un nuevo guerrero que ocupe su lugar para que él pueda convertirse en líder espiritual del Valle de la Paz. Sin embargo, la irrupción de una malvada hechicera que puede cambiar de apariencia trastoca sus planes. Duración: 1 h 34 min. Ver Kung Fu Panda 4.

Kung Fu Panda 4, tráiler

5. Los creyentes (2026)

Suspenso/Drama. Tras la muerte de su madre en extrañas circunstancias, Ruth, una mujer de 30 años, regresa a casa. Ahí se reencuentra con su padre, Martín, quien está obsesionado con una siniestra teoría conspirativa. La relación entre ambos es tan tensa que Ruth comienza a sospechar que Martín podría ser el responsable de la muerte de su madre. Duración: 1 h 46 min. Ver Los creyentes.

Los creyentes, tráiler

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. El otro padre (2026)

Drama/Maternidad. Una médica que busca un donante de riñón para salvar la vida de su hija descubre una relación secreta y una prueba de ADN que podrían destrozar a dos familias. Duración: diez episodios. Ver El otro padre.

El otro padre, tráiler

2. Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad (2026)

Documental/Basada en hechos reales. El horrible asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho con imágenes de cámaras corporales, mensajes y entrevistas a seres queridos. Duración: tres episodios. Ver Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad.

Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad

3. GIGN: Unidad de élite (2026)

Acción/Suspenso. Tras un ataque sin precedentes contra su unidad, un agente de alto rango a punto de retirarse lidera una peligrosa misión que le obliga a enfrentarse a su pasado. Duración: seis episodios. Ver GIGN: Unidad de élite.

GIGN: Unidad de Élite, tráiler

4. Bomba en el Pan Am 103 (2025)

Acción/Drama. El 21 de diciembre de 1988, el vuelo 103 de Pan Am explotó sobre la pequeña localidad escocesa de Lockerbie y acabó con la vida de 270 personas. El suceso desencadenó la mayor investigación por asesinato en la historia de la policía escocesa: la del atentado terrorista más letal perpetrado en suelo británico. Esta historia, basada en el testimonio de los que estuvieron allí, es el verdadero relato de la colaboración entre las autoridades escocesas y los cuerpos de seguridad de EE. UU., y de la lucha de las familias por la justicia. Duración: seis episodios. Ver Bomba en el Pan Am 103.

Bomba en el Pam AM 103, tráiler

5. Te encontraré (2026)

Drama/Thriller. Un padre encarcelado por el asesinato de su hijo recibe pruebas que sugieren que su hijo puede estar vivo, lo que le obliga a escapar y descubrir la verdad. Duración: ocho episodios. Ver Te encontraré.